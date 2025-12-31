Bi kịch của nữ nghệ sĩ trẻ khiến Hàn Quốc thay đổi luật thừa kế

Theo Naver, quy định này là một phần của sửa đổi trong luật thừa kế Hàn Quốc, nhằm ngăn chặn các trường hợp cha mẹ bỏ rơi con cái nhưng vẫn yêu cầu hưởng di sản sau khi con qua đời. Đạo luật được dư luận gọi là “Luật Goo Hara”, bắt nguồn từ tranh chấp thừa kế gây chấn động sau sự ra đi của nữ ca sĩ vào năm 2019.

Theo luật mới, nếu cha mẹ ruột của người để lại di sản vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng khi con còn chưa thành niên, hoặc có hành vi phạm tội nghiêm trọng, đối xử bất công với người để lại di sản, vợ/chồng hoặc con cháu trực hệ của họ; thì có thể bị tước quyền thừa kế.

"Đạo luật Goo Hara" có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 (Ảnh: Newsen).

Người để lại di sản có thể bày tỏ ý chí tước quyền thừa kế thông qua di chúc được lập bằng văn bản công chứng. Người thực hiện di chúc có quyền căn cứ vào nội dung này để yêu cầu Tòa án gia đình ra phán quyết.

Trong trường hợp không có di chúc, các đồng thừa kế có thể nộp đơn lên tòa án yêu cầu tước quyền thừa kế trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày biết được việc một người trở thành người thừa kế.

Luật Goo Hara nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng Hàn Quốc, bởi nó xuất phát từ một bi kịch đời thực từng gây phẫn nộ dư luận. Tháng 11/2019, nữ nghệ sĩ trẻ Goo Hara được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Seoul (Hàn Quốc) khi mới 28 tuổi.

Sau sự ra đi của nữ nghệ sĩ, mẹ ruột của cô - người đã rời bỏ gia đình khi Goo Hara còn nhỏ và không liên lạc suốt hơn 20 năm - bất ngờ xuất hiện, yêu cầu được hưởng một nửa tài sản thừa kế theo luật hiện hành thời điểm đó.

Goo Hara ra đi đột ngột ở tuổi 28 (Ảnh: MT News).

Vụ việc vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ dư luận, khi nhiều người cho rằng một phụ huynh từng bỏ rơi con cái không xứng đáng được hưởng quyền thừa kế.

Cuối năm 2019, anh trai của Goo Hara đã khởi xướng kiến nghị sửa đổi luật thừa kế, kêu gọi loại bỏ quyền thừa kế đối với cha mẹ không hoàn thành trách nhiệm nuôi dưỡng. Từ đó, dự luật được gọi bằng cái tên “Luật Goo Hara”. Tuy nhiên, dự luật nhiều lần bị đình trệ trước khi được Bộ Tư pháp Hàn Quốc chính thức trình lại vào năm 2022.

Sau gần 2 năm thảo luận, luật được Quốc hội Hàn Quốc thông qua vào tháng 8/2024 và ấn định thời điểm có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Goo Hara là giọng ca nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc, ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ Kara trước khi theo đuổi sự nghiệp solo (cá nhân).

Sở hữu ngoại hình nổi bật và lượng người hâm mộ đông đảo tại châu Á, cô từng được xem là một trong những thần tượng thế hệ mới thành công của Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc).

Bi kịch cuộc đời của Goo Hara khiến người hâm mộ và đồng nghiệp xót xa (Ảnh: Naver).

Sinh ra trong gia đình có cha mẹ ly hôn sớm, Goo Hara lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ. Sau khi bố mẹ chia tay, cô sống cùng bố, bà và anh trai. Những biến cố gia đình cùng áp lực trong ngành giải trí khiến nữ ca sĩ được cho là phải đối mặt với các vấn đề tâm lý trong thời gian dài.

Do Goo Hara qua đời đột ngột và không để lại di chúc, theo luật pháp Hàn Quốc thời điểm đó, tài sản của cô được chia đều cho cha và mẹ, mỗi người 50%. Tuy nhiên, cha và anh trai Goo Hara đã phản đối việc mẹ ruột được hưởng phần thừa kế này.

Năm 2023, anh trai Goo Hara quyết định khởi kiện mẹ ruột ra tòa. Cuộc tranh chấp kéo dài nhiều năm đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy việc sửa đổi luật thừa kế, dẫn đến sự ra đời của Luật Goo Hara.