"Tuổi thơ lắm chuyện buồn cười": Một miền ký ức đã nuôi lớn mỗi người

Đó là những lần trốn ngủ trưa đi chơi, hái trộm hoa quả trong vườn, những bài học “marketing đầu đời” ở chợ quê, hay những khoảnh khắc ngây ngô của một đứa trẻ tò mò trước thế giới xung quanh.

Mỗi câu chuyện đều mang vẻ tinh nghịch, trong trẻo, nhưng ẩn dưới đó là những bài học lớn lên rất tự nhiên về gia đình, tình yêu thương, lòng biết ơn, sự can đảm và khả năng nâng đỡ của thiên nhiên, làng xóm, thầy cô đối với một đứa trẻ.

Không chỉ là cuốn sách gợi nhắc ký ức cho thế hệ 7X, 8X, Tuổi thơ lắm chuyện buồn cười còn mở ra một cuộc đối thoại giữa các thế hệ. Những trò chơi giản dị, những niềm vui rất đỗi bình thường và cả những vấp ngã của tuổi nhỏ hiện lên như một cây cầu nối để cha mẹ kể lại cho con, để gia đình có thể cùng trò chuyện, cùng cười và cùng hiểu hơn về giá trị của một tuổi thơ hạnh phúc.

Cuốn sách "Tuổi thơ lắm chuyện buồn cười" (Ảnh: Thái Hà Books).

Cuốn sách cũng gửi gắm một mong ước nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: trẻ em hôm nay có thể lớn lên với thật nhiều khoảng trời tự do để chơi đùa, khám phá và sống trọn vẹn trong thế giới tuổi thơ của riêng mình.

Một điểm đặc biệt khác của cuốn sách nằm ở giá trị lan tỏa sau từng trang viết. Toàn bộ nhuận bút từ Tuổi thơ lắm chuyện buồn cười sẽ được tác giả dành cho dự án phát triển cộng đồng.

Trước đó, ngày 21/3, cuốn sách đã được giới thiệu trong buổi giao lưu ra mắt tại TPHCM. Sự kiện không chỉ là dịp để độc giả gặp gỡ tác giả Jang Kều, lắng nghe những câu chuyện phía sau trang viết, mà còn mở ra một cuộc trò chuyện ấm áp về tuổi thơ, về những ký ức tưởng như bé nhỏ nhưng lại âm thầm nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người trên hành trình trưởng thành.

Tác giả Jang Kều (tên thật là Phạm Thị Hương Giang, SN 1979) sống tại Hội An, Quảng Nam. Chị là người sáng lập Quỹ Sống với nhiều chương trình phát triển cộng đồng. Trước cuốn Tuổi thơ lắm chuyện buồn cười, nữ tác giả từng ra mắt sách Từ một dự án cộng đồng đến Quỹ Sống và Cẩm nang Nhà chống lũ năm 2025...