“Dệt nắng mai” và khát vọng sống của những phụ nữ bị lãng quên

Tiểu thuyết Dệt nắng mai của tác giả trẻ Nhật Lãng là một nỗ lực như vậy. Tác phẩm không chỉ là câu chuyện tình yêu mong manh giữa hai người phụ nữ, mà còn là bức tranh rộng lớn về số phận con người trong xã hội phong kiến, nơi những định kiến, luật lệ và bất công vô hình đã đẩy biết bao phận người vào ngõ cụt.

Trung tâm của tiểu thuyết là hai nhân vật nữ: Nga và Hạnh. Nga là một người đàn bà góa chồng khi còn rất trẻ, bước chân về nhà chồng chưa lâu thì chồng qua đời. Từ đó, cuộc đời nàng rơi vào chuỗi ngày u ám khi phải sống dưới mái nhà có người mẹ chồng cay nghiệt.

Hạnh xuất hiện trong cuộc đời Nga như một tia sáng bất ngờ. Cô gái này chưa từng biết đến tình yêu vì mặc cảm bệnh tật và sự yếu đuối của bản thân.

Trong một lần thay cha đến làng Điềm để thắp hương nhân dịp giỗ chồng Nga, Hạnh đã gặp nàng. Bị cuốn hút bởi không khí yên bình, trong lành của ngôi làng cũng như sự hiền hậu của người góa phụ, Hạnh quyết định ở lại một thời gian để dưỡng bệnh.

Cuốn sách "Dệt nắng mai" (Ảnh: Bách Việt).

Sự hiện diện của Hạnh giống như vầng mặt trời ấm áp chiếu vào cuộc đời u tối của Nga. Từ những cuộc trò chuyện giản dị, những buổi chiều cùng nhau đi dọc bờ ruộng hay những lần chăm sóc nhau lúc ốm đau, giữa họ dần hình thành một thứ tình cảm đặc biệt.

Đó không phải là thứ tình yêu ồn ào hay bùng cháy, mà là mối tình lặng lẽ, được dệt nên từ sự cảm thông, trân trọng và sẻ chia. Hai tâm hồn tưởng chừng đã khép kín trước cuộc đời lại tìm thấy nơi nhau một điểm tựa dịu dàng.

Tác giả Nhật Lãng, một cây bút Gen Z yêu vẻ đẹp của những điều xưa cũ, chia sẻ rằng ý tưởng viết Dệt nắng mai đến sau khi cô nghe bài xẩm Ngược đời của nghệ nhân Hà Thị Cầu.

Từ cảm hứng đó, cô không chỉ muốn kể một câu chuyện tình mong manh mà còn muốn nhìn rộng hơn vào số phận con người trong xã hội phong kiến.

Chính vì vậy, làng Điềm được xây dựng như một không gian thu nhỏ của xã hội: Nơi tồn tại song song những phận người giàu có quyền lực và những kiếp nông dân lam lũ.

Bên cạnh Nga và Hạnh, tác phẩm còn có một hệ thống nhân vật phong phú như bà phán Tâm, vợ chồng ông đốc Khiêm, vợ chồng cụ lý, cậu Lường, cô Liên cùng đám người ở trong nhà bà phán.

Mỗi nhân vật mang một câu chuyện riêng, góp phần phác họa những mâu thuẫn sâu sắc trong đời sống làng quê: Sự đối lập giữa cường hào và người nghèo, những bi kịch trong quan hệ mẹ chồng, nàng dâu, hay sự giằng co giữa lề thói cũ kỹ với khát vọng tự do của con người.

Trong quá trình sáng tác, khó khăn lớn nhất với Nhật Lãng là tái hiện bối cảnh xã hội phong kiến sao cho chân thực. Cô từng chia sẻ rằng mình vừa viết vừa cầu mong những con chữ đủ sức dựng lại dù chỉ một phần nhỏ của thế giới quá khứ ấy.

Tuy nhiên, chính sự trăn trở đó lại giúp Dệt nắng mai mang màu sắc hoài cổ rõ rệt, từ nếp sinh hoạt của làng quê đến những suy nghĩ và định kiến chi phối đời sống con người.

Điều thú vị là chi tiết khiến tác giả tâm đắc nhất lại không nằm ở tuyến truyện tình cảm của hai nhân vật chính, mà ở câu chuyện của cậu Lường, một nông dân nghèo bị dồn vào bước đường cùng. Đó là tiếng kêu đau đớn của một con người bị nghiền nát bởi sự bất công.

Bằng giọng văn trầm lắng và giàu cảm xúc, Dệt nắng mai không chỉ kể một câu chuyện tình buồn mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về thân phận con người.

Giữa những ràng buộc khắc nghiệt của lễ giáo và định kiến, liệu con người có đủ dũng khí để bước về phía ánh sáng của hạnh phúc? Và nếu ánh sáng ấy chỉ tồn tại trong chốc lát, liệu nó có đáng để đánh đổi cả cuộc đời?

Có lẽ câu trả lời nằm ngay trong tinh thần của cuốn tiểu thuyết: Dù mong manh đến đâu, ánh nắng ban mai vẫn đáng được dệt nên, bởi chỉ cần một tia sáng nhỏ cũng đủ làm ấm lại những trái tim đã từng lạnh lẽo.