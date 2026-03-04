5 cuốn sách của những cây bút nữ truyền cảm hứng sống và yêu

Năm tác phẩm: Dẫu thế gian khắc nghiệt vẫn mong em dịu dàng, Giữa thế gian muôn màu, tôi chọn vẽ chính tôi, Nằm ngủ ngoài triền đê, Lâu đài xanh và Khanh Khanh của tôi - tuy khác biệt về thể loại, bối cảnh - nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung: Đều được viết bởi những tác giả nữ, và đều cất lên tiếng nói về khát vọng sống, yêu và được là chính mình.

Lâu đài xanh của Lucy Maud Montgomery ra mắt gần một thế kỷ trước nhưng đến nay vẫn khiến độc giả rung động. Khi nhắc đến nữ nhà văn Canada này, phần đông công chúng nhớ ngay đến bộ truyện thiếu nhi kinh điển Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh, biểu tượng tuổi thơ của nhiều thế hệ. Thế nhưng, nếu Anne trong trẻo và mộng mơ bao nhiêu, thì Lâu đài xanh lại trưởng thành và táo bạo bấy nhiêu.

Câu chuyện xoay quanh Valancy Stirling, một cô gái 29 tuổi sống âm thầm, bị gia đình kìm kẹp và luôn mặc cảm về bản thân.

Chỉ khi đối diện với biến cố sinh tử, Valancy mới dám bước ra khỏi “chiếc lồng” quen thuộc để sống một cuộc đời khác, tự do, yêu hết mình và không còn sợ hãi.

Thông điệp nhân văn về quyền được lựa chọn hạnh phúc, được sống đúng với chính mình khiến tác phẩm trở thành lời cổ vũ mạnh mẽ dành cho phụ nữ mọi thời đại.

Bộ sách thú vị cho ngày 8/3 (Ảnh: Bách Việt).

Nếu Lâu đài xanh là hành trình phá bỏ xiềng xích, thì Dẫu thế gian khắc nghiệt vẫn mong em dịu dàng của Dạ Hi lại như một cái ôm ấm áp giữa những ngày mưa gió. Gồm 13 truyện ngắn gây xúc động và day dứt, mỗi câu chuyện là một lát cắt đời sống, có tổn thương, có mất mát, nhưng cũng có ánh sáng của lòng nhân ái.

Trong tập sách này, truyện Nhân duyên trong tay để lại dư âm sâu đậm, đặc biệt ở đoạn kết mà tác giả tâm đắc nhất. Thông điệp được gửi gắm thật giản dị: Nếu bạn từng mệt mỏi, từng hoài nghi chính mình, bạn không hề cô đơn.

Ai cũng có những giai đoạn tưởng như không thể bước tiếp, nhưng cũng như ánh sáng luôn xuất hiện sau màn đêm, niềm tin và tình yêu có thể đến vào lúc ta không ngờ nhất. Sự dịu dàng, vì thế, không phải yếu đuối, mà là sức mạnh giúp ta đi qua khắc nghiệt của thế gian.

Ở một sắc thái khác, Giữa thế gian muôn màu, tôi chọn vẽ chính tôi của Cao Lâm là lời tự sự mạnh mẽ của một nữ doanh nhân thành đạt người Trung Quốc.

Cuốn sách chạm đến tâm trạng của rất nhiều phụ nữ hiện đại, những người từng tin rằng chỉ cần nỗ lực đủ nhiều, họ sẽ có tất cả: sự nghiệp, gia đình, danh tiếng. Nhưng rồi, giữa những cuộc họp nối dài và bữa cơm vội vã bên con nhỏ, họ chợt nhận ra mình đã kiệt sức.

Tác phẩm không khuyến khích buông bỏ trách nhiệm, mà khuyến khích phụ nữ thôi “gồng mình” để trở thành hình mẫu hoàn hảo.

Thay vào đó, hãy học cách lắng nghe bản thân, vẽ nên phiên bản riêng của mình giữa thế gian muôn màu. Đó là hành trình tìm lại giá trị nội tại và tái định nghĩa hạnh phúc theo cách của chính mình.

Nếu ba cuốn sách trên hướng về sự thức tỉnh thì Nằm ngủ ngoài triền đê của Doãn Hằng lại nhẹ như một làn gió quê. Những câu chuyện dung dị được gói ghém như buổi chiều rong chơi, giấc mơ nằm dài trên cỏ hay niềm vui từ trò chơi trẻ nhỏ.

Không kịch tính, không cao trào, cuốn sách chỉ mong người đọc ngồi xuống, đọc chậm, để ký ức dẫn lối về một miền thương nhớ. Ở đó có triền đê lộng gió, chiếc lá khô rơi, chú cún nhỏ trong sân, tất cả tạo nên một thế giới bình yên tưởng đã xa mà hóa ra vẫn ở trong tim mỗi người.

Cuối cùng, Khanh Khanh của tôi, bộ truyện ngôn tình của Xuyên Lan mang đến màu sắc ngôn tình hiện đại. Câu chuyện về Hoắc Vân Thâm, vị tổng tài si tình và Ngôn Khanh, cô gái mất trí nhớ, không chỉ là hành trình tìm lại người yêu sau ba năm xa cách, mà còn là minh chứng cho một tình yêu kiên định.

Năm cuốn sách, năm thế giới khác nhau, nhưng đều được viết nên bởi những cây bút nữ giàu cảm xúc. Họ kể về phụ nữ, khi yếu mềm, khi mạnh mẽ, khi lạc lối, khi tìm lại chính mình, bằng tất cả sự thấu hiểu.

Trong dịp 8/3, bên cạnh những bó hoa và lời chúc, có lẽ một cuốn sách như thế sẽ là món quà ý nghĩa: Nhắc mỗi người phụ nữ rằng họ xứng đáng được yêu thương, được nghỉ ngơi, và được sống cuộc đời do mình lựa chọn.