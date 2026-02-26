Ba cuốn tiểu thuyết hấp dẫn của bậc thầy truyện trinh thám Jeffery Deaver

Văn phong lạnh lùng, chính xác nhưng đồng thời cũng đầy ám ảnh về tâm lý con người, Deaver đã tạo nên một vũ trụ tội phạm rất riêng, nơi cái ác không bao giờ đơn giản và công lý luôn chiến thắng.

Trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, Búp bê đang ngủ (The Sleeping Doll, Dịch giả: Phạm Hồng Anh), Kẻ tầm xương (The Bone Collector, Dịch giả: Phạm Hồng Anh) và Vũ điệu của Thần Chết (The Coffin Dancer, Dịch giả: Đỗ Tuấn Anh) được xem là 3 viên đá tảng làm nên danh tiếng của Jeffery Deaver.

Kẻ tầm xương - The Bone Collector là cuốn tiểu thuyết đã đưa tên tuổi Jeffery Deaver vươn ra toàn cầu. Câu chuyện xoay quanh Lincoln Rhyme - một chuyên gia pháp y thiên tài nhưng bị liệt toàn thân sau tai nạn, chỉ còn có thể phá án bằng trí óc siêu việt của mình.

Đối đầu với ông là một kẻ sát nhân hàng loạt, chuyên để lại những hiện trường tàn khốc cùng manh mối được “thiết kế” như những câu đố chết người.

Sức hút của Kẻ tầm xương không chỉ nằm ở nhịp truyện nhanh, căng thẳng đến nghẹt thở, mà còn ở cách Deaver khai thác khoa học hình sự một cách chi tiết, chân thực nhưng không khô khan. Từng mảnh xương, từng sợi tóc, từng vết bụi đều có thể trở thành chìa khóa sinh tử. Đây là cuốn sách khiến độc giả vừa run sợ, vừa bị cuốn đi không thể dừng lại - một chuẩn mực của tiểu thuyết trinh thám hiện đại.

Ba cuốn tiểu thuyết của Jeffery Deaver (Ảnh: Bách Việt).

Tiếp nối thành công đó, Vũ điệu của Thần Chết - The Coffin Dancer được xem là một trong những phần kịch tính và đáng nhớ nhất của loạt Lincoln Rhyme.

Lần này, đối thủ của Rhyme không chỉ thông minh mà còn gần như “vô hình”: một sát thủ bậc thầy với khả năng cải trang và biến mất hoàn hảo, được mệnh danh là Vũ điệu của Thần Chết.

Cuốn truyện là cuộc rượt đuổi cân não giữa trí tuệ và sự tàn nhẫn, nơi mỗi bước đi sai lầm đều phải trả giá bằng mạng sống. Jeffery Deaver đặc biệt xuất sắc khi xây dựng bầu không khí hồi hộp kéo dài từ đầu đến cuối.

Những cú twist (tình tiết bất ngờ) dồn dập, những giả thuyết bị lật ngược hoàn toàn vào phút chót chính là “đặc sản” khiến Vũ điệu của Thần Chết được ghi nhận là một trong những tiểu thuyết trinh thám hay nhất thập niên.

Nếu 2 tác phẩm trên gây ấn tượng mạnh bởi yếu tố pháp y và săn lùng sát thủ, thì Búp bê đang ngủ - The Sleeping Doll lại mở ra một hướng tiếp cận khác: Cuộc đấu trí thuần túy về tâm lý tội phạm.

Nhân vật trung tâm là Kathryn Dance - chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, người có khả năng đọc ra những lời nói dối tinh vi nhất qua cử chỉ và phản xạ vô thức.

Đối thủ của cô là Daniel Pell, một kẻ giết người hàng loạt xảo quyệt, thông minh và cực kỳ nguy hiểm.

Búp bê đang ngủ không đi theo lối mòn rượt đuổi thông thường mà cuốn người đọc vào mê cung tâm lý, nơi ranh giới giữa thật và giả, giữa nạn nhân và kẻ săn mồi liên tục bị xóa nhòa. Deaver khiến độc giả phải tự đặt câu hỏi: liệu chúng ta có thực sự hiểu người đối diện, hay chỉ đang nhìn thấy điều mà họ muốn ta tin?

Ba cuốn sách được phát hành tại Việt Nam mang màu sắc khác nhau, nhưng cùng hội tụ tinh thần đặc trưng của Jeffery Deaver: Tội ác được mổ xẻ đến tận cùng, con người bị đặt trong những tình huống khắc nghiệt nhất và trí tuệ trở thành vũ khí tối thượng.

Với Kẻ tầm xương, Vũ điệu của Thần Chết và Búp bê đang ngủ, Jeffery Deaver đã chứng minh vì sao ông được mệnh danh là “ông hoàng twist” của tiểu thuyết trinh thám.