Tùng Dương và 10.000 người hát "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" gây xúc động

Tối 15/9, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) đã diễn ra đêm nhạc đặc biệt Tôi yêu Tổ quốc tôi.

10.000 khán giả đã có mặt để thưởng thức đêm nhạc "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tối 15/9 (Ảnh: Trần Huấn).

Đây là chương trình do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đêm nhạc khép lại chuỗi hoạt động nằm trong Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Từ 18h, khoảng 10.000 khán giả khắp nơi đã đổ về đêm nhạc Tôi yêu Tổ quốc tôi. Ban tổ chức cho biết, chương trình không bán vé, chỉ phát hành vé mời, nhiều khán giả không có vé vẫn có mặt để thưởng thức các tiết mục từ xa khiến không khí đêm nhạc rất đông vui.

Chương trình gồm 3 chương: Tổ quốc tôi - Mạch nguồn ngàn năm, Tổ quốc tôi - Nơi triệu trái tim chung nhịp và Tổ quốc tôi - Khát vọng tương lai. Mỗi phần là một lát cắt lịch sử, văn hóa, dẫn dắt khán giả đi từ ký ức hào hùng, sức mạnh đoàn kết đến khát vọng xây dựng đất nước thịnh vượng.

Ca sĩ Trọng Hiếu biểu diễn trong đêm nhạc (Ảnh: Trần Huấn).

Concert Tôi yêu Tổ quốc tôi quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ như: NSƯT Đăng Dương, Việt Hoàn, Trọng Tấn, ban nhạc Bức Tường… và cả những giọng ca đương đại: Tùng Dương Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, Bảo Anh, Rhyder, Trọng Hiếu, Pia Linh, Double2T…

Bên cạnh đó là sự góp mặt của các dàn nhạc, hợp xướng và nhóm biểu diễn: Tứ tấu Sol Quartet, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Hợp xướng Thăng Long, Hợp xướng Nhà hát Quân đội, vũ đoàn Tre, Đoàn nghi lễ Quân đội, Đoàn nghệ thuật Công an nhân dân… đã làm nên một đêm nhạc đa sắc, vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa giàu tính hiện đại.

Chia sẻ về đêm nhạc, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch - cho biết, Tôi yêu Tổ quốc tôi không chỉ là dấu ấn nghệ thuật khép lại Triển lãm thành tựu đất nước, mà còn là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

“Thông qua chương trình, chúng tôi muốn khẳng định tinh thần đoàn kết, sáng tạo và lòng yêu nước của dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ, những người sẽ viết tiếp khát vọng vươn lên tầm cao mới cho đất nước”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông chia sẻ.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, điểm nhấn của Tôi yêu Tổ quốc tôi là việc mở màn bằng dàn trống dân tộc kết hợp với hợp xướng. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và tinh hoa thế giới, thể hiện tinh thần dân tộc và hội nhập.

“Màn kết với ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình càng nhấn mạnh rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc yêu nước, quật cường và yêu chuộng hòa bình. Đây là thông điệp mà chúng tôi muốn lan tỏa mạnh mẽ”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định.

Ca sĩ Trọng Tấn cùng đồng nghiệp hát nhiều ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước (Ảnh: Trần Huấn).

Là một trong những nghệ sĩ góp mặt tại đêm diễn, ca sĩ Trọng Tấn bày tỏ, dù sinh ra trong thời bình nhưng qua chương trình, anh cũng cảm nhận được sự tự hào trong hành trình 80 năm hào hùng của dân tộc.

"Âm nhạc trong đêm diễn không chỉ là ngôn ngữ của nghệ thuật, mà còn là sợi dây kết nối hàng triệu trái tim Việt Nam cùng chung nhịp đập.

Tôi vui khi tham dự chương trình và cùng thể hiện ca khúc Đường đến đỉnh vinh quang của Trần Lập với 2 người bạn là Việt Hoàn và Đăng Dương", Trọng Tấn nói.

Trong đêm nhạc, ca sĩ Tùng Dương cũng mang đến những tiết mục bùng nổ khi biểu diễn Nỗi đau giữa hoà bình và Viết tiếp câu chuyện hoà bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Tùng Dương cùng 10.000 khán giả cùng hoà giọng với ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" (Ảnh: Trần Huấn).

Trên sân khấu, giọng hát hào sảng của Tùng Dương vang lên, phía dưới khoảng 10.000 khán giả cũng hoà chung giai điệu của ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình. Phần biểu diễn này khiến nhiều người xúc động, nhắc nhở thông điệp rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu và nước mắt.

Ca khúc Đồng đội, Tiến bước dưới quân kỳ cùng sự xuất hiện của các ca sĩ của Hợp xướng Nhà hát Quân đội, Đoàn nghi lễ Quân Đội... cũng đã tái hiện sức mạnh đoàn kết, điểm tựa để dân tộc vượt qua mọi gian khó.

Ca sĩ Thu Minh cùng ban nhạc Bức Tường đã mang đến cho khán giả những phút giây lắng đọng khi thể hiện Việt Nam trong tôi là, Hoa mặt trời... truyền đi thông điệp khẳng định niềm tự hào dân tộc, kết nối truyền thống với khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, hạnh phúc.

Thu Minh cùng ban nhạc Bức Tường "phiêu" trên sân khấu (Ảnh: Trần Huấn).

Trong đêm nhạc, ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh cũng biểu diễn các ca khúc: Việt Nam tử tế, Để Mị nói cho mà nghe, Việt Nam có một là cờ cùng vũ đoàn đã mang lại không khí trẻ trung cho đêm nhạc.