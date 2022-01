Tưng bừng khai trương cửa hàng Thế Giới Skinfood Siêu tiện ích

Tiếp nối thành công của hai cửa hàng Flagship Thế Giới Skinfood tại số 100 Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình và số 365 Lê Văn Sỹ, P.12, Quận 3, Thế Giới Skinfood sẽ chính thức ra mắt tín đồ mỹ phẩm cửa hàng "Siêu tiện ích" Thế Giới Skinfood đầu tiên tại 159 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TPHCM.

Trải nghiệm mua sắm hàng đầu

Với mặt bằng vừa khai trương tại Quận 5 rộng rãi, Thế Giới Skinfood mang lại làn gió mới trong lĩnh vực phân phối với khái niệm "cửa hàng Siêu tiện ích" đầu tiên, nằm trong chuỗi phân phối mỹ phẩm Thế Giới Skinfood - thegioiskinfood.com. Tại đây, khách hàng sẽ được trải nghiệm không gian mua sắm sang trọng, tinh tế, thoải mái với hai tầng riêng biệt. Tầng 1 là khu vực trưng bày thế giới các sản phẩm skincare từ chăm sóc theo từng loại da (da dầu, da khô, da nhạy cảm) hay theo giải pháp (dưỡng trắng, trị mụn…) sắp xếp hợp lý. Tầng 2 lại được trưng bày theo concept các sản phẩm Make-up (nền, mắt, môi) theo xu hướng mới nhất. Bên cạnh đó còn có các sản phẩm khác như: Chăm sóc cơ thể, chăm sóc tóc, chăm sóc cá nhân, thực phẩm chức năng, hàng thiết yếu đáp ứng mọi nhu cầu nhỏ nhất của các tín đồ mỹ phẩm. Điểm nhấn của cửa hàng nằm ở lối thiết kế tối giản với cách bố trí các gian kệ thông thoáng, cùng gam màu chủ đạo nhẹ nhàng mang đến cho khách hàng không gian mua sắm vô cùng thoải mái, hiện đại và chuyên nghiệp.

Không dừng ở đó, để đón đầu với xu thế làm đẹp tại nhà đang nở rộ, Thế Giới Skinfood còn dành khoảng không gian tạo điều kiện cho khách hàng trải nghiệm các thiết bị làm đẹp E-beauty chính hãng và chất lượng: Máy rửa mặt, máy xông mặt đến máy sủi tế bào chết, máy massage chống lão hóa, đẩy tinh chất, ...để hỗ trợ tối đa các bước dưỡng da tại nhà, mang lại hiệu quả như Spa. Cùng với Chương trình hỗ trợ ưu đãi Trả góp 0% cho các sản phẩm E-beauty độc quyền tại Thế giới Skinfood, ai cũng có thể dưỡng da hiệu quả tại nhà.

Phát triển cùng phương châm "Luôn cập nhật nhanh nhất những xu hướng làm đẹp mới", Thế Giới Skinfood quy tụ hơn 250 thương hiệu nổi tiếng đến từ xứ sở kim chi như Laneige, Some By Mi, Missha, BNBG, Tia'm, Romand, 16brand, The Saem... Đồng thời đây cũng là đơn vị phân phối chính hãng các thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu đến từ Nhật, Mỹ, Pháp và nhiều nước khác trên thế giới: La Roche-Posay, Vichy, Bioderma, L'Oréal, Maybelline, Anessa, Vaseline, Curél, Paula's Choice, Avène…

Không chỉ vậy, Thế Giới Skinfood còn là đại lý được ủy quyền trực tiếp từ các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc được giới trẻ "săn đón" như Merzy - thương hiệu với những bộ sưu tập son đình đám chỉ cần tung ra là cháy hàng, Romand - nàng thơ của các cô gái yêu sự nhẹ nhàng, trong trẻo, hay Lilybyred, G9Skin, Dearmay, I'm Meme, Peach C, Benton…

Ngoài sản phẩm chất lượng cao và giá cả hợp lý ra, Thế Giới Skinfood cũng nắm bắt được tâm lý mua sắm của khách hàng hiện đại khi để dành riêng một khu vực trải nghiệm rộng rãi tại cửa hàng siêu tiện ích đầu tiên. Tại khu vực này, với sự tư vấn của đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, quý khách có thể dễ dàng tiếp cận với hàng ngàn mẫu thử đến từ hơn 300 thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng nhằm chọn ra dòng mỹ phẩm hay thương hiệu phù hợp nhất. Địa điểm này chắc chắn trở thành nơi cực kì lý tưởng để các tín đồ làm đẹp trải nghiệm dịch vụ mua sắm chất lượng cao, chuẩn Hàn Quốc.

Tuần lễ Grand Opening 23/1 - 25/1 với hàng nghìn ưu đãi chấn động

Trở thành một trong những khách hàng đầu tiên trải nghiệm cửa hàng siêu tiện ích Thế Giới Skinfood 159 Nguyễn Văn Cừ Quận 5, quý khách hàng được nhận nhiều ưu đãi độc quyền cực kỳ hấp dẫn đến từ các thương hiệu ủy quyền bán lẻ trực tiếp với Thế Giới Skinfood như:

- Giảm giá khủng đến 89% hơn 500 sản phẩm

- Flash deal đồng giá chỉ còn 1K-5K-9K các khung giờ vàng;

- Mua 1 tặng 1 - Đồng giá 159k.

- Checkin nhận quà xịn với 10 phần quà trị giá 1.590.000 đồng; 1590 phần quà trị giá 159k cho các bạn đến và tham gia sớm nhất.

- Trải nghiệm makeup độc đáo, xịn sò được chính các makeup artist chuyên nghiệp thực hiện;

- Trải nghiệm hàng ngàn Tester miễn phí từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

- Giao lưu cùng các Celeb, KOLs nổi tiếng giới làm đẹp.

Mùa mua sắm cuối năm đã liền kề, các tín đồ làm đẹp đừng bỏ qua cơ hội sắm ngay những sản phẩm vốn luôn nằm trong "wishlist" của mình với ưu đãi siêu hời nhé. Rủ ngay "hội chị em bạn dì" đến số 159 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP Hồ Chí Minh để trải nghiệm nhé.

Thời gian diễn ra khuyến mãi từ ngày 23/1/2022 - 30/1/2022

Theo dõi fanpage và website để biết thêm chi tiết:

- Website: https://thegioiskinfood.com

- Fanpage: https://www.facebook.com/thegioiskinfood

- Cửa hàng Thế Giới Skinfood Siêu tiện ích: 159 Nguyễn Văn Cừ Quận 5

- Cửa hàng Thế Giới Skinfood Flagstore Quận 3: 365 Lê Văn Sỹ Quận 3

- Cửa hàng Thế Giới Skinfood Flagstore Tân Bình: 100 Hoàng Hoa Thám Quận Tân Bình