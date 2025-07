Từ vụ kể lể chuyện tình của ViruSs, Bộ Văn hoá muốn chặn livestream độc hại

Đề nghị siết kiếm tiền, chấn chỉnh hoạt động livestream

Ngày 30/7, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT&DL) đã tổ chức Hội nghị giao ban về quảng cáo trên mạng.

Tại sự kiện, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - yêu cầu các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok... quản lý chặt chẽ hoạt động của người dùng.

ViruSs đã bị yêu cầu dừng livestream kể chuyện tình cảm vào tối 29/3 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vì 3 nền tảng lớn YouTube, TikTok, Facebook đều có tính năng bật kiếm tiền nên mới có câu chuyện nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc ViruSs lên mạng livestream (trò chuyện trực tuyến) kể chuyện ái tình, kiếm được số tiền lớn chỉ trong một buổi tối.

"ViruSs từng livestream để kể chuyện tình cảm của mình, thu hút khoảng 1,4 triệu người tham gia, bàn luận. Chúng tôi phải gọi điện cho ViruSs để yêu cầu dừng ngay lập tức buổi livestream", ông Lê Quang Tự Do kể lại.

Lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết thêm, trong thời gian chờ đợi livestream dừng lại, các suất đăng ký vào phòng livestream để được bình luận vẫn bán rất chạy.

"Với những trường hợp có tác động lớn, dẫn tới sự quan tâm lớn của công chúng, có thể gây mất trật tự, các nền tảng phải hợp tác với Cục để ngăn chặn. Việc ngăn chặn các livestream còn gặp khó khăn do đặc thù phát sóng theo thời gian thực", ông Lê Quang Tự Do nêu.

Sau vụ ViruSs, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cũng làm việc với TikTok yêu cầu nếu sắp tới có những cuộc livestream như vậy thì TikTok phải dừng luôn.

“Các nền tảng phải hợp tác với Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử để ngăn chặn những livestream như của ViruSs ngay lập tức chứ không phải đợi giải quyết trong 24 giờ.

Luật Quảng cáo sửa đổi cũng quy định với những nội dung gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, mất an ninh trật tự là phải chặn ngay tức thì”, ông Tự Do nói.

Ông Tự Do mong muốn, các nền tảng phải có biện pháp chấn chỉnh các KOL (người nổi tiếng), KOC (người tiêu dùng dẫn đầu xu hướng), để họ không lợi dụng các lùm xùm cá nhân gây mất an ninh trật tự và kiếm lợi từ đó.

Vào tối 28/3, ViruSs có buổi livestream giải đáp câu hỏi từ phía dân mạng về ồn ào tình ái. Buổi livestream lập tức làm bùng nổ mạng xã hội với tổng 4,8 triệu người xem, có thời điểm thu hút hơn 1,5 triệu người xem.

Dù trở thành tâm điểm chỉ trích của dân mạng nhưng với hơn 4,8 triệu người xem, nam nhạc sĩ này thu về lợi nhuận đáng kể.

ViruSs luôn bật tính năng yêu cầu người xem trả phí để có thể bình luận hoặc tham gia thảo luận.​ Mức phí đăng ký để tham gia bình luận trong livestream của ViruSs trên TikTok dao động 135.000-155.000 đồng mỗi tháng.

Riêng buổi livestream tối 28/3, đã có hơn 600 người đăng ký. Bên cạnh đó, trong phiên live, nam streamer cũng nhận được rất nhiều quà ủng hộ từ người xem. Đặc biệt có những món quà như sư tử, cá heo, TikTok Universe...

Dù chưa thể xác định chính xác số tiền ViruSs nhận được do TikTok không công khai tỷ lệ chia doanh thu, nhưng con số ước tính sau phiên livestream có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Điều đáng nói, nội dung chính của buổi phát sóng lại xoay quanh ồn ào tình ái, vốn không có giá trị chuyên môn hay thông tin, nhưng lại có khả năng khuấy đảo dư luận và tạo dòng tiền lớn.

“Chúng tôi phải hành động ngay khi thấy có hơn một triệu người đang xem. Không thể để các nền tảng và KOL kiếm tiền từ scandal hay nội dung gây tranh cãi làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội”, ông Lê Quang Tự Do nhấn mạnh.

Hướng đến không gian mạng văn minh hơn

Ngoài vấn đề về ViruSs, lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết thời gian qua, các doanh nghiệp quảng cáo lớn nhìn chung tuân thủ khá tốt quy định pháp luật, tuy nhiên tình trạng vi phạm vẫn diễn ra ở các công ty quảng cáo nhỏ và cá nhân tự phát.

Đặc biệt, nhiều nhãn hàng vẫn bị cuốn theo sức ảnh hưởng của KOL dù họ có hành vi lệch chuẩn, gây phản cảm trong dư luận.

Về lâu dài, ông Tự Do cho biết Cục đang xây dựng các sáng kiến nhằm hạn chế sự hiện diện của nghệ sĩ, người nổi tiếng có vi phạm trên báo chí, nền tảng số và sân khấu biểu diễn. Dù chưa có quy định pháp lý cụ thể, nhưng định hướng này được kỳ vọng sẽ làm trong sạch hơn không gian mạng.

Ông dẫn ví dụ về Hàn Quốc - nơi các Hiệp hội quảng cáo, quản lý nghệ sĩ và truyền thông đã tự nguyện ký kết hợp tác để tẩy chay người nổi tiếng có hành vi sai phạm mà không cần sự can thiệp từ pháp luật.

“Ở ta chưa làm được điều này, nhưng đó là xu hướng đáng tham khảo để đảm bảo sự lành mạnh trong truyền thông và quảng cáo”, ông Tự Do nói.

Luật Quảng cáo sửa đổi và kỳ vọng minh bạch hóa nền tảng

Một nội dung quan trọng khác được đề cập là Luật Quảng cáo sửa đổi. Theo ông Lê Quang Tự Do, luật mới sẽ quy định rõ các trường hợp nội dung gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội phải bị chặn ngay tức thì - bao gồm cả các hình thức livestream phản cảm, gây kích động tranh cãi như của ViruSs.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cũng kỳ vọng các nền tảng sẽ chủ động minh bạch hóa tỷ lệ chia sẻ doanh thu với người sáng tạo nội dung. Việc này không chỉ giúp cơ quan chức năng quản lý thuế, kiểm soát dòng tiền mà còn bảo vệ quyền lợi của người dùng và các doanh nghiệp quảng cáo.

Ông Lê Quang Tự Do chia sẻ tại Hội nghị giao ban về quảng cáo trên mạng (Ảnh: Viết Thịnh).

Kết luận tại hội nghị, ông Lê Quang Tự Do khẳng định, không ai cấm nghệ sĩ hay người nổi tiếng livestream hay chia sẻ cảm xúc cá nhân, nhưng mọi thứ cần đúng mực.

"Khi đã gắn với yếu tố công chúng, thì không thể phát ngôn, hành xử tùy tiện mà không chịu trách nhiệm xã hội. Không gian mạng là nơi để lan tỏa giá trị, chứ không phải nơi khai thác đời tư để kiếm tiền”, ông Tự Do chia sẻ.