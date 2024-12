"Tự do - Như chim tung cánh": Khi cả bầu trời thuộc về bạn

Đây là vấn đề con người luôn khao khát, luôn đòi hỏi trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển xã hội loài người. Nhưng bản chất thứ tự do mà Osho nói đến là gì?

Tự do là khi bạn được là chính bạn

Trong Tự do - Như chim tung cánh, Osho nhấn mạnh: "Tự do khỏi điều gì đó không phải là tự do thật sự. Tự do làm bất cứ điều gì bạn muốn cũng không phải là kiểu tự do mà tôi đang nói tới.

Cuốn sách "Tự do - Như chim tung cánh" (Ảnh: First News).

Với tôi, tự do là khi bạn được là chính bạn… Bạn cần định tâm, bắt rễ trong bản ngã hiện sinh, tự nhiên của mình. Nó chẳng liên quan gì với bên ngoài".

Osho cũng lưu ý: Bạn sinh ra vốn dĩ tự do, chỉ là bạn đã bị nhào nặn (từ gia đình đến xã hội) để quên đi tự do đó. Tự do là trải nghiệm tối thượng của cuộc sống. Không có gì cao hơn tự do.

Tình yêu nở rộ từ tự do của bạn. Lòng trắc ẩn cũng nở rộ từ tự do của bạn. Tất cả những gì có giá trị trong cuộc sống đều nở rộ trong trạng thái hiện hữu hồn nhiên, tự nhiên của bạn...

Osho cho rằng để hoàn toàn tự do, người ta cần phải hoàn toàn tỉnh thức, bởi vì sự ràng buộc của chúng ta đã bắt rễ vào vô thức, nó không đến từ bên ngoài. Không ai có thể khiến bạn mất tự do.

Bạn có thể bị hủy diệt nhưng tự do của bạn không thể bị tước đoạt trừ khi bạn tự cho đi. Xét cho cùng, chính mong muốn lệ thuộc, mong muốn vứt bỏ trách nhiệm được là chính mình, mới khiến bạn mất tự do. Cho nên, người sẵn sàng chịu trách nhiệm là chính mình với tất cả những ngọt bùi, cay đắng, hân hoan, phiền muộn của nó mới có thể tự do.

Con đường tới tự do

Với Osho, "tự do là chuyện cá nhân của bạn. Nó hoàn toàn chủ quan. Nếu bạn vứt bỏ mọi rác rưởi của quá khứ và mọi ham muốn, tham vọng về tương lai, thì trong chính khoảnh khắc này, bạn tự do - như chim tung cánh, cả bầu trời thuộc về bạn. Mà có lẽ ngay cả bầu trời cũng không phải là giới hạn".

Với gia đình, Osho nói: Hãy yêu thương con cái của bạn, tận hưởng tự do của chúng. Để các con được mắc sai lầm, giúp chúng nhìn ra chúng đã mắc sai lầm ở đâu.

Osho cũng không quên nhắc: Hãy nhớ một điều cơ bản đối với toàn bộ vấn đề tự do: Trách nhiệm và tự do song hành với nhau. Nếu không muốn trách nhiệm, bạn cũng không thể có tự do. Nếu buông bỏ trách nhiệm, bạn phải chấp nhận cảnh nô lệ theo cách này hay cách khác...

Có thể, sẽ còn nhiều ý kiến bàn luận quanh quyển sách này. Nhưng đây thật sự là một quyển sách mở ra cho người đọc nhiều chiều kích tư duy và xúc cảm mới lạ.

