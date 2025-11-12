Từ đêm nhạc của G-Dragon, Việt Nam được khen là điểm đến âm nhạc toàn cầu

Ngày 8/11 và 9/11, 2 đêm nhạc nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới Übermensch của G-Dragon, đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội toàn cầu.

Hình ảnh sân khấu hoành tráng, không khí cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam tràn ngập trên TikTok, X (Twitter) và Facebook, tạo nên làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc).

Hai đêm diễn của G-Dragon tại Việt Nam thu hút 100.000 khán giả. Con số này gây chấn động truyền thông quốc tế (Ảnh: Laotiantimes).

Việt Nam cũng là điểm đến quốc tế cuối cùng trong chuyến lưu diễn của G-Dragon trước khi anh khép lại vào tháng 12. Trước Việt Nam, chuyến lưu diễn Übermensch của ngôi sao xứ Hàn đã gây tiếng vang lớn tại Nhật Bản, Philippines, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, Pháp, Mỹ và Australia.

Theo thống kê từ truyền thông Hàn Quốc, 2 đêm diễn của "ông hoàng Kpop" tại Hưng Yên quy tụ hơn 100.000 khán giả trong nước và quốc tế - con số được xem là vô cùng ấn tượng đối với một sự kiện âm nhạc châu Á.

Tờ Laotiantimes nhận định: “Trong mỗi đêm diễn, hàng chục nghìn người hâm mộ, trong đó có không ít du khách nước ngoài, đã tụ tập để chụp ảnh trong những bộ trang phục lấy cảm hứng từ phong cách đặc trưng của G-Dragon. Dù địa điểm tổ chức rộng hàng chục hecta, mọi lối đi, bãi cỏ và khán đài đều chật kín người”.

Khán giả trẻ Việt Nam diện trang phục lấy cảm hứng từ phong cách đặc trưng của G-Dragon khi xem 2 đêm diễn của nam ca sĩ Hàn Quốc tại Hưng Yên (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Tờ báo cũng đánh giá hai đêm diễn không chỉ là một sự kiện âm nhạc mà còn là bước khởi đầu định vị Việt Nam trở thành trung tâm sự kiện văn hóa và giải trí toàn cầu.

Với tầm nhìn quốc tế và năng lực tổ chức hiện đại, Việt Nam đang dần khẳng định vị thế mới - không chỉ đón nhận tinh hoa văn hóa thế giới mà còn chủ động tạo ra giá trị thu hút bạn bè quốc tế.

Trang Koreanophiles viết: “G-Dragon đã làm nên lịch sử tại Việt Nam khi thu hút lượng khán giả kỷ lục cho chuyến lưu diễn Übermensch. Quy mô tổ chức, cùng việc xây dựng sân khấu đặc biệt, cho thấy bước tiến vượt bậc của ngành giải trí Việt Nam”.

Sự thành công của 2 đêm diễn G-Dragon biến Việt Nam trở thành điểm đến âm nhạc toàn cầu (Ảnh: Instagram).

Trước G-Dragon, nhóm nhạc nữ xứ Hàn Blackpink từng khiến khán giả Hà Nội bùng nổ với 2 đêm diễn trong chuyến lưu diễn Born Pink vào tháng 7 năm ngoái, thu hút gần 70.000 khán giả.

Theo Nikkei Asia, sự kiện không chỉ thúc đẩy sức ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, mà còn góp phần mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực giải trí, kinh tế, thời trang và thể thao.

Ông Choi Bundo, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) khu vực miền Nam và miền Trung Việt Nam, nhận định: “Người Việt Nam yêu thích văn hóa Hàn Quốc, đặc biệt là Kpop và phim truyền hình, điều này tạo nền tảng cho mối quan hệ hợp tác sâu sắc giữa hai nước”.

Tháng 7/2024, nhóm Blackpink cũng thu hút gần 70.000 người trong 2 đêm diễn tại Hà Nội (Ảnh: Getty Images).

Văn hóa Hàn Quốc bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ tại Việt Nam từ đầu những năm 2000, với loạt phim kinh điển như: Trái tim mùa thu, Bản tình ca mùa đông, Hương mùa hè, Cảm xúc…

Từ đó, nhạc phim và làn sóng Hallyu (làn sóng văn hóa Hàn Quốc) tiếp tục được nối dài bởi những nhóm nhạc đình đám như BIGBANG, Super Junior, TVXQ, BTS, Blackpink, aespa…

Trong 2 năm gần đây, Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích của nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc, không chỉ trong các chuyến lưu diễn âm nhạc mà còn ở các hoạt động giao lưu văn hóa và du lịch. Điều này minh chứng cho sức hấp dẫn ngày càng lớn của thị trường giải trí Việt Nam trong khu vực.