Từ công chúa gợi cảm đến những hình ảnh gây lo ngại của Britney Spears

Britney Spears từng đạt chứng nhận đĩa bạch kim và giành giải Grammy. Cô được xem là một trong những nghệ sĩ thành công và được yêu thích nhất trong lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc, với hơn 100 triệu đĩa nhạc bán ra trên toàn cầu.

Nhắc đến làn sóng pop cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, Britney Spears là cái tên gần như không thể thay thế. Từ một ngôi sao tuổi teen, cô nhanh chóng trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng, góp phần tái định nghĩa hình ảnh nữ nghệ sĩ pop.

Britney Spears cũng góp phần khôi phục vị thế của dòng nhạc teen pop trên thị trường quốc tế, cùng thời với các nhóm nhạc như Backstreet Boys và NSYNC. Tuy nhiên, cô là một trong số ít nghệ sĩ nữ solo có tầm ảnh hưởng và sức cạnh tranh tương đương.

Các chuyến lưu diễn của Britney Spears luôn đạt doanh thu hàng trăm triệu USD, đặc biệt là chuỗi biểu diễn tại Las Vegas (Mỹ) giai đoạn 2013-2017, được xem là hình mẫu thành công cho mô hình lưu diễn của nhiều nghệ sĩ pop sau này.

Năm 2012, Britney Spears đứng đầu danh sách những nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Yahoo. Cũng trong năm này, cô được tạp chí Time vinh danh trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Theo Forbes, tài sản của Britney Spears hiện khoảng 60 triệu USD.

Năm 2019, Britney Spears tuyên bố tạm dừng hoạt động ca hát. Kể từ đó, cô hầu như không tham gia biểu diễn hay xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Những hình ảnh và hành vi được cho là bất thường của nữ ca sĩ khiến nhiều người hâm mộ lo lắng.

Sau khi thoát khỏi chế độ giám hộ kéo dài 13 năm, cuộc sống của Britney Spears dường như càng trở nên bất ổn. Trang cá nhân của cô với hơn 41 triệu người theo dõi tràn ngập các video ngắn ghi lại những màn hát múa tại nhà. Các clip này thường bị tắt chế độ bình luận nhưng vẫn được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng khác.

Trong nhiều video, nữ ca sĩ xuất hiện với trang phục ngủ hoặc quần áo kiệm vải, vừa hát vừa nhảy trong trạng thái bị cho là thiếu tỉnh táo. Mái tóc rối, lớp trang điểm loè loẹt cùng trang phục nhăn nhúm trong căn biệt thự đắt giá của cô khiến người theo dõi không khỏi lo ngại.

Nhiều bình luận trên mạng xã hội bày tỏ sự lo lắng: “Chuyện gì đang xảy ra với cô ấy vậy? Britney dường như không ổn”, “Cô ấy cần được giúp đỡ”, hay “Thật buồn khi nhìn thấy thần tượng của mình như vậy”.

Tháng 4/2025, Britney Spears gây chú ý khi bị cho là uống rượu và châm thuốc hút trên chuyến bay đến sân bay quốc tế Los Angeles (Mỹ). Sau khi dập thuốc theo yêu cầu của tiếp viên, nữ ca sĩ được cho là tỏ ra khó chịu. Khi máy bay hạ cánh, lực lượng chức năng đã có mặt để nhắc nhở cô.

Trước đó, cô cũng từng bị phát hiện mang bật lửa lên máy bay riêng khi đi nghỉ dưỡng dịp sinh nhật. Những hình ảnh bất ổn của ngôi sao thế hệ 8X làm dấy lên lo ngại rằng cô đang gặp khủng hoảng về sức khỏe tâm thần.

Tháng 10/2025, Britney Spears bị bắt gặp lái xe lạng lách sau khi rời nhà hàng Red-O tại Thousand Oaks (Mỹ). Một nhân chứng cho biết nữ ca sĩ “suýt tông vào bạn mình” tại bãi đỗ xe. Trên đường về nhà, cô được cho là liên tục chuyển làn, bám theo xe khác và thậm chí đi vào làn dành cho xe đạp.

Ngày 6/3, nữ ca sĩ tiếp tục gây chấn động truyền thông quốc tế khi bị bắt vì nghi lái xe trong tình trạng say rượu và sử dụng chất kích thích. Cô được thả chỉ vài giờ sau đó và dự kiến ra tòa vào đầu tháng 5.

Thông qua người phát ngôn, Britney Spears từng cho biết những đồn đoán liên quan đến đời tư khiến cô mất động lực chia sẻ các hoạt động sáng tạo trong thời gian gần đây.

Theo Page Six, các thành viên trong gia đình Britney Spears đã bày tỏ mong muốn kết nối nữ ca sĩ với các dịch vụ chăm sóc y tế chuyên nghiệp để cô nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, ngôi sao này dường như không mặn mà với đề xuất đó và cho biết muốn chuyển sang sinh sống tại Anh trong thời gian tới.

Một nguồn tin tiết lộ: “Britney nói rằng cô ấy muốn sống ở Anh. Cô ấy chia sẻ với những người xung quanh rằng việc rời khỏi Los Angeles hoặc chuyển ra nước ngoài vào lúc này có thể tốt cho tinh thần của mình. London chính là điểm đến mơ ước của cô ấy”.

Ảnh: Elle/DM