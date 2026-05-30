Em gái 19 tuổi, cao 1,77m của thủ môn Đặng Văn Lâm làm người mẫu

“Em gái Đặng Văn Lâm” là cụm từ đi theo Đặng Thanh Giang ngay từ những ngày đầu xuất hiện trước công chúng. Với nhiều người trẻ khác, cái bóng của một người nổi tiếng trong gia đình có thể trở thành áp lực, nhưng với cô gái 19 tuổi lớn lên ở Nga, đó lại là điều cô chưa từng muốn chối bỏ. Cô tự tin bước vào nghề người mẫu với danh xưng này, cùng với lợi thế chiều cao 1,77m và hình thể cân đối.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Đặng Thanh Giang (Giang Đặng) cho biết, cô chuyển về Việt Nam sinh sống theo một lộ trình gần như không chuẩn bị trước. Ban đầu, cô tranh thủ kỳ nghỉ hè để về nước cùng gia đình thăm anh trai - thủ môn Đặng Văn Lâm. Nhưng chuyến đi ngắn ngày ấy sau cùng lại trở thành bước ngoặt khiến cả nhà cô quyết định ở lại Việt Nam sinh sống.

Việc Thanh Giang bắt đầu công việc người mẫu cũng diễn ra theo cách tương tự. Cô không có chiến lược dài hơi, không chuẩn bị để bước vào showbiz. Giang thừa nhận cô chỉ muốn thử sức với một điều mình từng yêu thích từ lâu, trong bối cảnh đang theo học tại một trường đại học quốc tế ở Việt Nam.

Tuy nhiên, với cái tên "em gái Đặng Văn Lâm", sự xuất hiện của cô trên mạng xã hội nhanh chóng được quan tâm. Ngoại hình lai Tây, phong cách gợi cảm cùng việc là em gái thủ môn nổi tiếng khiến cái tên Đặng Thanh Giang liên tục được bàn luận.

Đối với việc liên tục được gọi là "em gái Đặng Văn Lâm", nữ người mẫu nhìn nhận khá thẳng thắn. “Tôi chưa bao giờ khó chịu khi được gọi là em gái của anh Lâm. Ngược lại, đó là niềm tự hào rất lớn. Anh ấy đã trải qua một hành trình dài và khó khăn để có được ngày hôm nay. Với tôi, việc là em gái của anh ấy giống như cảm giác luôn được bảo vệ”, Giang chia sẻ.

Nữ sinh 19 tuổi hiểu rằng sự chú ý của công chúng dành cho cô hiện tại phần lớn vẫn đến từ danh tiếng của anh trai. Đây cũng là lý do Đặng Thanh Giang muốn từng bước xây dựng hình ảnh riêng thay vì chỉ tồn tại như “em gái của một cầu thủ nổi tiếng”.

Giang Đặng thừa nhận, cô đang trong giai đoạn trưởng thành, chưa định hình sở thích rõ ràng. Cô thích thời trang gợi cảm, nhưng cho rằng việc ăn mặc là cách thể hiện bản thân chứ không phải công cụ để thu hút lượt tương tác, do vậy chưa từng "hở bạo".

Ở tuổi 19, Giang vẫn đang thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, từ nữ tính, hiện đại đến phá cách... Cô cho rằng điều đó hoàn toàn tự nhiên với một người trẻ đang đi tìm bản sắc cá nhân.

“Tôi không cố mặc táo bạo để gây chú ý. Tôi chỉ mặc những gì khiến mình cảm thấy tự tin và đúng với bản thân nhất”, cô nói.

Việc sống giữa hai nền văn hóa cũng khiến Giang có góc nhìn khá khác về mạng xã hội và sự nổi tiếng. Dù sinh ra và lớn lên ở Nga, cô cho biết bố cô (ngoài cùng bên phải ảnh) luôn giữ văn hóa Việt trong gia đình nên bản thân không gặp cú sốc quá lớn khi chuyển sang Việt Nam sống. Điều khiến cô mất thời gian thích nghi hơn lại nằm ở cách giao tiếp và tư duy.

“Khi còn ở Nga, tôi không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc với người Việt nên lúc đầu khá bỡ ngỡ với cách mọi người giao tiếp và suy nghĩ. Nhưng càng sống ở đây, tôi càng thấy thú vị vì những khác biệt đó giúp mình trưởng thành hơn”, cô kể.

Hiện tại, Giang chưa xem người mẫu là công việc chuyên nghiệp hoàn toàn. Với cô, đây vẫn là một hành trình trải nghiệm nhiều hơn là cuộc chạy đua danh tiếng. Cô tham gia casting (diễn thử), chụp hình, thử sức với các dự án mới để hiểu bản thân phù hợp với điều gì.

Em gái thủ môn Đặng Văn Lâm trình diễn thời trang (Video: Nhân vật cung cấp).

Sự quan tâm từ mạng xã hội cũng khiến cô bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn về việc phát triển hình ảnh cá nhân. Tuy vậy, Đặng Thanh Giang vẫn muốn giữ khoảng cách nhất định giữa công chúng với đời sống riêng tư. Cô cho biết bản thân luôn cố cân bằng giữa những điều muốn chia sẻ và những điều cần giữ lại cho gia đình.

Có lẽ vì lớn lên trong hoàn cảnh thường xuyên xa anh trai nên Giang đặc biệt coi trọng cảm giác ở bên người thân. Cô kể nhiều năm liền chỉ gặp Đặng Văn Lâm vài lần ngắn ngủi mỗi khi anh về Việt Nam thi đấu. Điều đó khiến cô luôn tiếc nuối mỗi lần chia tay.

“Tôi có một ước mơ rất nhỏ là một ngày nào đó được đón sinh nhật cùng anh Lâm trong vòng tay của cả gia đình. Lần cuối anh ở cạnh tôi trong sinh nhật là khi tôi còn rất nhỏ ở Nga”, cô nói.

Ở thời điểm hiện tại, Đặng Thanh Giang chưa nghĩ nhiều đến tình yêu. Cô cho biết mình muốn tập trung cho việc học, trải nghiệm cuộc sống mới và hiểu bản thân nhiều hơn trước khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc.

Điều cô quan tâm nhất lúc này không phải việc trở thành người nổi tiếng nhanh đến đâu, mà là cảm giác được sống đúng với bản thân.

“Tôi muốn mọi người nhớ đến mình không chỉ qua ngoại hình hay mạng xã hội, mà còn vì nguồn năng lượng mình mang lại. Nếu ai đó cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn sau khi xem những gì tôi chia sẻ thì điều đó đã đủ ý nghĩa với tôi rồi”, Đặng Thanh Giang bày tỏ.

Ảnh: Nhân vật cung cấp