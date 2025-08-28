Từ cô bé gảy đàn bầu gây sốt 8 năm trước thành "hiện tượng nhạc đỏ" tuổi 18

Trong căn phòng nhỏ tại khu phố thuộc phường Bình Trưng (TPHCM), người phụ nữ 65 tuổi tóc hoa râm, ngón tay lướt trên cây đàn guitar, say sưa đệm nhạc cho cô cháu gái 18 tuổi với tiếng hát trong trẻo: "Đàn theo ta đi qua con suối con khe/ Qua nương rẫy qua bao nhiêu rừng/ Đàn theo ta đi đánh Mỹ đêm ngày/ Giữa rừng xanh dậy muôn câu ca..." (trích ca khúc Rừng xanh vang tiếng Ta Lư).

Mỗi nốt nhạc, mỗi câu hát vang lên là nhịp đập cảm xúc khi tiếng guitar hòa quyện cùng tiếng piano, tạo nên giai điệu kết nối hai thế hệ, vừa tái hiện quá khứ cách mạng hào hùng, vừa thổi bùng lên sức sống tương lai.

Nữ sinh 18 tuổi hát nhạc cách mạng cùng bà nội hút triệu lượt xem (Video: Cẩm Tiên).

"Cô bé gảy đàn bầu" gây sốt 8 năm trước

Nguyễn Lê Hiền Trân (SN 2007, Nhạc viện TPHCM) sinh ra và lớn lên tại Cần Thơ. Cô bé bộc lộ đam mê nghệ thuật từ sớm nhưng chất giọng lại khá yếu. Thời cấp 1, mỗi lần diễn văn nghệ tại trường, Hiền Trân chỉ được xếp trong đội múa nên cô bé có phần chạnh lòng.

Gia đình nhận ra Hiền Trân đặc biệt yêu ca hát nên dẫn em gặp bà Lệ Hằng (tên thật Nguyễn Thị Tuyết Hằng, SN 1960) - ca sĩ từng nổi đình đám ở các đoàn ca múa nhạc tại miền Tây thời xưa, hiện là giáo viên thanh nhạc về hưu ở Cần Thơ.

Bà Lệ Hằng mở lớp dạy ca hát tại nhà, nhận Hiền Trân làm cháu gái nuôi, dìu dắt em theo đuổi âm nhạc gần 10 năm qua.

Nguyễn Lê Hiền Trân cùng bà Lệ Hằng tập luyện thanh nhạc hằng tuần (Ảnh: Hoàng Việt).

Sáu năm trước, Hiền Trân cùng gia đình về TPHCM định cư. Vài năm qua, bà Lệ Hằng vẫn đều đặn mỗi tuần đi xe đò lên thành phố trong 2 ngày để dạy nhạc cho cháu nuôi, rồi lại khăn gói về Cần Thơ.

Mỗi tuần, cô bé mong ngóng đến giữa tuần để được gặp bà nội. Trong phòng thu nhỏ tại nhà, Hiền Trân và bà Hằng hăng say tập luyện, vừa luyện giọng, vừa luyện đánh đàn, chơi guitar.

Mặc dù có khoảng cách thế hệ, Hiền Trân luôn cảm nhận sự đồng điệu, gắn kết sâu sắc cùng bà nhờ tình yêu âm nhạc. "Bà là người thầy, người bạn lớn mà em luôn tin tưởng. Em biết ơn bà vì đã dìu dắt, chỉ bảo em từ những ngày còn bé. Sự thúc đẩy, động viên của bà giúp em tiến bộ từng ngày", Hiền Trân chia sẻ.

Hình ảnh hai bà cháu gắn kết với nhau bằng đam mê âm nhạc nhận được sự yêu mến từ khán giả (Ảnh: Hoàng Việt).

Hiền Trân nhớ lại, giai đoạn đầu mới vào học lớp luyện thanh của bà Lệ Hằng, em vẫn là cô bé nhút nhát, giọng hát yếu ớt. Dần dần, cô bé cải thiện được khuyết điểm, hát to rõ ràng hơn, mạnh dạn hơn.

Một thập kỷ qua, hai bà cháu đồng hành, gắn bó cùng nhau trên mọi hành trình. Năm 2016, cô bé thi Giọng hát Việt nhí, vào đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng và dừng chân ở vòng đối đầu.

Năm 2017, Hiền Trân được bà nội dẫn đi thi chương trình Thần tượng tương lai và xuất sắc đoạt ngôi vị Quán quân. Thời điểm đó, khán giả cảm động khi thường xuyên bắt gặp hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi sát cánh cùng Hiền Trân tại hậu trường. Khi em biểu diễn, bà Hằng ngồi dưới khán đài say sưa theo dõi, hát theo cháu.

Nhờ bà dẫn dắt, Hiền Trân từ thí sinh ban đầu không quá nổi bật lại dần gây ấn tượng qua từng vòng thi, có thể hát nhiều dòng nhạc như dân ca Huế, Bắc bộ, chầu văn.

Hình ảnh Hiền Trân gảy đàn bầu trong chung kết "Thần tượng tương lai" năm 2017 từng để lại dấu ấn mạnh mẽ với khán giả (Ảnh: Chụp màn hình).

Bà Lệ Hằng kể lại, trước ngày diễn ra chung kết, nhạc sĩ Minh Vy đưa bà nghe bản nhạc Xa quê. Bà nhận ra nhạc sĩ muốn đặt một bài toán khó, thử xem Hiền Trân có trình diễn được đàn bầu hay không.

Ban đầu Hiền Trân có phần e ngại vì chưa từng thử, lại thấy nhạc cụ này mang âm thanh khá buồn. Nhưng chỉ trong vòng 4 ngày, cô bé hoàn thành bài tập luyện, đưa cây đàn bầu của bà Lệ Hằng lên sân khấu, khẳng định sự nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong hình thức biểu diễn.

Đêm chung kết, Hiền Trân ngồi bên đàn bầu, cất tiếng hát ngọt ngào thể hiện bài dân ca Nam Bộ Xa quê. Tiết mục này nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả và NSND Thu Hiền, ca sĩ Cẩm Ly, qua đó đưa thí sinh quê Cần Thơ chiến thắng ngôi vị cao nhất. Đoạn video Hiền Trân gảy đàn bầu cũng từng gây sốt mạng xã hội, hút triệu lượt xem vào 8 năm trước.

"Hiền Trân là cô bé thông minh, chăm chỉ, có năng khiếu cảm nhận nghệ thuật. Cháu đi đâu cũng có bà đi theo. Cháu hát ở trên sân khấu, bà ngồi phía dưới theo dõi, cổ vũ, cứ như vậy nhiều năm liền. Tôi hạnh phúc khi thấy cháu ngày một trưởng thành", bà Lệ Hằng chia sẻ.

Đam mê nhạc đỏ, hút triệu lượt xem với loạt clip đàn hát bên bà

Hiền Trân chia sẻ, em từng hát nhiều thể loại, nhưng tự tin nhất với thể loại nhạc cách mạng.

"Từ nhỏ, em đã làm quen với những ca khúc mang chủ đề quê hương, dân tộc. Khi hát nhạc đỏ, em thấy được là chính mình, cảm xúc dâng trào mãnh liệt hơn những thể loại nhạc khác. Do đó em quyết định theo học thanh nhạc cổ điển tại Nhạc viện TPHCM", cô bé cho biết.

Trải qua thời gian gắn bó với những ca khúc nhạc đỏ, Hiền Trân cảm nhận sâu sắc những thông điệp, bài học từ thế hệ đi trước. Trong hoàn cảnh hiểm nguy, khó khăn muôn bề, thế hệ cha ông vẫn tràn ngập tình yêu, sự lạc quan, lý tưởng sống mạnh mẽ. Vẻ đẹp của âm nhạc cách mạng khiến Hiền Trân bùng cháy tình yêu nước, khát khao muốn cống hiến sức trẻ, đóng góp điều tích cực cho quê hương.

Với bà Lệ Hằng, Hiền Trân có ưu điểm là sở hữu chất giọng “có màu sắc nhạc đỏ rõ nét”. Những ca khúc nổi tiếng về quê hương, đất nước cũng như chất keo gắn kết, xóa nhòa khoảng cách thế hệ của hai bà cháu.

Bà Hằng vẫn thường nói với Hiền Trân, nhạc dân tộc luôn sống mãi trong tim khán giả. Bà truyền cảm hứng nhạc cách mạng cho cháu gái, với mong muốn cháu đưa lời ca tiếng hát để tưởng nhớ, tri ân những thế hệ đi trước đã tạo nên cuộc sống hòa bình hôm nay.

Hiền Trân cùng ca sĩ Lệ Hằng gắn bó gần một thập kỷ (Ảnh: Hoàng Việt).

Ở tuổi 18, Quán quân Thần tượng tương lai ra dáng thiếu nữ xinh đẹp, trưởng thành. Cô bé sở hữu kênh TikTok gần 200.000 người theo dõi cùng nhiều clip triệu lượt xem.

Ban đầu, Hiền Trân chỉ muốn chia sẻ kỷ niệm tập hát cùng bà, nhưng dần dần sự ủng hộ của người xem là động lực để em thực hiện nhiều clip hơn, tập luyện nhiều bài hát gửi tặng khán giả. Hồi đầu năm, clip Hiền Trân và bà Lệ Hằng đàn hát Thì thầm mùa xuân từng gây sốt, đạt 30 triệu lượt xem.

Trong cuộc gặp với phóng viên Dân trí, Hiền Trân cùng bà hát những ca khúc như Rừng xanh vang tiếng Ta lư (Phương Nam), Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn (Phạm Minh Tuấn)... Bản phối mềm mại, kết hợp nhạc cụ guitar, piano, tăng thêm chất hiện đại cho những ca khúc cách mạng.

Cô bé cho biết, em thường chọn bài còn bà truyền thêm kinh nghiệm, hướng dẫn cách phối nhạc từng ca khúc. Mỗi clip được thực hiện khá nhanh, chỉ khoảng 30-45 phút là hoàn thành. Hiền Trân cũng dự định thực hiện thêm một số video nhạc đỏ chia sẻ lên kênh TikTok trong những ngày khắp nơi "chung nhịp đập yêu nước", hướng về lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Hai bà cháu song hành trong cuộc sống lẫn các chương trình ca nhạc, hoạt động cộng đồng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong hành trình theo đuổi đam mê, Hiền Trân cũng gặp không ít thử thách. Khi theo học Trung cấp Nhạc viện TPHCM, em luyện tập rất nhiều mới có thể hát được dòng nhạc cổ điển vốn đòi hỏi quãng giọng rộng, sáng.

“Khi vào Nhạc viện TPHCM, có những vấn đề khác với lúc học với bà. Bà là "dân chơi" còn trường lớp lại là môi trường chính quy. Cháu từng nói, học với bà nội thì dễ nhưng học chuyên nghiệp lại khó nên khi cháu đi học về, có nhiều kiến thức tôi phải giải thích thêm.

Tôi nói, để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp không phải điều dễ dàng. Luyện hát rất dễ, nhưng để đi sâu vào lòng khán giả thì ngoài chất giọng, năng khiếu cần đòi hỏi sự kiên trì, đam mê”, bà Lệ Hằng chia sẻ.

Trong căn bếp ấm cúng, Hiền Trân trổ tài làm món trà hạt đác mời bà nội và gia đình thưởng thức (Ảnh: Hoàng Việt).

Những lúc rảnh rỗi, Hiền Trân dành thời gian quay vlog, nấu ăn cùng mẹ và chị gái, đi trao quà từ thiện, thực hiện các hoạt động cộng đồng. Nữ sinh Nhạc viện TPHCM luôn cảm nhận tình yêu thương, bày tỏ lòng biết ơn vì gia đình là hậu phương vững chắc cho em theo đuổi nghệ thuật.

Hiện tại, Hiền Trân khẳng định ưu tiên trước mắt vẫn là việc học thay vì chạy show. Thi thoảng, em cũng đi diễn miễn phí ở một số sự kiện cộng đồng để lan tỏa năng lượng tích cực.

“Khán giả thường hỏi em vì sao em ít đi diễn bên ngoài. Em muốn đi lâu dài với nghề nên tự thấy cần rèn luyện nhiều hơn. Thần tượng của em là cô giáo, ca sĩ Võ Hạ Trâm. Năm 2017, em từng song ca cùng cô trong tiết mục Nổi lửa lên em tại cuộc thi Thần tượng tương lai. Em mong có thể học hỏi nhiều hơn từ thần tượng của mình”, Hiền Trân nói.

Thầy cô, gia đình và bạn bè luôn hỗ trợ Hiền Trân hoàn thành việc học, theo đuổi đam mê (Ảnh: Hoàng Việt).

Bà Lệ Hằng chia sẻ thêm: "Tôi thường nói, cháu đam mê thì hãy cứ tập trung học tập, nhưng khi mình ra trường, nghề có chọn mình hay không là chuyện khác. Học không nhất định phải trở thành ca sĩ, vẫn có nhiều cách để đưa lời ca tiếng hát của mình tới cộng đồng.

Đừng bao giờ nghĩ rằng học xong cháu sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng, sẽ đắt show kiếm tiền. Tôi luôn nhắc nhở cháu để cháu không ảo tưởng bởi những hư danh".

Ảnh: Hoàng Việt