"Tử chiến trên không" là phim hành động ăn khách nhất Việt Nam

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến 23h16 ngày 4/10, Tử chiến trên không đạt 204,3 tỷ đồng, tương đương 2,4 triệu vé chỉ sau 15 ngày chiếu.

Trên Fanpage chính thức, đoàn phim chia sẻ: “Hơn 2,4 triệu hành khách đã cùng lên chuyến bay Tử chiến trên không. Không còn lời nào có thể diễn tả niềm hạnh phúc này. Cảm ơn tình yêu thương nồng nhiệt của khán giả dành cho bộ phim".

"Tử chiến trên không" vượt "Hai Phượng" để trở thành phim hành động ăn khách nhất Việt Nam (Ảnh: Nhà sản xuất).

Từ khi ra mắt vào giữa tháng 9, Tử chiến trên không liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu hằng ngày, bỏ xa các đối thủ trong nước.

Trong ngày 4/10, tác phẩm điện ảnh Việt đầu tiên khai thác đề tài không tặc thu về hơn 3,3 tỷ đồng với 35.510 vé bán ra và 2.860 suất chiếu.

Ở vị trí thứ hai là Chị ngã em nâng với doanh thu ngày hơn 992 triệu đồng (9.475 vé/1.795 suất chiếu).

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Tay anh giữ một vì sao - phim hợp tác Việt - Hàn (doanh thu hơn 679 triệu đồng), Avatar: Dòng chảy của nước (phiên bản chiếu lại, hơn 615 triệu đồng), Cậu bé cá heo và bí mật 7 đại dương cùng Chainsaw Man - The Movie: Chương Reze…

Dù tốc độ tăng trưởng doanh thu không “bứt phá” như hiện tượng Mưa đỏ - bộ phim đạt gần 714 tỷ đồng sau gần một tháng công chiếu - Tử chiến trên không vẫn chứng minh sức hút bền bỉ khi liên tục dẫn đầu phòng vé nhiều ngày liền.

Bộ phim duy trì đà ổn định với doanh thu trung bình 4-6 tỷ đồng mỗi ngày và được dự đoán có thể cán mốc 230-250 tỷ đồng nếu tiếp tục trụ rạp trong vài tuần tới.

Tử chiến trên không đánh dấu một cột mốc quan trọng cho dòng phim hành động Việt Nam - thể loại vốn hiếm khi vượt qua mốc 100 tỷ đồng.

Thành công vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu, hoàn toàn được ghi nhận ở thị trường nội địa của Tử chiến trên không khẳng định sức hút mạnh mẽ của tác phẩm với khán giả trong nước, mở ra tín hiệu tích cực cho dòng phim này.

Trước đó, Hai Phượng từng đạt 200 tỷ đồng nhưng tính cả doanh thu quốc tế.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam năm 1978.

Câu chuyện xoay quanh nhóm không tặc do Long (Thái Hòa) cầm đầu, âm mưu chiếm quyền điều khiển một chuyến bay dân dụng để bỏ trốn ra nước ngoài.

Khi chiếc máy bay bị khống chế, các cảnh vệ hàng không phải mạo hiểm tính mạng để giành lại quyền kiểm soát, bảo vệ an toàn cho hành khách.

Với cách kể chuyện chắc tay của đạo diễn Hàm Trần, phim kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố hành động, chính luận và cảm xúc nhân văn.

Phim quy tụ dàn diễn viên được đánh giá cao về diễn xuất như Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Xuân Phúc, Võ Điền Gia Huy, Trâm Anh, Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô cùng nhiều gương mặt trẻ.

Diễn viên Kaity Nguyễn và Bảo Định trong một cảnh phim (Ảnh: Nhà sản xuất).

Theo ê-kíp, toàn bộ mô hình máy bay DC-4 trong phim được dựng gần như theo tỉ lệ 1:1.

Ê-kíp làm phim đã kỳ công phục dựng lại toàn bộ máy bay bằng những thiết bị cũ của hàng không Việt Nam sau 1975, cũng như tái hiện bối cảnh trong quá khứ qua trang phục, hóa trang và màu phim đầy hoài cổ.

Điều này giúp các cảnh quay trong khoang máy bay đạt độ chân thực cao, mang đến cảm giác khán giả như đang cùng “lên chuyến bay sinh tử” với nhân vật.

Đạo diễn Hàm Trần cho biết, hầu hết các cảnh hành động đều được diễn viên tự thực hiện, không cần diễn viên đóng thế, để đảm bảo cảm xúc và độ chân thật.

Thành công doanh thu hơn 200 tỷ đồng của Tử chiến trên không cho thấy khán giả Việt sẵn sàng đón nhận những đề tài khó, miễn là được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh cuốn hút và chân thực.