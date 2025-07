Apple ép đối tác giảm giá linh kiện để đối phó mức thuế nhập khẩu vào Mỹ?

Hầu hết các sản phẩm của Apple hiện được sản xuất tại Trung Quốc, khiến "gã khổng lồ" công nghệ này chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mức thuế nhập khẩu mới lên đến 55% mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng.

Điều này dự kiến sẽ đẩy giá các sản phẩm chủ lực như iPhone, iPad, MacBook tăng đáng kể tại thị trường Mỹ, làm giảm tính cạnh tranh của Apple ngay trên sân nhà.

Để đối phó với tình hình này, Apple được cho là đang tìm cách giảm giá thành sản xuất, bao gồm việc gây áp lực lên các đối tác cung cấp linh kiện.

Apple đang muốn các đối tác phải giảm giá linh kiện iPhone để đối phó với mức thuế nhập khẩu của chính quyền Donald Trump (Ảnh minh họa: Getty).

Theo trang tin The Bell (Hàn Quốc), Apple đang gây áp lực lên Samsung Display và LG Display, hai nhà cung cấp màn hình lớn tại Hàn Quốc, yêu cầu giảm giá màn hình cung ứng.

Trong khi LG Display đã chấp nhận yêu cầu do phụ thuộc lớn vào doanh thu từ Apple, Samsung Display vẫn đang trong quá trình đàm phán.

Một nguồn tin giấu tên của The Bell cho biết: "So với Samsung Display, LG Display đang ở thế bất lợi tương đối trong cuộc đàm phán với Apple vì công ty này phụ thuộc rất nhiều vào doanh số bán hàng cho Apple, khiến sức mạnh đàm phán của họ bị hạn chế. Do vậy, LG Display đã buộc phải chấp thuận các yêu cầu do phía Apple đưa ra".

Samsung Display và LG Display được cho là hai nhà cung ứng màn hình chính cho dòng iPhone 17 sắp ra mắt. Trước đó, Apple đã loại BOE (Trung Quốc) khỏi danh sách cung ứng màn hình cho iPhone 17 do không đáp ứng được tiêu chuẩn.

Màn hình là một trong những linh kiện đắt đỏ nhất, chiếm khoảng 10% tổng giá thành linh kiện của iPhone. Việc ép giảm giá màn hình sẽ giúp Apple cắt giảm đáng kể chi phí sản xuất, bù đắp phần nào khoản thuế nhập khẩu tăng cao tại Mỹ.

Ngoài ra, nếu giá bán tại các thị trường khác được giữ nguyên, động thái này cũng sẽ giúp tăng lợi nhuận trên mỗi chiếc iPhone bán ra.

Các thông tin rò rỉ cho thấy tất cả các phiên bản của iPhone 17, kể cả bản thấp nhất, sẽ được trang bị màn hình OLED với tần số quét 120Hz – đây là lần đầu tiên Apple trang bị màn hình cao cấp cho toàn bộ dòng sản phẩm.

Nguồn tin cũng tiết lộ, nếu thành công trong việc đàm phán giảm giá màn hình, Apple sẽ tiếp tục yêu cầu các đối tác khác giảm giá các linh kiện như bộ nhớ, pin...

Apple đang đối mặt với nhiều áp lực từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, người đã thúc giục Apple đưa nhà máy sản xuất iPhone về Mỹ, đe dọa áp thêm mức thuế nhập khẩu 25% nếu không thực hiện.

Tuy nhiên, CEO Tim Cook và các nhà phân tích thị trường đã nhiều lần khẳng định việc sản xuất iPhone tại Mỹ là điều không khả thi do thiếu hụt lao động tay nghề cao và chuỗi cung ứng đầy đủ như tại Trung Quốc hay châu Á.

Việc sản xuất iPhone tại Mỹ có thể đẩy giá sản phẩm lên tới 3.000 USD, thậm chí cao hơn cả mức thuế nhập khẩu hiện hành.