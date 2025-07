Điều động tàu ra Đảo Mê đưa quân nhân vào đất liền cấp cứu

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, xác nhận đơn vị đã điều động một phân đội tàu cùng 12 cán bộ, chiến sĩ thuộc Hải đội Biên phòng 2 thực hiện nhiệm vụ cấp bách này.

Vào khoảng 19h45 ngày 21/7, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa nhận được đề nghị từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa về việc hỗ trợ vận chuyển một quân nhân đang làm nhiệm vụ trên Đảo Mê bị viêm ruột thừa cần phẫu thuật gấp.

Tàu của Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa ra Đảo Mê đưa quân nhân vào đất liền cấp cứu trong điều kiện sóng to, gió lớn (Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp).

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Binh nhất Trương Quang Tùng trong khi đang thực hiện nhiệm vụ trên Đảo Mê đã xuất hiện những cơn đau bụng dữ dội và được quân y đơn vị chẩn đoán là viêm ruột thừa cấp tính.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai lực lượng. Trung tá Trần Trọng Tài, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2, cùng Biên đội tàu BP-050101 và 12 cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua đêm tối và sóng lớn để tiếp cận Đảo Mê.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết bất lợi với sóng to, gió lớn, tàu không thể cập cầu cảng. Trước tình hình cấp bách, chỉ huy trên tàu đã quyết định dừng tàu ở khoảng cách an toàn, sau đó sử dụng cẩu hạ xuồng cao tốc cùng một tổ công tác để tiếp cận đảo.

Quân nhân được đưa vào đất liền cấp cứu kịp thời (Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp).

Sau nhiều nỗ lực, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã thành công đưa quân nhân Trương Quang Tùng lên tàu và di chuyển vào đất liền.

Đến 23h cùng ngày, Biên đội tàu của Hải đội Biên phòng 2 đã cập bờ an toàn, bàn giao quân nhân cho lực lượng quân y để tiếp tục vận chuyển lên tuyến trên cấp cứu kịp thời.