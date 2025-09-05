Phạm Quỳnh Anh tuổi 41: “Mẹ 3 con” gợi cảm, cuộc sống hiện ra sao?

Bảo vệ con gái trước bàn tán

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc con gái lớn của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cùng mẹ và em gái xuất hiện tại một sự kiện. Đoạn video khiến cô bé vấp phải nhiều bình luận tiêu cực về thái độ.

Trước những lời bình luận, Phạm Quỳnh Anh lên tiếng bảo vệ con. Nữ ca sĩ cho biết việc đưa các con đi diễn cùng chỉ nhằm lưu giữ kỷ niệm đẹp trong hành trình trưởng thành, để các con thấy được sự lao động của mẹ. Tuy nhiên, những đoạn clip chưa đầy đủ, thậm chí bị cắt ghép, đã khiến con gái cô vô tình trở thành tâm điểm công kích.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Tôi tin rằng bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ đồng cảm, bởi con cái, dù thế nào, vẫn là phần thiêng liêng nhất của cuộc đời", Phạm Quỳnh Anh chia sẻ.

Nữ ca sĩ bày tỏ sự xót xa khi con còn quá nhỏ đã phải hứng chịu những bình luận độc hại. Cô cho rằng trẻ em có quyền được tôn trọng sự riêng tư khi chưa được gia đình cho phép công khai.

Phạm Quỳnh Anh và con gái lớn - Tuệ Lâm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngoài sân khấu, Phạm Quỳnh Anh thoải mái chia sẻ về cuộc sống cá nhân và các con. Trên mạng xã hội, cô thường đăng tải hình ảnh gia đình du lịch, cùng nhau tập nhảy, thường xuyên quay clip vũ đạo cùng con gái lớn. Nữ ca sĩ khẳng định cô đồng hành cùng các con như những người bạn, luôn lắng nghe và chia sẻ.

Dù đã ly hôn "ông bầu" Quang Huy từ năm 2018, Phạm Quỳnh Anh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ. Cả hai cùng tham dự sinh nhật của các con, tôn trọng và ủng hộ nhau trong chặng đường mới.

Phạm Quỳnh Anh thường xuyên đưa gia đình và các con đi du lịch (Ảnh: Facebook nhân vật).

Giấu kín diện mạo "nửa kia", trẻ đẹp dù 3 lần sinh nở

Sau đổ vỡ hôn nhân, hiện tại Phạm Quỳnh Anh đã có tổ ấm mới bên bạn trai. Tuy nhiên, cô khéo léo giấu kín diện mạo "nửa kia". Nói về bạn trai, nữ ca sĩ từng tâm sự, bản thân mất nhiều thời gian quan sát, tìm hiểu trước khi quyết định bước vào mối quan hệ chính thức. Với cô, đây là người đàn ông lý tưởng, chỉ có trong mơ.

"Tôi chưa từng thấy ai yêu thương các con tôi như anh. Ban đầu tôi ngờ vực, nghĩ đó có thể chỉ là cách anh lấy lòng mình. Vì vậy, tôi quan sát rất lâu. Tôi chọn bố cho con, chứ không phải chọn chồng cho mình. Khi thấy anh thật lòng với các con, tôi mới mở lòng thêm một lần nữa", Phạm Quỳnh Anh nói.

Phong cách trẻ trung của Phạm Quỳnh Anh ở tuổi 41 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trải qua 3 lần sinh nở, nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, phong cách trẻ trung, gợi cảm. Ở tuổi 41, cô được nhận xét ngày càng mặn mà, cuốn hút. Bên cạnh đó, Phạm Quỳnh Anh có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong "gia đình văn hóa" như Đông Nhi, Minh Hằng, Hoàng Thùy Linh…

Năm 2024, cô gây chú ý khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Dù phải cạnh tranh với nhiều gương mặt nổi bật, giọng ca Bụi bay vào mắt vẫn giữ được sức hút riêng và để lại dấu ấn trong chương trình.

Phạm Quỳnh Anh cho biết lý do tham gia là để các con thấy mẹ trên truyền hình, đồng thời muốn truyền cảm hứng cho những phụ nữ từng không may mắn trong hôn nhân.

Phạm Quỳnh Anh tham gia "Chị đẹp đạp gió" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trở lại sân khấu sau sinh nở, Phạm Quỳnh Anh tích cực chạy show, đều đặn ra mắt sản phẩm mới và khẳng định vị trí trong nghề. Ở tuổi 41, nữ ca sĩ được cho là đang có cuộc sống viên mãn khi sự nghiệp ổn định, tình yêu ngọt ngào và những đứa con ngoan bên cạnh.