Trương Bá Chi lập di chúc ở tuổi 45, chuẩn bị sẵn hậu sự

Chia sẻ trong một chương trình truyền hình thực tế, Trương Bá Chi hé lộ về cuộc sống của một bà mẹ đơn thân cùng những dự định cho tương lai. Nữ diễn viên thế hệ 8X cho biết, cô đã thuê luật sư lập di chúc và lên kế hoạch chi tiết cho hậu sự.

“Con người sớm muộn gì cũng phải ra đi. Tôi không muốn khi mình nằm xuống, mọi người lại vì chuyện tiền bạc mà tranh giành đến mức khó coi. Đời người chỉ cần từng ghé qua thế gian này là đủ rồi. Tôi không sợ cái chết và luôn sẵn sàng cho mọi tình huống”, Trương Bá Chi chia sẻ.

Trương Bá Chi tiết lộ đã lập di chúc và lo hậu sự cho bản thân (Ảnh: Sina).

Theo nữ diễn viên, điều khiến cô trăn trở nhất hiện nay là các con. Trương Bá Chi cho biết, cô luôn nỗ lực hết mình để yêu thương, chăm sóc và mong các con có thể sống vững vàng, độc lập ngay cả khi không còn mẹ ở bên.

Trương Bá Chi có 2 con trai với chồng cũ Tạ Đình Phong. Con trai lớn hiện đã vào đại học và học tập tại nước ngoài, trong khi con trai thứ hai sinh năm 2010.

Năm 2018, nữ diễn viên thông báo sinh con trai thứ 3 nhưng không công khai danh tính cha đứa trẻ. Cô nhiều lần khẳng định muốn dành phần lớn thời gian cho gia đình và không quá bận tâm đến chuyện hẹn hò.

Gia nhập làng giải trí từ năm 17 tuổi, Trương Bá Chi khởi đầu với vai trò người mẫu trước khi được Châu Tinh Trì phát hiện và giao vai Liễu Phiêu Phiêu trong phim Vua hài kịch (1998). Thành công của bộ phim đã đưa cô trở thành “ngọc nữ” hàng đầu của làng giải trí Hong Kong cuối thập niên 1990.

Nữ diễn viên 45 tuổi hiện là mẹ đơn thân của 3 cậu con trai (Ảnh: Sina).

Trong nhiều năm, Trương Bá Chi ghi dấu ấn với nhan sắc thanh khiết cùng khả năng diễn xuất qua các tác phẩm như Tinh nguyện, Sư tử Hà Đông, Vô cực, Bạch Lan, Vong bất liễu…

Sau khi kết hôn với Tạ Đình Phong vào năm 2006 và sinh 2 con, cô tạm rút lui khỏi màn ảnh để chăm sóc gia đình.

Dù hôn nhân tan vỡ, Trương Bá Chi vẫn giữ mối quan hệ tốt với gia đình chồng cũ. Nghệ sĩ Tạ Hiền (bố của Tạ Đình Phong) từng công khai để lại tài sản cho con dâu cũ và hai cháu nội.

Ngoài ra, nữ diễn viên duy trì mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Châu Tinh Trì - người đã đưa cô vào làng giải trí và hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn.

Năm 2024, truyền thông Hong Kong từng đưa tin Trương Bá Chi có tên trong danh sách những người thừa kế khối tài sản trị giá khoảng 2,6 tỷ HKD (gần 8.800 tỷ đồng) của Châu Tinh Trì, song thông tin này chưa được xác nhận chính thức.

Những năm gần đây, Trương Bá Chi chuyển hướng sang lĩnh vực thời trang, livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng và đầu tư bất động sản. Cô cũng thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình thực tế, được khán giả đánh giá cao bởi sự tinh tế và ấm áp.

Đạo diễn Châu Tinh Trì đưa Trương Bá Chi vào danh sách người thừa kế tài sản của ông (Ảnh: HK01).

Nhiều đồng nghiệp dành cho Trương Bá Chi sự tôn trọng. Ca sĩ Na Anh nhận xét cô là người “tốt bụng và tài giỏi”, trong khi đạo diễn Vương Tinh đánh giá Trương Bá Chi là “người phụ nữ bản lĩnh, biết đứng dậy sau giông bão”.

Trong một chương trình truyền hình, Trương Bá Chi từng chia sẻ về tuổi thơ thiếu vắng tình cảm gia đình và hành trình nỗ lực xây dựng cuộc sống riêng.

Nữ diễn viên cho biết, cô lớn lên trong sự thiếu hụt tình yêu thương và sự dạy bảo của mẹ ruột. Trải qua nhiều biến cố, Trương Bá Chi luôn khát khao tìm được một người thực sự yêu thương mình, song những sóng gió cuộc đời đã khiến cô sớm học cách tự lập và đứng vững trên đôi chân của mình.

Mẹ của Trương Bá Chi từng là mỹ nhân nức tiếng tại Hong Kong, sở hữu vẻ đẹp lai giữa Trung Quốc và Anh. Bà kết hôn 4 lần, các bạn đời đều là những nhân vật có tiếng. Trương Bá Chi là con của bà Shally với người chồng thứ 2, một nhân vật xã hội đen khét tiếng. Hai người ly hôn khi Trương Bá Chi mới 7 tuổi.

Trương Bá Chi được nhiều đồng nghiệp khen ngợi vì sống bản lĩnh (Ảnh: Sina).

Đạo diễn Vương Tinh từng nhận xét Trương Bá Chi là người phụ nữ bản lĩnh. Ông cho biết, khi được gửi sang Australia học tập, Trương Bá Chi và chị gái từng rơi vào cảnh khó khăn, phải chia nhau một gói mì ăn liền do gia đình không chu cấp kịp thời. Hai chị em buộc phải làm thêm nhiều công việc để trang trải cuộc sống.

Sau này, khi trở về Hong Kong phát triển sự nghiệp, Trương Bá Chi dần tự gây dựng được vị trí và khối tài sản riêng. Bản thân nữ diễn viên cũng nhiều lần kể về cuộc đời nhiều thăng trầm của mình như: Gia nhập làng giải trí từ sớm, trải qua đổ vỡ hôn nhân, trở thành mẹ đơn thân và tập trung nuôi dạy các con.

Gần đây, nữ diễn viên đang vướng vào vụ kiện kéo dài với nhà sản xuất Dư Dục Hưng và Công ty AEG Entertainment. Trương Bá Chi bị khởi kiện vì vi phạm hợp đồng quản lý nghệ sĩ, với số tiền bồi thường lên tới 1,9 triệu USD. Vụ việc bắt đầu từ năm 2020 và hiện chưa đi đến hồi kết.