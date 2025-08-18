"Ông trùm" điện ảnh tiết lộ lý do Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi tan vỡ

Đạo diễn Vương Tinh, một trong những nhà làm phim kỳ cựu của Hong Kong (Trung Quốc), vừa có những chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi trong một chương trình phỏng vấn gần đây.

Trong chương trình do chính đạo diễn Vương Tinh và con gái thực hiện, ông đã không ngần ngại tiết lộ những câu chuyện ít ai biết về các ngôi sao lớn. Dù luôn ca ngợi thái độ làm việc chuyên nghiệp của Tạ Đình Phong, nhưng cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang đời tư của nam diễn viên.

Đạo diễn Vương Tinh tiết lộ những câu chuyện ít ai biết về các ngôi sao lớn (Ảnh: Sohu).

Khi nói về mối tình đầu của Tạ Đình Phong với Vương Phi, đạo diễn Vương Tinh nhận định rằng ở thời điểm đó, cả hai còn quá trẻ và chưa đủ trưởng thành về mặt tâm lý, dẫn đến việc không thể duy trì mối quan hệ lâu dài.

Sau đó, Vương Tinh kể rằng, khi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi hợp tác trong phim Lão phu tử, nữ diễn viên đã thể hiện tình cảm với Tạ Đình phong một cách công khai và mãnh liệt. Ông nhớ lại việc Trương Bá Chi đã tận tình chăm sóc Tạ Đình Phong khi anh bị thương ở tay, mỗi tối nữ diễn viên đều tự tay bôi thuốc cho anh.

Tuy nhiên, những dấu hiệu rạn nứt bắt đầu xuất hiện ngay cả khi cả hai đã kết hôn. Đáng chú ý, khi đạo diễn Vương Tinh mời Trương Bá Chi đóng phim Vô giá chi bảo, ông nhận thấy nữ diễn viên thường xuyên than phiền về Tạ Đình Phong với những người xung quanh.

Dù không biết chi tiết nội dung là gì, nhưng Vương Tinh đã lên tiếng nhắc nhở Bá Chi: “Có bất mãn trong lòng mà lại nói với người ngoài, điều này không tốt cho hôn nhân”.

Đạo diễn Vương Tinh cũng tiết lộ một chi tiết: Vì nghe được những lời than phiền đó, ông đã thay đổi kế hoạch ban đầu, không mời Tạ Đình Phong đóng vai người chồng trong phim mà thay vào đó là Trịnh Y Kiện, dù chỉ là một vai khách mời.

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong từng kết hôn và ly hôn (Ảnh: Sohu).

Cuộc hôn nhân của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi cuối cùng vẫn đi đến hồi kết. Vương Tinh cho rằng, nguyên nhân chính là do sự khác biệt về tính cách. Dù có sức hút lẫn nhau, nhưng những mâu thuẫn trong sinh hoạt đã trở thành rào cản quá lớn mà họ không thể vượt qua, ngay cả khi đã có 2 cậu con trai.

Sau ly hôn, Tạ Đình Phong đã tái hợp với Vương Phi và duy trì mối quan hệ bền chặt suốt một thập kỷ qua. Gần đây, trong buổi hòa nhạc của Tạ Đình Phong, 2 con trai của anh cũng đã đến ủng hộ, cho thấy mối quan hệ cha con vẫn rất tốt đẹp.

Về phía Trương Bá Chi, cô vẫn sống độc thân nhưng bất ngờ thông báo sinh con thứ 3 vào năm 2018. Danh tính cha của đứa bé vẫn là một bí ẩn cho đến nay. Tuy vậy, cô vẫn sống một cuộc sống vui vẻ, tận hưởng thời gian bên các con.

Cả Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đều đang có cuộc sống riêng bình yên. Câu chuyện của họ, được tiết lộ bởi đạo diễn Vương Tinh, một lần nữa khẳng định rằng những mâu thuẫn về tính cách, dù nhỏ nhặt, cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ của một cuộc hôn nhân.

Vương Tinh là một nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên và nhà biên kịch người Hong Kong (Trung Quốc), sinh ngày 3 tháng 5 năm 1955. Ông nổi tiếng với dòng phim thương mại, đặc biệt là các bộ phim hài, hành động.

Ông được mệnh danh là "Vương bốn trăm" vì đã tham gia vào khoảng 400 phim lớn nhỏ.

Vương Tinh bắt đầu sự nghiệp với vai trò biên kịch vào những năm 1970, sau đó chuyển sang đạo diễn và diễn xuất. Nhiều bộ phim của ông, mặc dù bị giới phê bình chê bai, lại rất thành công về mặt thương mại, như: Thần bài, Trùm Hương Cảng và Người trong giang hồ.

Vương Tinh cũng được biết đến với việc phát hiện và đưa Châu Tinh Trì lên vị trí ngôi sao hàng đầu của dòng phim hài Hong Kong.