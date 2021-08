Trước khi bị "xóa sổ", Triệu Vy giàu và có tầm ảnh hưởng cỡ nào?

Dân trí Triệu Vy được xem là ngôi sao hạng A của màn ảnh Hoa ngữ, có tầm ảnh hưởng và sở hữu khối tài sản đáng nể trong giới nghệ sĩ Trung Quốc. Cô là nữ tỷ phú hiếm hoi của giới showbiz Hoa ngữ.

Triệu Vy được xem là nữ tỷ phú của làng giải trí Hoa ngữ.

Từ trước đến nay, Triệu Vy được xem như một trong những nữ diễn viên giàu có nhất Trung Quốc. Ngôi sao của bộ phim Hoàn châu cách cách từng lọt vào danh sách Tỷ phú toàn cầu năm 2018.

Năm 2018, vợ chồng Triệu Vy sở hữu khối tài sản lên tới 1 tỷ USD. Cô cũng là nghệ sĩ đầu tiên trong làng giải trí Hoa ngữ đứng ngang hàng với các doanh nhân giàu có bậc nhất. Giới đầu tư từng đánh giá Triệu Vy là Warren Buffett (tỷ phú Mỹ) phiên bản nữ.

Sau khi kết hôn, Triệu Vy mở rộng mối quan hệ thân thiết với các nhân vật nghệ sĩ tiếng tăm, quyền lực, các tỷ phú như Jack Ma, Vương Kiện Lâm.

Nữ diễn viên còn sở hữu một biệt thự cổ sang trọng tại Bordeaux (Pháp) và từng đăng tải hình ảnh chụp tại đây lên mạng xã hội. Biệt thự này còn là một đồn điền trồng nho để sản xuất rượu vang có tên Chateau Monlot. Được biết, Triệu Vy mua khu đất rộng 7 ha này năm 2011 với giá 30 triệu nhân dân tệ.

Cô được biết tới như một nữ doanh nhân, nhà làm phim, diễn viên tài năng của Hoa ngữ.

Tài chính và danh tiếng của Triệu Vy bắt đầu bị ảnh hưởng sau khi vợ chồng nữ diễn viên bị phát hiện sai phạm và lũng đoạn thị trường chứng khoán, thành lập "công ty ma" từ cuối năm 2016.

Vận đen kéo đến khi bị cấm hoạt động trên thị trường chứng khoán

Năm 2017, công ty của Triệu Vy và "ông xã" Huỳnh Hữu Long bị cấm hoạt động trên thị trường chứng khoán. Triệu Vy bị phạt 600 nghìn nhân dân tệ và bị cấm hoạt động trên thị trường chứng khoán 5 năm.

Tới tháng 10/2020, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Triệu Vy đã bị xử thua 102 vụ kiện do lừa đảo chứng khoán và được yêu cầu bồi thường gần 12 triệu USD. Trong 4 năm qua, vợ chồng Triệu Vy cùng các thành viên khác trong công ty phải đối mặt với các vụ kiện tụng đòi đền bù của 440 nhà đầu tư.

Cuối tháng 4 vừa rồi, truyền thông Trung Quốc đưa tin, cổ phần của Triệu Vy tại các công ty như Công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Bắc Kinh Phổ Lâm, Công ty thương mại Long Húc Tân Bắc Kinh, Công ty khoa học kỹ thuật Bắc Kinh Dịch Tụ đều bị đóng băng cho tới hết tháng 4/2024. Tổng giá trị cổ phần của Triệu Vy tại các công ty này lên tới 18.626 triệu nhân dân tệ.

Biệt thự cổ với đồn điền trồng nho để sản xuất rượu vang có tên Chateau Monlot của vợ chồng Triệu Vy bên Pháp.

Triệu Vy và chồng mua biệt thự tại Pháp từ năm 2011 với giá 30 triệu nhân dân tệ.

Triệu Vy rút khỏi công ty Alibaba Pictures từ năm 2019 nhưng mẹ cô đang nắm giữ cổ phần ước tính 500 triệu nhân dân tệ tại hai công ty Yunfeng Shanghai Jingyi và Shanghai Qihong thuộc tập đoàn Ant Group. Nhiều người cho rằng, Triệu Vy nhờ mẹ đứng tên hộ số cổ phần tại hai công ty này.

Tới tháng 6 vừa rồi, ông xã của Triệu Vy bất ngờ bị khởi kiện do không chi trả các khoản vay trị giá 38 triệu USD theo thỏa thuận. Khi được hỏi về sự việc này, Triệu Vy từ chối bình luận và giải thích đây là chuyện riêng của "ông xã", cô không có trách nhiệm phải phát ngôn.

Sự nghiệp của Triệu Vy đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi cô bị xóa sổ khỏi mạng xã hội, các nền tảng video và ảnh trực tuyến của Trung Quốc chỉ sau một đêm (26/8) mà không hề có thông báo chính thức từ cơ quan chức năng.

Những bộ phim có sự góp mặt của cô như Hoàn châu cách cách, Họa bì, Tân dòng sông ly biệt đều "không cánh mà bay" khỏi các nền tảng trực tuyến. Việc tìm kiếm Triệu Vy trên các nền tảng video chỉ hiện thông báo "không tìm thấy nội dung liên quan".

"Én nhỏ" gặp vận xui trong sự nghiệp từ cuối năm 2016 khi vợ chồng cô bị phạt vì thao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán.

Tối 26/8, sau khi Triệu Vy bị "bay màu" trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, nữ diễn viên cũng bị phát hiện âm thầm rút khỏi vị trí kiểm soát công ty trong những ngày gần đây.

Triệu Vy có 12 công ty đầu tư, trong đó có 5 công ty đã bị thu hồi hoặc hủy bỏ. Theo Ifeng, các công ty còn hoạt động bao gồm Hãng phim Văn hóa Truyền hình Zhao Zhao (Thượng Hải), Công ty TNHH Thương mại Long Húc Tân (Bắc Kinh) với 100% cổ phần, Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Tây Tạng Longwei với hơn 90% cổ phần và công ty TNHH Văn hóa hoàng tử Bắc Kinh.

Theo QQ, Triệu Vy hiện đang có hai bộ phim truyền hình sắp phát sóng là Cuộc chiến hoa hồng và School District Room vừa được hoàn thành vào tháng 3 năm nay.

Được biết, bộ phim School District Room dự kiến được phát sóng độc quyền trên kênh Youku nhưng với tình hình hiện tại, phim khó lên sóng và gây thiệt hại không nhỏ với nhà sản xuất.

Dự án War of the Roses với sự góp mặt dự kiến của Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh được thông báo vào tháng 6 vừa rồi sẽ phải thay diễn viên. Do diễn viên của phim chưa được "chốt" nên thiệt hại với nhà sản xuất là chưa đáng kể.

Sau khi bị xóa sổ khỏi mạng xã hội và các nền tảng video và hình ảnh trực tuyến vào đêm 26/8, Triệu Vy được cho rằng âm thầm rút vốn khỏi những công ty cô đang đầu tư.

Ngoài việc là đại diện của thương hiệu Fendi tại Trung Quốc từ tháng 6 năm ngoái, cô còn là gương mặt của hai thương hiệu quốc tế khác. Với việc bị "phong sát", Triệu Vy có thể gây tổn thất khoảng 50 triệu nhân dân tệ cho các thương hiệu.

Ngoài ra, Triệu Vy còn là "bà chủ" đỡ đầu cho 5 nghệ sĩ trẻ khác, trong đó nam diễn viên Sơn Hà Lệnh - Trương Triết Hạn đã bị "phong sát" vì thiếu hiểu biết chính trị. Với tình hình hiện tại của Triệu Vy, bốn nghệ sĩ còn lại có thể sẽ phải sớm tìm một "ngôi nhà" mới.

Năm nay, làng giải trí Hoa ngữ đã chứng kiến một loạt cú "ngã ngựa" của những nghệ sĩ như Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm, Trương Triết Hạn, Hoắc Tôn... Có lẽ Triệu Vy sẽ là nghệ sĩ tiếp theo bị loại bỏ khỏi làng giải trí vì có vết nhơ.

Ngay sau cuộc truy quét với Triệu Vy, cộng đồng mạng hi vọng rằng, làng giải trí Hoa ngữ đang đón nhận một kỷ nguyên mới. Trong đó, sự giám sát và thanh lọc nghệ sĩ được thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt.

Triệu Vy song ca cùng Đổng Khiết

Mi Vân

Theo Ifeng/QQ