Trưng bày 44 tác phẩm sơn mài chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) đã tổ chức khai mạc Triển lãm nghệ thuật sơn mài hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc (Ảnh: Lạc Thành).

Triển lãm là hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam - một sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn mới.

Tại sự kiện, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch - cho biết, đây là một hoạt động văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm, niềm tin, trách nhiệm và lòng tự hào của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với Đảng và đất nước.

"Chúng ta có quyền tự hào khi nghệ thuật tạo hình Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí trên bản đồ mỹ thuật khu vực và thế giới, với nhiều tác phẩm mang giá trị nghệ thuật cao, phản ánh tâm hồn Việt Nam hiện đại mà vẫn thấm đẫm truyền thống", Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Theo ông Đông, sơn mài Việt Nam không chỉ đạt đến độ tinh xảo về kỹ thuật mà còn chứa đựng chiều sâu văn hóa, sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tư duy thẩm mỹ rất riêng của người Việt.

Kỹ thuật mài từng lớp sơn để làm hiện lên màu sắc, đường nét, hình khối - một quá trình đòi hỏi thời gian, công phu và cảm xúc - đã tạo nên vẻ đẹp huyền ảo, sang trọng và lắng đọng trên bề mặt tác phẩm. Những tác phẩm sơn mài từ lâu không chỉ là biểu tượng của mỹ thuật truyền thống mà còn là chất liệu giàu khả năng biểu đạt trong nghệ thuật đương đại.

Triển lãm giới thiệu tới công chúng và bạn bè quốc tế 44 tác phẩm sơn mài tiêu biểu của nhiều thế hệ họa sĩ tiêu biểu.

Mỗi tác phẩm trong triển lãm đều mang một câu chuyện riêng, phản ánh vẻ đẹp quê hương, con người Việt Nam và hơi thở thời đại.

Trong số đó có nhiều tác phẩm của các họa sĩ gạo cội như: Nguyễn Văn Bình (Phong cảnh Hòa Bình), Nguyễn Nghĩa Duyên (Bác Hồ với thiếu nhi), Lê Quốc Lộc (Ải Chi Lăng), Lò An Quang (Sau giờ lao động), Trần Đình Thọ (Đường vào hang Pắc Bó), Nguyễn Văn Tỵ (Thuyền Hạ Long), Đoàn Văn Nguyên (Bán đảo).

Triển lãm cũng trưng bày tác phẩm của nhiều họa sĩ đương đại đã khẳng định dấu ấn sáng tạo, như: Phạm Hoàng Văn (Tre Việt Nam), Nguyễn Phúc Lợi (Ngõ quê), Nguyễn Trường Linh (Trăng xanh), Trần Tuấn Long (Âm vang Tây Nguyên), Bùi Hữu Hùng (Em Xoan).

Tranh "Thiếu nữ Hà Nội" của hoạ sĩ Nguyễn Văn Bình (Ảnh: Lạc Thành).

Thông qua các tác phẩm mỹ thuật, triển lãm đã góp phần chuyển tải thông điệp tôn vinh giá trị nghệ thuật, văn hóa dân tộc và quảng bá vẻ đẹp đất nước, xây dựng một không gian nghệ thuật có chiều sâu, giàu bản sắc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của công chúng.

Triển lãm diễn ra từ ngày 13/12 đến ngày 22/12 tại Nhà Triển lãm, Hà Nội.