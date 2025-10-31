Triển lãm “100+” tôn vinh 100 năm đào tạo Khoa Hội họa

Trong không gian trang trọng và đầy cảm hứng của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, sáng 30/10, triển lãm 100+ chính thức khai mạc, quy tụ hơn 100 tác phẩm tiêu biểu của sinh viên các khóa 64 đến 66, cùng một số gương mặt xuất sắc của khóa 60 và 63.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 100 năm thành lập nhà trường (1925-2025), đồng thời là dịp nhìn lại hành trình đào tạo và sáng tạo của Khoa Hội họa, một trong những khoa lâu đời và uy tín nhất của trường.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm “100+” (Ảnh: Lê Phương Anh).

Triển lãm 100+ trưng bày các tác phẩm thuộc 3 chuyên ngành trọng tâm: Tranh sơn dầu, tranh sơn mài và tranh lụa. Đây không chỉ là kết quả học tập, nghiên cứu và sáng tạo của sinh viên mà còn phản ánh rõ định hướng đổi mới đào tạo, gắn kết giá trị truyền thống và tư duy nghệ thuật đương đại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Đặng Thị Phong Lan, Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ sự xúc động khi đứng trước những tác phẩm trưng bày.

“Triển lãm 100+ là một mốc son quan trọng, khẳng định thành quả đào tạo và định hướng chuyên sâu theo 3 chuyên ngành lụa sơn dầu và sơn mài. Mỗi tác phẩm ở đây là một hạt mầm tài năng, góp phần nuôi dưỡng mỹ thuật Việt Nam trong tương lai. Triển lãm cũng là dịp tri ân các thế hệ thầy cô đã truyền lửa, đam mê và tư duy sáng tạo cho sinh viên”, bà Đặng Thị Phong Lan bày tỏ.

Bà Đặng Thị Phong Lan, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ khai mạc (Ảnh: Lê Phương Anh).

Tại sự kiện, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, gửi lời chúc mừng tới các nghệ sĩ trẻ tham gia triển lãm. Ông nhấn mạnh: “Các bạn hãy tiếp tục làm khác, nghĩ khác, vẽ khác. Thầy cô không phải lúc nào cũng dạy trực tiếp, đôi khi chỉ thì thầm, nhưng chính những lời thì thầm ấy sẽ tạo ra bước ngoặt tư duy trong quá trình sáng tạo của các bạn”.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Triệu Khắc Tiến, Phó trưởng Khoa Hội họa, người trực tiếp hướng dẫn sinh viên, cho biết: “Trong triển lãm này, chúng tôi đồng hành cùng sinh viên từ phác thảo, lựa chọn chất liệu đến hoàn thiện tác phẩm. Mỗi bước đều được hướng dẫn tỉ mỉ để các em vừa nắm vững kỹ thuật, vừa phát triển tư duy sáng tạo riêng”.

Ông Triệu Khắc Tiến, Phó trưởng Khoa Hội họa là người trực tiếp hướng dẫn sinh viên trong quá trình thực hiện tác phẩm trưng bày tại triển lãm “100+” (Ảnh: Lê Phương Anh).

Ông Khắc Tiến nhấn mạnh rằng, phương pháp đào tạo của Khoa Hội họa mang tính mở và linh hoạt, khuyến khích sinh viên thử nghiệm, tìm kiếm ý tưởng mới và phát triển phong cách cá nhân.

Về khó khăn trong thực hành, ông bộc bạch: “Quá trình sáng tác của sinh viên không hề dễ dàng. Các em phải vượt qua áp lực vật liệu đắt đỏ như sơn mài, vừa rèn luyện kỹ thuật, vừa tự định hướng sáng tạo giữa nhiều xu hướng nghệ thuật hiện nay.

Ngoài ra, việc cân bằng giữa ý tưởng cá nhân và yêu cầu chuyên môn cũng là một thách thức lớn. Tôi thực sự tự hào và mãn nguyện khi thấy các em trình bày tác phẩm một cách chuyên nghiệp, sáng tạo và đầy cảm hứng”.

Hà Linh, một trong những sinh viên có tác phẩm được trưng bày tại triển lãm “100+” (Ảnh: Lê Phương Anh).

Một trong những sinh viên có tác phẩm trưng bày tại triển lãm là Hà Linh, với tác phẩm Đợi thực hiện trên chất liệu sơn mài.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hà Linh cho biết, cảm hứng sáng tác bắt nguồn từ những khung cảnh bình dị trong khu tập thể nơi cô lớn lên, lưu giữ nhiều ký ức thân thương.

Đó là hình ảnh cha mẹ đợi con trở về mỗi chiều, hay những góc nhỏ thân quen trong khuôn viên ký túc xá, nơi gắn bó với cô suốt những năm tháng sinh viên đầy cảm xúc.

“Tôi muốn ghi lại những giây phút đợi chờ, nhịp sống đời thường nhưng đầy ấm áp, để mỗi người khi nhìn vào tác phẩm đều cảm nhận được sự gần gũi và thân thuộc”, Hà Linh cho hay.

Theo Hà Linh, thách thức lớn nhất là tìm ra ý tưởng thật phù hợp và lập kế hoạch thực tế để hiện thực hóa, mất hơn một tháng chăm chút để hoàn thiện tác phẩm.

Trong suốt quá trình sáng tác, Hà Linh nhận được sự hướng dẫn tỉ mỉ từ các giảng viên, từ phác thảo đen trắng, phác thảo màu cho đến khi hoàn thiện tranh sơn mài. Mỗi góp ý từ thầy cô đều giúp cô trau dồi kỹ thuật và phát triển tư duy sáng tạo.

Đại diện gia đình cố họa sĩ Nguyễn Phan Chánh trao giải thưởng “Nguyễn Phan Chánh” cho sinh viên chuyên ngành lụa xuất sắc nhất (Ảnh: Lê Phương Anh).

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao giải Nguyễn Phan Chánh - giải thưởng danh giá dành cho sinh viên chuyên ngành lụa xuất sắc nhất - đồng thời trao 3 suất học bổng cho các sinh viên chuyên khoa có thành tích học tập nổi bật.

Ban tổ chức cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình cố họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, người đã đồng hành và hỗ trợ chương trình, góp phần tạo điều kiện để sinh viên phát triển tài năng và niềm đam mê hội họa.