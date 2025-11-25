Ngắm chân dung các nghệ sĩ nổi tiếng qua tranh

Triển lãm Chân dung màu nước - Sự soi chiếu qua những tấm gương của họa sĩ Nguyễn Thu Hà đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Triển lãm giới thiệu 38 bức chân dung màu nước tiêu biểu, với nguyên mẫu là những thiếu nữ vùng cao, phụ nữ thuộc nhiều ngành nghề và lứa tuổi.

Họa sĩ Nguyễn Thu Hà đã chọn thể loại chân dung màu nước để kể chuyện và làm bật lên những khoảnh khắc cảm xúc.

Nguyên mẫu NSƯT Cao Ngọc Ánh trong tranh (Ảnh: Ban tổ chức).

Chất liệu màu nước vốn khó nắm bắt được chị sử dụng thành thạo để tạo nên những lớp loang mềm mà mạnh, sáng mà sâu, khiến mỗi nhân vật đều có không gian riêng tạo nên sức hút.

Kỹ thuật màu nước của Nguyễn Thu Hà cho thấy sự chín dần qua độ loang, ánh sáng và sắc độ được kiểm soát tinh tế. Sự mềm mại đặc trưng của màu nước trở thành phương tiện kể chuyện, làm bật lên những khoảnh khắc cảm xúc mong manh nhưng mạnh mẽ.

Mỗi bức chân dung trong triển lãm như một tấm gương phản chiếu nội tâm của cả nhân vật lẫn người vẽ. Họa sĩ không chỉ quan sát ngoại hình mà dành nhiều thời gian trò chuyện cùng nhân vật, tìm kiếm chiều sâu cảm xúc để mỗi nét cọ mang theo sự thấu cảm.

Nhờ vậy, các bức tranh luôn gợi mở câu chuyện đời sống, chất chứa rung động nhân bản.

Triển lãm tại TPHCM là phiên bản "Nam tiến" của dự án Chân dung màu nước - Sự soi chiếu qua những tấm gương, bao gồm cả những tác phẩm từng được yêu thích tại Hà Nội và nhiều sáng tác mới.

Trong số đó, người xem có thể bắt gặp nét thanh khiết ở tác phẩm Thiên thanh, sự chiêm nghiệm trong Linh ca ánh sáng, hay xúc cảm hồn nhiên của những bức Hoa của núi, Vị của tình yêu. Triển lãm cũng trưng bày những tác phẩm mang trầm tích văn hóa như Mớ ba mớ bảy và bức chân dung con gái họa sĩ là Oliu.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của triển lãm là sự xuất hiện trực tiếp của các nguyên mẫu tại buổi khai mạc, tạo nên trải nghiệm tương tác hiếm gặp giữa tranh, nhân vật và người xem.

Ca sĩ Phạm Thu Hà - nguyên mẫu trong bức tranh Linh ca ánh sáng - đã xuất hiện và bất ngờ thể hiện ca khúc Chim họa mi của Alyabyev. Ca sĩ chia sẻ sự đồng điệu trong nghệ thuật với họa sĩ, người đã trao cho cô nguồn cảm hứng qua bức tranh thật đặc biệt.

Ca sĩ Phạm Thu Hà - nguyên mẫu trong bức tranh "Linh ca ánh sáng" (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng là nguyên mẫu được họa sĩ trực họa chân dung ngay tại không gian triển lãm.

NSƯT Cao Ngọc Ánh - Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, người dõi theo hành trình nghệ thuật của Nguyễn Thu Hà - nhận xét: "Triển lãm thực sự đã mang đến thế giới nội cảm tinh tế, giàu suy tư. Cầu nối âm nhạc trong buổi khai mạc như đánh thức các nhân vật trong tranh, khiến họ bước ra và đối thoại với chúng ta".

Triển lãm "Chân dung màu nước - Sự soi chiếu qua những tấm gương" diễn ra từ ngày 22/11 đến ngày 30/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại triển lãm, người xem đã cảm nhận được không chỉ vẻ ngoài mà còn cả hành trình đằng sau mỗi tác phẩm thông qua từng câu chuyện cá nhân, đối thoại và kết nối tinh tế giữa người cầm cọ và nhân vật.

Những câu chuyện ấy cho thấy triển lãm không dừng lại ở kỹ thuật hay sắc màu, mà là triển lãm của con người đang sống, đang cảm nhận và soi chiếu lẫn nhau.

Trong khuôn khổ triển lãm tại TPHCM, cuốn sách Chân dung màu nước - Sự soi chiếu qua những tấm gương phiên bản mới cũng được ra mắt. Cuốn sách này tập hợp các bức chân dung ở cả 2 triển lãm tại Hà Nội và TPHCM, cùng nhiều tác phẩm chưa từng trưng bày, nhằm thể hiện rõ nét phong cách và tư duy nghệ thuật của nữ họa sĩ.