“Trư Bát Giới” Mã Đức Hoa chào khán giả Việt, hé lộ cuộc sống hiện tại

Dù chỉ là một tình huống ngắn trong buổi giao lưu, hình ảnh giản dị và thân thiện của ông nhanh chóng gợi lại nhiều ký ức đẹp trong lòng người xem.

Đoạn clip được chia sẻ bởi một du học sinh Việt Nam đang theo học tại Đại học Bắc Kinh. Theo đó, trong một buổi học, giảng viên đã mời Mã Đức Hoa tới giao lưu trực tiếp với sinh viên.

"Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa gửi lời chào khán giả Việt Nam (Video: yin.0618 threads).

Sau giờ học, một sinh viên Việt Nam đã tranh thủ nhờ ông gửi lời chào tới khán giả quê nhà. Trước đề nghị này, nam diễn viên vui vẻ đáp lại, cho biết ông biết rõ sức ảnh hưởng của Tây du ký tại Việt Nam và gửi lời chúc tốt đẹp tới người hâm mộ.

Ở tuổi ngoài 80, Mã Đức Hoa không còn giữ được vẻ ngoài như thời đóng phim, nhưng phong thái vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát. Sự xuất hiện của ông khiến nhiều người nhớ lại một thời “ăn ngủ cùng Tây du ký” - bộ phim từng được phát sóng lặp lại không biết bao nhiêu lần trên truyền hình Việt Nam.

Ra mắt năm 1986, Tây du ký (1986) được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển của Ngô Thừa Ân, kể về hành trình thỉnh kinh đầy gian nan của thầy trò Đường Tăng, cùng các đồ đệ là Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng. Bộ phim ghi dấu ấn nhờ nội dung hấp dẫn, yếu tố thần thoại đặc sắc và những bài học nhân văn sâu sắc.

Dù kỹ xảo thời điểm đó còn hạn chế, ê-kíp sản xuất đã khéo léo bù đắp bằng sự sáng tạo và diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên. Chính điều này giúp bộ phim trở thành một trong những tác phẩm truyền hình thành công nhất trong lịch sử Trung Quốc, đồng thời có sức lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Mã Đức Hoa (trái) vào vai Trư Bát Giới trong "Tây du ký" (Ảnh: Sina).

Trong dàn diễn viên, Mã Đức Hoa được xem là người thể hiện thành công nhất hình tượng Trư Bát Giới - một nhân vật vừa tham ăn, ham ngủ, lại có phần háo sắc nhưng cũng rất chân thành và đáng mến. Nhân vật này thường xuyên bị Tôn Ngộ Không trêu chọc và “chỉnh đốn”, tạo nên nhiều tình huống hài hước cho bộ phim.

Ít ai biết rằng, cơ duyên đến với vai diễn để đời của Mã Đức Hoa lại bắt đầu từ sân khấu kịch. Năm 1982, khi đang công tác tại một viện kịch, ông tham gia vở diễn có nội dung liên quan đến Tây du ký.

Nhờ màn thể hiện ấn tượng, ông chủ động liên hệ với đạo diễn Dương Khiết. Dù trước đó đã có lựa chọn cho vai Trư Bát Giới, song sau khi xem phần trình diễn của ông, nữ đạo diễn quyết định trao cơ hội cho Mã Đức Hoa.

Quyết định này sau đó được chứng minh là hoàn toàn đúng đắn. Với lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng và giàu chất hài, ông đã thổi hồn vào nhân vật, giúp Trư Bát Giới trở thành một trong những hình tượng đáng nhớ nhất của màn ảnh Hoa ngữ.

Ở tuổi ngoài 80, Mã Đức Hoa vẫn hoạt động nghệ thuật chăm chỉ (Ảnh: Sohu).

Sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, Mã Đức Hoa từng không nhận được sự ủng hộ khi theo đuổi con đường diễn xuất. Thuở nhỏ, ông có thể hình gầy gò nên được gia đình cho học võ, và chính nền tảng này đã hỗ trợ rất nhiều trong sự nghiệp sau này. Chỉ đến khi được đạo diễn Dương Khiết tin tưởng giao vai Trư Bát Giới, ông mới dần thuyết phục được gia đình.

Sau thành công vang dội của Tây du ký (1986), Mã Đức Hoa nhận được nhiều lời mời đóng phim. Tuy nhiên, giống như nhiều bạn diễn khác, ông khó vượt qua cái bóng quá lớn của vai diễn kinh điển. Dù vậy, tên tuổi của ông vẫn giúp ông đắt show quảng cáo và tham gia một số dự án nghệ thuật khác.

Năm 2015, ông cùng các bạn diễn nổi tiếng như "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng và "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy được vinh danh với giải thưởng ghi nhận những đóng góp trọn đời cho nghệ thuật - một sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình cống hiến bền bỉ.

Mã Đức Hoa và người bạn đời xinh đẹp đã có gần 60 năm chung sống hạnh phúc (Ảnh: Weibo).

Không chỉ gây ấn tượng trên màn ảnh, cuộc sống đời tư của Mã Đức Hoa cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trái ngược hoàn toàn với hình tượng “đa tình” của Trư Bát Giới, ngoài đời ông là người chồng chung thủy. Hai vợ chồng quen nhau qua mai mối và gắn bó hơn nửa thế kỷ.

Trong suốt 4 năm quay phim Tây du ký, vợ ông một mình quán xuyến gia đình. Thời điểm đó, họ chủ yếu liên lạc bằng thư tay, với hàng trăm lá thư được gửi đi. Thậm chí, khi gặp tai nạn nghiêm trọng, bà cũng giấu chồng để ông yên tâm làm việc.

Sau khi nổi tiếng, Mã Đức Hoa vẫn giữ lối sống kín tiếng, tránh xa thị phi và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Con trai ông tự lập xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, không dựa vào danh tiếng của cha.

Hiện tại, ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ thỉnh thoảng tham gia các hoạt động văn hóa, lồng tiếng phim và giao lưu với người hâm mộ. Phần lớn thời gian, ông tận hưởng cuộc sống bình dị bên gia đình.

Với một sự nghiệp ghi dấu ấn sâu đậm và mái ấm bền vững suốt nhiều thập kỷ, cuộc đời của Mã Đức Hoa được xem là hình mẫu viên mãn hiếm có trong giới nghệ thuật Hoa ngữ.