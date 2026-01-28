Triển lãm 100 bức ảnh rạng rỡ khí thế mừng Đảng, mừng xuân mới

Chiều 28/1 tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đã giới thiệu tới công chúng triển lãm ảnh Mừng Đảng, mừng xuân và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Sự kiện tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào đón Xuân Bính Ngọ 2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu khai mạc, bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - cho biết, triển lãm ảnh gồm 100 tác phẩm của các nhà nhiếp ảnh Việt Nam sáng tác trong thời gian gần đây, phản ánh sinh động vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam.

Các tác phẩm cũng ghi lại các lễ hội truyền thống, di sản văn hóa tiêu biểu; đặc biệt là những hình ảnh về một Việt Nam đổi mới, phát triển, vươn mình mạnh mẽ trong vận hội mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần lan tỏa sâu sắc tinh thần và khát vọng của toàn dân tộc xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Theo Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh, với thế mạnh trong việc ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt đáng nhớ, cùng tâm huyết nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, đặc biệt là với tình yêu quê hương, đất nước sâu đậm, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã kịp thời lưu giữ nhiều dấu ấn quan trọng của đất nước trong thời gian vừa qua.

Khán giả tham quan tác phẩm "Kỷ niệm 80 thành lập nước" của tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn (Ảnh: Lạc Thành).

Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, năm 2025 là một năm có nhiều dấu mốc nổi bật của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước.

Nhiều sự kiện, hoạt động có quy mô, tầm vóc lớn đã được tổ chức thành công, tiêu biểu như: Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; 4 di sản tiêu biểu ở các loại hình lần đầu tiên được UNESCO vinh danh; chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các sự kiện trọng đại trong năm tạo hiệu ứng xã hội tích cực.

Năm qua cũng đánh dấu sự bùng nổ của đại nhạc hội, nhạc Việt tạo được những dấu ấn thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp văn hóa; thể thao Việt Nam gặt hái thành công tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 với sự nỗ lực, quyết tâm và chiến thắng của các tuyển thủ Việt Nam; du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới, lần đầu tiên vượt mốc trên 20 triệu lượt khách quốc tế, hơn 130 triệu lượt khách nội địa…

“Những thành tựu đó được phản ánh sinh động qua các tác phẩm tại triển lãm, góp phần khẳng định vai trò, vị trí của văn hóa, thể thao và du lịch trong sự nghiệp phát triển bền vững đất nước, đồng thời củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam”, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch khẳng định.

Tác phẩm "Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng" của tác giả Nguyễn Mạnh Quân (Ảnh: Lạc Thành).

Triển lãm cũng có sự góp mặt 3 tác phẩm của 2 tác giả đang làm việc tại Báo Dân trí, đó là tác phẩm: Kỷ niệm 80 thành lập nước của tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn; Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tiết mục mở màn chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" của tác giả Nguyễn Mạnh Quân.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 26/2 tại Nhà triển lãm (Hàng Bài, Hà Nội).