Trẻ trung bất ngờ ở tuổi 62, Lý Liên Kiệt vướng tin đồn cấy ghép nội tạng

Giữa tháng 8 vừa qua, truyền thông Trung Quốc lan truyền hình ảnh Lý Liên Kiệt nằm trên giường bệnh, trông gầy yếu khiến người hâm mộ lo lắng. Dù phía nam diễn viên khẳng định ông chỉ điều trị ngắn ngày, tin tức này vẫn khiến dư luận xôn xao.

Tháng 10, ông bất ngờ xuất hiện tại Giải vô địch quốc tế Võ thuật truyền thống ở Trung Quốc với dáng vẻ nhanh nhẹn, rạng rỡ và còn gặp gỡ diễn viên Ngô Kinh cùng sư phụ Ngô Bân.

Lý Liên Kiệt (phải) xuất hiện trẻ trung và phong độ tại Giải vô địch quốc tế Võ thuật truyền thống ở Trung Quốc hồi tháng 10 (Ảnh: Sina).

Trong loạt ảnh gần đây, Lý Liên Kiệt cũng cho thấy sức khỏe đã hồi phục đáng kể chỉ 2 tháng sau khi xuất viện. Sự thay đổi ngoại hình làm dấy lên tin đồn ngôi sao võ thuật đã phẫu thuật cấy ghép nội tạng để “trẻ hóa”.

Trước đó, tài tử Hoàng Phi Hồng từng tuyên bố rút khỏi làng giải trí vì bệnh lý tuyến giáp và chấn thương xương khớp do đóng phim hành động nhiều năm. Năm 2023, ông thông báo đã lập di chúc và chuẩn bị hậu sự.

Ngày 3/11, Lý Liên Kiệt đăng tải đoạn video được cho là phản hồi tin đồn. Trong video, ông biểu diễn các động tác võ thuật và nhảy xuống hồ bơi. Việc ông cởi trần cho thấy không có vết sẹo nào trên cơ thể, được xem như cách phủ nhận lời đồn cấy ghép.

Thời gian qua, trên mạng xã hội còn xuất hiện tin đồn cho rằng Lý Liên Kiệt sử dụng nội tạng của nhà sư Thiếu Lâm Thu Phong - người qua đời vào năm 2024 ở tuổi 21.

Lý Liên Kiệt chia sẻ hình ảnh mới nhất và phủ nhận việc cấy ghép nội tạng để trẻ hóa (Ảnh: Weibo).

Trước thông tin thất thiệt, nam diễn viên chia sẻ trong video mới đăng tải: “Lời người thật đáng sợ. Chúng ta cần có chính kiến và sự tỉnh táo. Đừng để dư luận dẫn dắt. Tôi không quen biết người bị nhắc tới, và mong mọi người đừng dùng nỗi bất hạnh của người khác để tạo nên tin đồn. Hãy sống khỏe mạnh và có tư duy độc lập”.

Lý Liên Kiệt (SN 1963) là một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á, nổi tiếng với các tác phẩm như: Phương Thế Ngọc, Hoàng Phi Hồng, Tân Thiếu Lâm Tự...

Ông từng 5 lần liên tiếp vô địch quốc gia Trung Quốc ở bộ môn wushu và nhanh chóng trở thành biểu tượng võ thuật khi lấn sân điện ảnh vào năm 1982.

Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Lý Liên Kiệt nhận thù lao tới 100 triệu NDT (gần 370 tỷ đồng) cho mỗi dự án và là nghệ sĩ Trung Quốc hiếm hoi góp mặt trong danh sách siêu giàu toàn cầu năm 2011.

Lý Liên Kiệt (phải) từng bị bệnh tật làm thay đổi ngoại hình và tinh thần (Ảnh: Sina).

Ngoài sự nghiệp điện ảnh, ông còn sáng lập Quỹ One Foundation nhằm hỗ trợ cứu trợ thiên tai, giúp đỡ trẻ em và các hoạt động thiện nguyện. Những năm gần đây, ông sống kín tiếng, dành phần lớn thời gian cho thiền định, học Phật và công tác từ thiện.

Năm 2024, ông phát hành cuốn tự truyện kể về những sóng gió trong hành trình xây dựng sự nghiệp, cách đối mặt với những sóng gió bệnh tật hay việc con gái mắc bệnh tâm lý nặng.

Trong một buổi trò chuyện hồi giữa năm nay, Lý Liên Kiệt cũng tiết lộ từng trải qua giai đoạn trầm cảm, thu mình và sợ hãi đám đông vì áp lực nổi tiếng quá sớm. Nam diễn viên cho biết, hiện tại ông trân trọng sức khỏe, sự bình an và chọn cuộc sống tĩnh lặng bên gia đình.

Theo mong muốn của Lý Liên Kiệt, toàn bộ tài sản ước tính khoảng 250 triệu USD sẽ được ông để lại cho vợ, cựu hoa hậu Lợi Trí. Ông cũng bày tỏ mong muốn có một tang lễ giản dị, kín đáo và “được rải tro cốt trên biển hoặc trên núi”.