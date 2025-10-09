122 tác phẩm vào chung khảo giải báo chí về văn hóa Việt Nam

Chiều ngày 9/10, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo vòng chung khảo giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam lần thứ 3.

Ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL phát biểu tại họp báo (Ảnh: Trần Huấn).

Với mục đích tôn vinh những tác phẩm báo chí tiêu biểu góp phần thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, giải năm nay tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải thưởng chuyên ngành uy tín, thu hút sự quan tâm sâu rộng của các cơ quan báo chí, phóng viên và công chúng cả nước.

Chỉ trong gần 4 tháng phát động, tính đến hết ngày 10/8, Ban Thư ký - Tổng hợp giải đã nhận được 1.040 tác phẩm từ hầu hết các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Đây là con số ấn tượng đối với một giải báo chí chuyên ngành, nhất là trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Lê Hải Bình nhấn mạnh rằng, Đảng và Nhà nước ta dành sự quan tâm đặc biệt đến phát triển văn hoá thông qua việc ban hành nhiều Nghị quyết về văn hoá.

Bộ VH-TT&DL đang dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết khi được ban hành sẽ tạo động lực mạnh mẽ để phát triển văn hoá Việt Nam trong giai đoạn mới.

“Với những chuyển biến tích cực về phát triển VH-TT&DL thời gian qua, đây sẽ là chất liệu để các nhà báo có thêm nhiều bài viết, vì sự nghiệp phát triển văn hoá Việt Nam”, Thứ trưởng Lê Hải Bình khẳng định.

Cũng theo Thứ trưởng Lê Hải Bình, sau 2 lần tổ chức, giải thưởng này đã thay đổi tên gọi thành giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá Việt Nam. Tên gọi mới đáp ứng được tiêu chí ngắn gọn, súc tích, ấn tượng nhưng bao hàm được một Bộ đa ngành, đa lĩnh vực trong tình hình mới.

Đặc biệt, giải tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đội ngũ những người làm báo, thể hiện qua số lượng, chất lượng các tác phẩm gửi về dự giải.

Sau quá trình rà soát kỹ lưỡng, 927 tác phẩm đủ điều kiện đã được đưa vào vòng sơ khảo. Các tiểu ban chuyên môn đã làm việc khách quan, công tâm để lựa chọn 122 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo, gồm: 25 tác phẩm báo in, 30 báo điện tử, 22 phát thanh, 25 truyền hình và 20 báo ảnh.

Các giám khảo chấm chung khảo giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" lần thứ 3 (Ảnh: Trần Huấn).

Theo đánh giá của Hội đồng sơ khảo, tác phẩm dự giải năm nay không chỉ phong phú về số lượng, mà còn đa dạng về chủ đề và thể loại, thể hiện chiều sâu nghề nghiệp của người làm báo trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 11, tại Hà Nội.