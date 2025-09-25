Tác phẩm viết về nhà báo Hà Đăng được vinh danh giải A

Ngày 25/9, ban tổ chức cuộc thi viết Những tấm gương bình dị mà cao quý lần thứ 16 (2024 -2025) đã tổng kết, trao giải và phát động cuộc thi lần thứ 17.

Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - phát biểu tại cuộc thi (Ảnh: Ban tổ chức).

Cuộc thi năm nay tiếp tục thu hút đông đảo cây bút chuyên và không chuyên trên cả nước, mang đến nhiều tác phẩm giàu cảm xúc, khắc họa sinh động chân dung những con người bình dị nhưng giàu nghị lực, cống hiến cho cộng đồng và Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - cho biết, các tác phẩm dự thi năm nay có tính phát hiện cao, phản ánh chân thực nhiều tấm gương bình dị mà cao quý trong đời sống.

"Nổi bật là hình ảnh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới vừa vững vàng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh; đi đầu trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc", Thượng tướng Lê Quang Minh chia sẻ.

Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, ban tổ chức đã lựa chọn 22 tác phẩm xuất sắc để trao giải: 3 giải A (mỗi giải 30 triệu đồng), 3 giải B (mỗi giải 20 triệu đồng), 4 giải C (mỗi giải 10 triệu đồng) và 12 giải Khuyến khích (mỗi giải 5 triệu đồng). Các nhân vật trong 22 tác phẩm đoạt giải cũng được tôn vinh bằng cúp lưu niệm, bằng khen và tiền thưởng.

Ba giải A được trao cho: Nhóm tác giả Phạm Văn Tuấn, Tống Thị Hải Lý với tác phẩm Nhà báo Hà Đăng - cây đại thụ của nền báo chí cách mạng Việt Nam; tác giả Nguyễn Thị Hường với tác phẩm Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu - Vị tướng bình dị và một đời cống hiến; nhóm tác giả Nguyễn Mạnh Thắng, Dương Thị Thu Hòa với tác phẩm Cô gái tên lửa.

Tác giả, nhóm tác giả được trao giải A cuộc thi "Những tấm gương bình dị mà cao quý" (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ tại buổi lễ, các tác giả đoạt giải bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi được tôn vinh, đồng thời khẳng định cuộc thi đã giúp họ có cơ hội khai thác "vỉa quặng quý" từ cuộc sống, từ đó lan tỏa những giá trị nhân văn và khẳng định hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Tiếp nối thành công của mùa giải thứ 16, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ cũng phát động cuộc thi viết lần thứ 17 (2025-2026).

Ông bày tỏ mong muốn: “Cuộc thi sẽ tiếp tục nhận được sự tham gia của đông đảo tác giả, khơi dậy điều thiện, cái đẹp để xã hội mỗi ngày thêm nhân văn, tử tế”.