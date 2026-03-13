Đường cong rực lửa của “bom sex” Megan Fox

Bộ ảnh đánh dấu sự tái xuất của Megan Fox sau gần 1 năm tạm rời xa các hoạt động công khai để chăm sóc con gái nhỏ. Trước đó, nữ diễn viên cũng chia sẻ một số hình ảnh trong bộ ảnh mới trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Những bức ảnh do nhiếp ảnh gia Cibelle Levi thực hiện. Trong trang phục ôm sát và cắt xẻ táo bạo, nữ diễn viên 40 tuổi khoe đường cong gợi cảm và tạo dáng quyến rũ trước ống kính.

Megan Fox tiếp tục khiến người hâm mộ choáng váng với loạt ảnh gợi cảm (Ảnh: IG).

Loạt ảnh nhanh chóng tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ dành cho “biểu tượng gợi cảm” của Hollywood. Nhiều khán giả dành lời khen cho vóc dáng săn chắc và thần thái quyến rũ của “bà mẹ bốn con”.

Bạn trai cũ kém tuổi của Megan Fox - rapper Machine Gun Kelly - cũng để lại bình luận dưới loạt ảnh. Nữ diễn viên Jenna Dewan viết ngắn gọn: “Chúa ơi, Megan”.

Sinh năm 1986, Megan Fox nổi tiếng với vai Mikaela Banes trong các phần phim Transformers và Transformers: Revenge of the Fallen. Nhờ vẻ đẹp gợi cảm, cô nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng sắc đẹp của Hollywood và xuất hiện trên nhiều tạp chí nổi tiếng như Maxim, Rolling Stone và FHM.

Tuy nhiên, Megan Fox từng chia sẻ rằng việc bị gắn mác “biểu tượng sex” cũng mang lại nhiều áp lực. Sau thành công của loạt phim Transformers, hình ảnh gợi cảm của cô được truyền thông và công chúng chú ý mạnh mẽ.

Ở tuổi 40 và qua 4 lần sinh nở, Megan Fox vẫn sở hữu đường cong rực lửa (Ảnh: IG).

Theo nữ diễn viên, điều này khiến nhiều người chỉ tập trung vào ngoại hình mà ít quan tâm đến khả năng diễn xuất và con người thật của cô. Megan Fox thừa nhận việc bị nhìn nhận theo cách đó đôi khi khiến cô cảm thấy bị hiểu sai.

Trong một cuộc trò chuyện hiếm hoi với truyền thông vào cuối năm 2025, nữ diễn viên cho biết hoạt động trong ngành giải trí Mỹ đi kèm nhiều áp lực. Sự nổi tiếng khiến đời sống cá nhân của cô thường xuyên bị soi xét, từ ngoại hình, đời tư cho đến từng phát ngôn trước truyền thông.

Megan Fox cũng thừa nhận, Hollywood là môi trường cạnh tranh khốc liệt, nơi nghệ sĩ phải liên tục chứng minh năng lực và đối mặt với những kỳ vọng khắt khe từ công chúng. Vì vậy, cô học cách giữ cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng, đồng thời lựa chọn những dự án nghệ thuật mà mình thực sự yêu thích.

Megan Fox chưa tiết lộ kế hoạch tái xuất trong tương lai (Ảnh: IG).

Hiện, Megan Fox có 4 người con gồm 3 con chung với chồng cũ Brian Austin Green và 1 con gái mới chào đời vào năm 2025 với rapper Machine Gun Kelly (MGK).

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào năm 2020 và từng nhiều lần chia tay rồi tái hợp. Chuyện tình của họ được cho là đã kết thúc vào năm 2025, trước khi Megan Fox sinh con gái chung của hai người.

Trong năm qua, nhiều nguồn tin cho rằng Megan Fox và Machine Gun Kelly đã hàn gắn mối quan hệ, nhưng cả hai chưa lên tiếng xác nhận. Theo bạn bè thân thiết, sau nhiều biến cố tình cảm, nữ diễn viên hiện tập trung vào cuộc sống gia đình và dành phần lớn thời gian chăm sóc các con.

Megan Fox khẳng định, các con là ưu tiên lớn nhất trong cuộc sống của cô lúc này (Ảnh: Page Six).

Với biểu tượng gợi cảm của nước Mỹ, việc làm mẹ đã thay đổi cách cô nhìn nhận cuộc sống và sự nghiệp. Nữ diễn viên chia sẻ rằng các con luôn là ưu tiên hàng đầu, khiến cô thận trọng hơn khi lựa chọn dự án cũng như cách xuất hiện trước công chúng.

Theo Megan Fox, làm mẹ không chỉ mang lại niềm hạnh phúc lớn lao mà còn giúp cô học cách kiên nhẫn, thấu hiểu và trưởng thành. Nữ diễn viên cũng cho biết cô luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho các con, tạo cho chúng một môi trường sống bình thường nhất có thể dù mẹ là người nổi tiếng.