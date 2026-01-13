Tranh cãi đúng sai việc con trai cả nhà Beckham tuyệt tình với cha mẹ

Mâu thuẫn trong gia đình Beckham tiếp tục leo thang khi Brooklyn chặn toàn bộ người thân trên mạng xã hội, đồng thời yêu cầu cha mẹ không gắn thẻ tên anh hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào liên quan đến mình. Anh cũng nhắn cha mẹ chỉ được liên lạc qua luật sư.

Mâu thuẫn gia đình Brooklyn Beckham đang nhận được sự quan tâm của truyền thông quốc tế (Ảnh: Vogue).

Vợ anh, nữ diễn viên Nicola Peltz, cũng có động thái tương tự khi xóa nhiều hình ảnh chụp chung với gia đình chồng, trong đó có bức ảnh kèm lời chúc sinh nhật gửi tới mẹ chồng - Victoria Beckham.

Lý do Brooklyn Beckham tuyệt tình với cha mẹ

Theo nguồn tin của Mirror, Brooklyn cho biết anh không muốn cha mẹ liên lạc trực tiếp hay nhắc đến mình trên mạng xã hội, vì những bài đăng này đã ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của anh. Nam đầu bếp trẻ được cho là mong muốn mọi nỗ lực hàn gắn, nếu có, nên diễn ra một cách riêng tư thay vì công khai trước truyền thông.

Brooklyn cũng cảm thấy bức xúc khi các vấn đề gia đình liên tục trở thành đề tài bàn tán, kéo theo nhiều chỉ trích nhắm vào vợ chồng anh. Đặc biệt, anh được cho là rất tổn thương trước những cáo buộc “kỳ thị phụ nữ” hướng về Nicola Peltz. Brooklyn không chấp nhận việc vợ mình bị công kích và bôi nhọ trên mạng xã hội.

Hình ảnh hạnh phúc của gia đình Beckham trong quá khứ (Ảnh: Instagram).

Một số nguồn tin tiết lộ, Brooklyn còn cảm thấy không được tôn trọng khi cha mẹ vẫn xem anh như một đứa trẻ, trong khi anh đã 27 tuổi và lập gia đình. Dù vậy, trước phản ứng cứng rắn của con trai, David và Victoria Beckham được cho là vẫn nuôi hy vọng về một ngày gia đình đoàn tụ. “Họ rất yêu thương con cái, và tình yêu đó chưa bao giờ phai nhạt”, một nguồn tin chia sẻ.

Bạn bè thân thiết của gia đình Beckham cho biết David và Victoria thực sự đau lòng khi nhận được yêu cầu pháp lý từ con trai cả. Theo họ, mọi bài đăng hay nỗ lực liên lạc đều xuất phát từ mong muốn hàn gắn mối quan hệ với Brooklyn. “Họ chỉ đang làm những gì mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng sẽ làm trong hoàn cảnh này”, nguồn tin nói.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail, Brooklyn Beckham cho biết không quá bận tâm trước những ý kiến tiêu cực. Nam đầu bếp trẻ khẳng định mình may mắn khi có người vợ luôn ủng hộ, và cả hai chỉ muốn tập trung làm việc, tận hưởng cuộc sống bình yên. Anh cho rằng “mọi người luôn có điều để nói”, và thay vì bận lòng, anh chọn dành thời gian cho công việc, chơi golf và những sở thích cá nhân.

Vợ chồng Beckham vẫn muốn hàn gắn với vợ chồng con trai Brooklyn Beckham (Ảnh: Instagram).

Brooklyn đã vắng mặt trong hầu hết các sự kiện quan trọng của gia đình suốt một năm qua, bao gồm lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham và buổi lễ phong tước được mong đợi từ lâu. Anh cũng không mời gia đình Beckham tham dự lễ cưới lại của 2 vợ chồng tại Mỹ vào tháng 8/2025.

Hiện, câu chuyện của gia đình Beckham thu hút nhiều sự quan tâm từ truyền thông quốc tế. Không ít ý kiến bày tỏ tiếc nuối trước hình ảnh một gia đình kiểu mẫu từng được xem là biểu tượng của sự gắn kết. Trong khi đó, cũng có quan điểm chỉ trích Brooklyn vì quay lưng với cha mẹ và các em.

Những ý kiến hiếm hoi ủng hộ quyết định của Brooklyn

Trên tờ Independent, Rebecca Visser - một nhà sáng tạo nội dung 36 tuổi, bà mẹ nội trợ đến từ bang California (Mỹ) - đã gây chú ý với bài viết bày tỏ sự ủng hộ dành cho Brooklyn. Cô cho biết đã vĩnh viễn cắt đứt quan hệ với mẹ ruột gần 3 năm trước bằng cách chặn mọi liên lạc qua mạng xã hội và điện thoại, đồng thời khẳng định không có ý định thay đổi quyết định này.

Victoria Beckham và con dâu (Ảnh: instagram).

“Con cái trưởng thành không đột ngột cắt đứt liên lạc với cha mẹ. Đó không phải là một lựa chọn dễ dàng. Quyết định này thường là kết quả của những tổn thương tích tụ trong thời gian dài, và trong 9/10 trường hợp, đó là biện pháp cuối cùng. Nếu con cái cắt đứt liên lạc, có lẽ đã đến lúc cần xem xét lại vai trò của người làm cha mẹ, thay vì chỉ đặt câu hỏi về người con”, Visser chia sẻ.

Theo Visser, bước ngoặt xảy ra khi cô bước sang tuổi 20, thời điểm cô cố gắng nói chuyện với mẹ về những cáo buộc lạm dụng mà bản thân phải chịu đựng trong thời thơ ấu, liên quan đến cả mẹ ruột và cha dượng. Tuy nhiên, mẹ cô từ chối thừa nhận những cáo buộc này.

Đến năm 2023, khi đã lập gia đình và có một con trai 3 tuổi, Visser cho biết cô chấp nhận thực tế rằng mẹ mình sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm về những hành vi trong quá khứ. Cô đã gửi cho mẹ một email cuối cùng với nội dung: “Con không thể tiếp tục liên lạc với mẹ cho đến khi có điều gì đó thay đổi”.

Brooklyn Beckham tìm thấy sự đồng cảm từ một số người (Ảnh: Getty).

Visser cho hay, quyết định dứt khoát được đưa ra khi mối quan hệ này bắt đầu ảnh hưởng tiêu cực đến chính gia đình nhỏ của cô. “Mỗi khi tôi nhắc đến tuổi thơ hay quá trình trưởng thành, mẹ tôi lại khiến tôi cảm thấy như mình đang hoang tưởng và khẳng định rằng những điều đó chưa từng xảy ra. Khi tôi chứng kiến bà làm như vậy trước mặt chồng và con trai mình, tôi biết mình phải chấm dứt”, cô nói.

Kể từ khi cắt đứt liên lạc, Visser cho biết mức độ căng thẳng và lo âu của cô giảm đáng kể, giúp cô trở thành một người mẹ tốt hơn. “Hai năm qua càng khiến tôi tin rằng đây là quyết định đúng đắn nhất”, cô chia sẻ.

Những chia sẻ của Visser, cũng như câu chuyện tương tự từ Annie Emerson (31 tuổi) - một nữ y tá tại bang Georgia (Mỹ) - cho thấy việc cắt đứt liên lạc với cha mẹ không phải lúc nào cũng xuất phát từ sự bốc đồng, mà đôi khi là lựa chọn cuối cùng để bảo vệ bản thân và gia đình nhỏ của mỗi người.

Dù nguyên nhân thực sự phía sau mâu thuẫn nhà Beckham vẫn còn nhiều tranh cãi, câu chuyện của Brooklyn Beckham cho thấy ranh giới mong manh giữa tình thân, áp lực truyền thông và quyền được bảo vệ sức khỏe tinh thần, ngay cả trong những gia đình nổi tiếng và giàu có bậc nhất thế giới.