Tranh cãi cảnh "nóng" ở phim Địa đạo: Chân thực hay thi vị hóa chiến tranh?

Địa Đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên không chỉ đang gây sốt phòng vé với doanh thu 80 tỷ đồng chỉ sau 4 ngày công chiếu (theo dữ liệu từ Box Office Vietnam tính đến sáng 8/4), mà còn nhận những dư luận trái chiều vì 2 cảnh "nóng".

Đó là cảnh giữa nhân vật Út Khờ (Diễm Hằng Lamoon) với người đàn ông giấu mặt và Ba Hương (Hồ Thu Anh) với Tư Đạp (Quang Tuấn).

Bộ phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" gây sốt phòng vé với doanh thu ấn tượng - hơn 80 tỷ đồng - chỉ sau 4 ngày công chiếu (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Giữa bom đạn, chiến tranh ác liệt không có chỗ cho yêu đương?

Trên các diễn đàn phim, một số khán giả thắc mắc: "Tại sao giữa mưa bom bão đạn, "nước sôi lửa bỏng" của cuộc chiến lại có chỗ cho yêu đương?", "Cảnh "nóng" có thật sự cần thiết trong phim?"...

Bạn Đỗ Xuân Tuân bình luận: "Tôi chưa xem phim này nhưng nói đến cảnh "nóng" là tôi không muốn xem nữa. Đừng mang những cảnh không có giá trị đó vào để làm nhạt nhòa đi hình ảnh đẹp về những anh bộ đội Cụ Hồ trong phim".

Một số khán giả, qua ghi nhận của Fanpage Movie Lines Taken Out Of Context, thậm chí còn gay gắt hơn. Họ băn khoăn: "Cảnh Út Khờ làm xấu đi hình ảnh chiến sĩ quá. Một nữ du kích kiên cường lại trở thành nạn nhân yếu ớt, cam chịu, chẳng lẽ chiến tranh chỉ để lại những mảng tối như vậy?".

Với một số khán giả sau khi xem phim đã cho rằng, kỷ luật quân đội và tinh thần bất khuất phải là điều được khắc họa trên màn ảnh, chứ không phải những góc khuất dễ gây hiểu lầm.

Cảnh Ba Hương và Tư Đạp, dù nhẹ nhàng hơn, vẫn bị một số người xem cho là quá lãng mạn, xa rời thực tế khắc nghiệt của địa đạo Củ Chi năm 1967.

Facebooker, KTS Dương Quốc Chính - một khán giả thường xuyên xem phim điện ảnh về đề tài chiến tranh của thế giới và Việt Nam - đã bày tỏ sự hoài nghi về tính hợp lý của cảnh "nóng" trong phim trên trang cá nhân, đặc biệt là tình tiết liên quan đến nhân vật Út Khờ.

Anh Chính cho rằng, trong môi trường quân đội hay du kích, việc ngủ tập thể và phân chia khu vực riêng cho nam nữ là quy tắc cơ bản, khiến cho tình huống một nam du kích lén lút cưỡng ép đồng chí nữ trở nên khó tin.

Theo KTS này, sự vô lý càng tăng khi nhân vật nữ không báo cáo sự việc dù đã mang thai, và người đội trưởng du kích (Ba Theo do Thái Hòa đóng) phải đứng ra nhận trách nhiệm.

Dù sau đó phim có sự giải thích về tình tiết nhân vật tự nhận trách nhiệm do bị mù mắt, KTS Dương Quốc Chính vẫn cảm thấy chi tiết này khiên cưỡng và thiếu thuyết phục, đặc biệt là trong một tập thể có nhiều nam du kích.

Về mặt tâm lý học, Dương Quốc Chính cũng đặt ra nghi vấn về tính chân thực của cảnh "nóng" giữa Ba Hương và Tư Đạp trong bối cảnh chiến tranh.

Cảnh này nam Facebooker thừa nhận đó là xuất phát từ tình yêu, nhưng anh cho rằng, giữa tiếng bom đạn và nỗi sợ hãi thường trực, con người khó có thể duy trì tâm lý bình thường, huống chi thực hiện những hành vi thân mật.

Theo anh, phản ứng tự nhiên trong hoàn cảnh đó thường là sự co mình lại, hoảng sợ và mất kiểm soát, chứ không phải sự chủ động tìm đến những mối quan hệ thể xác.

"Trước bom đạn rung chuyển, nỗi sợ làm tim muốn ngừng đập, ai còn tâm trí để yêu đương? Chỉ có hoảng loạn hoặc run rẩy thôi", anh viết.

Diễn viên Quang Tuấn vai Tư Đạp và Hồ Thu Anh vai Ba Hương trong một cảnh phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Giữa chiến tranh ác liệt, con người vẫn khát khao được sống, được yêu

Tuy nhiên, một luồng ý kiến khác lại nhìn nhận những cảnh "nóng" trong Địa đạo như một hơi thở của nhân tính, một tia sáng yếu ớt giữa bóng tối chiến tranh, đáng được trân trọng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về cảnh "nóng" trong phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, nhà phê bình, chuyên gia Nguyễn Phong Việt cho rằng, việc đưa cảnh "nóng" vào phim là lựa chọn chủ quan của đạo diễn, phụ thuộc vào câu chuyện họ muốn kể.

Theo ông Việt, trong bối cảnh kháng chiến ác liệt, bên cạnh lý tưởng và mục đích cao cả, con người vẫn có những góc khuất, mang những khát khao cá nhân đời thường.

Tình yêu và mối quan hệ nam nữ là bản năng tự nhiên, không hề xa lạ hay bất thường, ngay cả trong chiến tranh. Tuy nhiên, mỗi đạo diễn có cách tiếp cận riêng khi quyết định sử dụng yếu tố này.

Trong 2 cảnh "nóng" của phim, chuyên gia Nguyễn Phong Việt cho biết, ông thích cảnh "nóng" của nhân vật Út Khờ hơn.

"Với tôi, cảnh "nóng" của Út Khờ hợp lý và nhân tính hơn, dù gây cảm giác bức bối và khó chịu vì sự thiếu đồng thuận giữa hai nhân vật. Tuy nhiên, chính điều đó lại phản ánh chân thực những góc khuất của con người trong thời chiến.

Ngược lại, cảnh "nóng" giữa Ba Hương và Tư Đạp lại mang màu sắc khác. Đạo diễn dường như muốn thi vị hóa, tạo cảm giác lãng mạn và nghệ thuật giữa cuộc chiến ngột ngạt.

So với cảnh đầu, cảnh này ít thực tế hơn, tuy nhiên, khó phân định đúng, sai vì nó thuộc về góc nhìn nghệ thuật", chuyên gia bày tỏ.

NSND Lý Thái Dũng - nhà quay phim kỳ cựu của phim Đừng đốt - bày tỏ sự đồng tình với lựa chọn cảnh "nóng" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Theo ông, những cảnh "nóng" trong Địa Đạo là hoàn toàn bình thường và phù hợp. Dựa trên kinh nghiệm xem nhiều phim chiến tranh thế giới, ông nhận định rằng ngay cả trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất, con người vẫn có những khoảnh khắc ngắn ngủi của tình yêu và sự gắn kết.

Ông khẳng định: "Đó là bản năng tự nhiên của con người, không có gì bất thường".

Ông cho rằng, những ý kiến phản đối có thể đến từ nhiều khán giả trẻ chưa trải nghiệm nhiều hoặc có góc nhìn cá nhân khác biệt, điều này hoàn toàn dễ hiểu.

"Riêng với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - người gần 60 tuổi và dày dặn kinh nghiệm - việc đưa cảnh "nóng" vào phim là quyết định tự nhiên, phản ánh chân thực khía cạnh nhân tính trong chiến tranh.

Tôi xem đây là lựa chọn hợp lý, không gây bất ngờ với những ai hiểu sâu về bối cảnh lịch sử và con người", NSND Lý Thái Dũng nhấn mạnh.

Diễn viên Diễm Hằng Lamoon trong vai Út Khờ (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

NSND Phạm Nhuệ Giang - đạo diễn phim điện ảnh Thung lũng hoang vắng - lại say mê vẻ đẹp nghệ thuật trong từng khung hình của Địa đạo. Bà gọi cảnh "nóng" Ba Hương và Tư Đạp là "ngọn lửa bùng lên từ tình yêu bị kìm nén đã lâu", một khoảnh khắc "vừa nhân văn vừa chạm đến trái tim người xem".

Bà tin rằng, khi cái chết cận kề, con người khao khát được yêu để quên đi hiểm nguy.

Về cảnh "nóng" của Út Khờ, bà thừa nhận cần có sự mềm mại hơn trong cách thể hiện, nhưng vẫn bảo vệ ý đồ của đạo diễn. NSND Phạm Nhuệ Giang cho rằng, đó là "tiếng nói của nhân tính", là cách con người khẳng định sự tồn tại của mình.

Fanpage Movie lines taken out of context đăng bài viết phân tích, chia sẻ về cảnh "nóng" trong phim và có một góc nhìn độc đáo về chi tiết của Út Khờ.

Tác giả cho rằng, đây là một chi tiết dũng cảm và phản ánh chân thực những vấn đề có thể xảy ra trong một cộng đồng sống chung, đặc biệt là trong các đơn vị tổ chức.

Họ cho rằng, việc nhận thức được những khía cạnh không hoàn hảo của nhân tính là nền tảng cho sự phát triển và cải thiện, và bộ phim đã dám thể hiện những khía cạnh phức tạp của tâm lý và cảm xúc của những người trẻ trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Về cảnh của Ba Hương và Tư Đạp, Movie lines taken out of context đánh giá đây là một phân cảnh nghệ thuật và hợp lý, thể hiện tình yêu kín đáo và mãnh liệt của những người trẻ trong bối cảnh chiến tranh. Cảnh phim này cũng đặt ra câu hỏi về quyền được hạnh phúc của họ và liệu hạnh phúc đó có xứng đáng được thể hiện trên màn ảnh để kể về những người anh hùng vô danh?

Họ nhấn mạnh rằng, đây là một chi tiết thể hiện nhân tính, tương phản với tình huống của Út Khờ, và việc thể hiện nó một cách tiết chế và ý nhị đã tạo nên một khoảnh khắc đẹp và nhân văn.