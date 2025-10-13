Trấn Thành kinh ngạc khi gặp "bản sao" của Hari Won

Mới đây, đoạn clip ghi lại phản ứng của Trấn Thành khi thấy phiên bản ảo của Hari Won do AI tạo nên, đã thu hút sự chú ý của khán giả. Đây là tình huống trong chương trình A.I là AI? vừa được nhà sản xuất hé lộ hôm 12/10.

Trấn Thành hoang mang khi nhìn thấy phiên bản ảo của Hari Won (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong clip, phiên bản ảo của Hari Won hiện lên trên màn hình cùng câu nói "chồng yêu" gửi đến Trấn Thành. Nam MC không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi đối mặt với phiên bản "giống vợ đến khó tin", từ gương mặt, thần thái, cử chỉ cho đến giọng nói.

"Ai đó cứu tôi, vợ tôi bị làm nhái rồi", MC Trấn Thành thốt lên. Hari Won - người có mặt trong dàn khách mời - cũng lộ biểu cảm sửng sốt khi nhìn thấy phiên bản chính mình được tạo ra bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Hari Won đối mặt với phiên bản chính mình được tạo nên bởi AI (Ảnh: Chụp màn hình).

Không chỉ Hari Won, nhiều khách mời khác cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình do AI tạo ra.

Văn Mai Hương cho biết, cô "nổi da gà" trước khả năng của trí tuệ nhân tạo. Nữ ca sĩ nói, cô cảm thấy rất thú vị khi được sống trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, nơi AI hỗ trợ con người trong cả công việc lẫn cuộc sống. “Một chương trình như thế này sẽ giúp khán giả hiểu hơn một chút về AI”, Văn Mai Hương chia sẻ.

Ca sĩ Tóc Tiên cũng cho rằng, nghệ sĩ luôn phải cập nhật điều mới mẻ và đánh giá cao sự thông minh, tiện lợi mà công nghệ trí tuệ nhân tạo mang lại cho cuộc sống. "Tôi thấy đây là một chương trình thú vị, không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp khán giả nhìn nhận AI theo hướng tích cực và cởi mở hơn", Tóc Tiên nói.

Hoa hậu Tiểu Vy bối rối khi thấy phiên bản ảo của mình (Ảnh: Chụp màn hình).

Gần đây, AI được ứng dụng phổ biến trong thị trường giải trí Việt Nam, từ các MV dựng bằng AI, bài hát do AI tạo nên cho đến phim điện ảnh sử dụng AI trong quá trình sản xuất.

Khán giả cho rằng, một chương trình về AI kết hợp giới giải trí sẽ gợi mở nhiều vấn đề đáng quan tâm về cảm xúc, bản sắc và giá trị con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

A.I là AI? là chương trình truyền hình xoay quanh việc sử dụng công nghệ deepfake (AI làm giả hình ảnh, video gương mặt, giọng nói người khác) để tạo ra những “bản sao ảo” của giới nghệ sĩ.

Dưới sự dẫn dắt của MC Trấn Thành, show quy tụ dàn khách mời là các ca sĩ, diễn viên, hoa hậu như: Mỹ Linh, Hà Trần, Minh Hằng, Tóc Tiên, Đông Nhi, Minh Tuyết, Đinh Ngọc Diệp, Kỳ Duyên... Chương trình dự kiến lên sóng từ ngày 24/10.