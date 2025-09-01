Trần Bảo Châu gây ấn tượng với trang phục lấy cảm hứng cung đình Việt

Tối 31/8, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) trở thành tâm điểm khi đêm nhạc Tự hào bản sắc Việt diễn ra, thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Sự kiện là một phần trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Độc lập - 80 năm Tự hào Việt Nam, do UBND Thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội phối hợp tổ chức. Đây là dịp hiếm có để kết hợp nghệ thuật truyền thống và hiện đại, tôn vinh bản sắc Việt Nam qua âm nhạc, thời trang và trình diễn.

Trong không gian sôi động của sự kiện, nữ người mẫu trẻ Trần Bảo Châu xuất hiện trong bộ trang phục “Ngọc Điệp Kỳ Nam” của NTK Đặng Trần Trí. Thiết kế này từng được Hoa hậu Kỳ Duyên trình diễn tại đấu trường quốc tế.

Lấy cảm hứng từ áo Nhật Bình và hình ảnh lọng bướm triều Nguyễn, trang phục bung nở như cánh bướm, tạo nên tuyên ngôn về sự hồi sinh và khẳng định bản sắc Việt.

Với phong thái tự tin và thần thái cuốn hút, Bảo Châu biến màn catwalk thành câu chuyện văn hóa sống động, khiến khán giả như được trải nghiệm sự giao thoa tinh tế giữa truyền thống và hiện đại.

Trần Bảo Châu (SN 2010), được xem là một trong những gương mặt triển vọng của làng mẫu trẻ Việt Nam. Từ khi 12 tuổi, Bảo Châu đã catwalk cùng nhiều hoa hậu, á hậu và siêu mẫu hàng đầu như: H’Hen Niê, Đỗ Mỹ Linh, Phương Nga, Kiều Loan, Võ Hoàng Yến…

Không chỉ tham gia các show diễn trong nước, nữ người mẫu trẻ còn sải bước trên nhiều sàn diễn quốc tế như Tuần lễ Thời trang Trung Quốc (China Fashion Week), Tuần lễ Thời trang Trung - Nga (China - Russia Fashion Week)...

Cô đã đảm nhận những vị trí quan trọng trong chương trình thời trang nhờ phong thái đa dạng, có thể biến hóa từ mềm mại, bay bổng đến cá tính, lạnh lùng.

Ngoài thời trang, âm nhạc cũng góp phần làm nên sức hấp dẫn của sự kiện. Chương trình quy tụ những giọng ca hàng đầu như: Hồng Nhung, nhóm Chillies, Mỹ Anh, Thanh Duy, Vũ Thảo My…

Sân khấu đêm được lấy cảm hứng từ hình ảnh Cột cờ Hà Nội, kết hợp ánh sáng, màn hình LED và hiệu ứng kỹ xảo hiện đại, tạo nên bầu không khí vừa truyền thống vừa mới mẻ.

Chương trình gồm hơn 20 tiết mục, chia thành hai phần: Hòa bình đẹp lắm và Sắc màu người Việt Nam. Mở màn, ca sĩ Hồng Nhung, Chillies cùng dàn đồng ca thiếu nhi thể hiện ca khúc Quê hương Việt Nam, đem đến khởi đầu xúc động.

Đáng chú ý, diva Hồng Nhung có màn trở lại sau thời gian dài điều trị ung thư. Chị mang đến hai ca khúc Tự nguyện và Phố cổ, khắc họa vẻ đẹp truyền thống và lãng mạn của Hà Nội.

Trong phần giao lưu, khi Hồng Nhung cùng hàng chục nghìn khán giả đồng thanh hô vang “Hà Nội - Việt Nam”, khoảnh khắc ấy đã trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ tại đêm nhạc.

Ngay sau đó, nhóm Chillies khuấy động bầu không khí với loạt ca khúc quen thuộc Tầng mây thứ tám, Cứ chill thôi, Đại lộ mặt trời trong bản phối mới. Hàng nghìn khán giả hòa giọng cùng nghệ sĩ, biến đêm nhạc thành trải nghiệm khó quên.

Một trong những tiết mục được chú ý trong chương trình là phần biểu diễn Hào quang của Mỹ Anh.

Trong cơn mưa bất chợt, nữ ca sĩ cùng khán giả hòa giọng, biến quảng trường thành “bản hợp xướng” tự phát đầy xúc động. Giữa bầu không khí lễ hội, sự kết nối mạnh mẽ giữa nghệ sĩ và công chúng đã tạo nên dấu ấn đẹp.