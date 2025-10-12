TPBank biến concert “Em xinh say hi” thành không gian trải nghiệm số thu hút giới trẻ

Sân khấu “Em xinh say hi” bùng nổ

Ngày 11/10, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình một lần nữa tràn đầy cảm xúc khi “Em xinh say hi” tổ chức đêm concert thứ hai. Hàng chục nghìn Xinhiu (tên cộng đồng người hâm mộ) đồng loạt hòa giọng cùng các “em xinh”, biến cả sân vận động thành một sự kiện âm nhạc hấp dẫn.

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ngập tràn sắc tím tại “Em xinh say hi” concert đêm 2 (Ảnh: Vieon).

Giữa bầu không khí ấy, TPBank xuất hiện nổi bật trên màn hình LED với vai trò nhà tài trợ kim cương và được các khán giả gọi tên cùng thông điệp “App TPBank - Tiện ích đỉnh. Sống đỉnh”.

Đây là thông điệp quảng cáo mà các Xinhiu đã thuộc lòng qua các hoạt động đồng hành của TPBank cùng chương trình “Em xinh say hi” suốt 3-4 tháng nay.

Nếu sân khấu thăng hoa với âm nhạc và thời trang, thì không gian trải nghiệm TPBank lại trở thành điểm đến thu hút đông đảo các bạn trẻ. Tại đây, khách tham quan vừa được thử loạt tiện ích của app TPBank, vừa hòa mình trong các trải nghiệm thú vị và nhận hàng nghìn món quà hấp dẫn.

Gian trải nghiệm TPBank thu hút đông đảo các bạn trẻ đến trải nghiệm tiện ích tài chính số (Ảnh: TPBank).

Tại ngày concert, TPBank chinh phục khán giả vì những đặc quyền mà nhà tài trợ kim cương dành riêng cho các khách hàng của mình: Xe điện đưa đón trong khuôn viên giúp các Xinhiu di chuyển dễ dàng, đưa “em xinh” LyHan tới giao lưu cùng khán giả, mang lên sân khấu tiết mục Vỗ tay - tiết mục mà các khán giả đã mong mỏi sẽ xuất hiện trong concert đêm 2.

TPBank còn tặng 50.000 đồng cho các khách hàng mới mở tài khoản và nhập mã giới thiệu EXSHHN - để khán giả mua nước hoặc đồ ăn sau concert.

TPBank đưa “em xinh” LyHan tới giao lưu cùng khán giả tại gian sự kiện (Ảnh: TPBank).

TPBank đưa tiết mục “Vỗ tay” đến concert đêm 2 (Ảnh: (Ảnh: Vieon).

Những món quà tinh tế cùng thông điệp dễ thương từ TPBank khiến cộng đồng mạng ấn tượng với hàng loạt trải nghiệm chạm đến cảm xúc. Từ khán đài cho đến mạng xã hội, TPBank liên tục được nhắc tên. Hàng loạt clip (video) trên TikTok, Instagram, Facebook… tạo nên một làn sóng bàn luận sôi nổi.

Từ nhà tài trợ đến “người bạn Gen Z”

Việc đồng hành cùng show “Em xinh say hi” không chỉ giúp TPBank tạo nên làn sóng truyền thông và thảo luận sôi nổi kéo dài suốt thời gian dài, mà còn mang lại những kết quả kinh doanh tích cực.

Nhiều bạn trẻ đi concert ấn tượng với TPBank (Ảnh: TPBank).

Nhiều khán giả đã tải ứng dụng TPBank; hàng chục nghìn khán giả cài đặt giao diện “em xinh”, trải nghiệm thiệp ChatPay có hình ảnh của các nữ nghệ sĩ và chia sẻ trên mạng xã hội. Số lượng thẻ tín dụng mở mới trên app TPBank tăng gấp 3 lần, lượng khách hàng giao dịch trên app TPBank cũng tăng đáng kể…

TPBank đã tận dụng cơ hội tài trợ không chỉ để quảng bá thương hiệu, mà còn để mang tiện ích công nghệ tài chính đến gần hơn với khán giả bằng những trải nghiệm số thật sự khiến họ thích thú.

Theo báo cáo Social Listening của Monitaz, trong hai tháng 7 và 8, TPBank liên tục dẫn đầu toàn ngành ngân hàng về tỷ lệ cảm xúc tích cực. Những dòng thảo luận về TPBank chủ yếu là lời khen, sự thích thú với các hoạt động truyền thông sáng tạo và thấu hiểu.

Đại diện TPBank chia sẻ: “Việc đồng hành cùng ‘Em xinh say hi’ không chỉ là hoạt động tài trợ đơn thuần, mà còn là cách ngân hàng kết nối với thế hệ trẻ bằng ngôn ngữ mà họ yêu thích: Âm nhạc và thời trang.

‘Em xinh say hi' không chỉ là một chương trình giải trí mà còn là nơi lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần sống hết mình cùng hoài bão của thế hệ trẻ. Đó cũng chính là tinh thần mà TPBank luôn hướng tới, một ngân hàng không chỉ phục vụ nhu cầu tài chính, mà còn đồng hành cùng những trải nghiệm trong kỷ nguyên số”.

Truyền thông kết hợp với âm nhạc và lifestyle sống trẻ cũng là chiến lược truyền thông lâu dài mà TPBank đã và đang theo đuổi.

TPBank đã thăng hạng trong mắt giới trẻ với một hình ảnh gần gũi, dễ thương, thấu hiểu (Ảnh: TPBank).

Được người dùng nhắc tới là một trong những ngân hàng trẻ năng động với các chiến lược marketing nổi bật, TPBank kết hợp cùng “Em xinh say hi” là một chiến dịch điển hình trong việc tận dụng tốt quyền lợi tài trợ kết hợp truyền thông sản phẩm thành công.

Hơn cả một nhà tài trợ, TPBank đã thăng hạng trong mắt giới trẻ với một hình ảnh gần gũi, dễ thương, thấu hiểu và củng cố thêm dấu ấn thương hiệu bằng những trải nghiệm số.