Top 30 Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam múa khèn, hóa thành cô gái H'Mông

Trong tập 4, tập cuối của chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, các thí sinh xuất sắc nhất đã có một ngày đáng nhớ khi đến thăm và giao lưu với học sinh tại Điểm trường Tà Số 1, thuộc Trường Tiểu học và THCS Chiềng Hắc (Mộc Châu).

Trong trang phục truyền thống rực rỡ, top 30 thí sinh Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 hòa mình vào đời sống đồng bào H'Mông, giao lưu cùng thầy cô và học sinh điểm trường Tà Số (Ảnh: Ban tổ chức).

Đây là nơi học tập của phần lớn học sinh người H'Mông. Để hòa mình vào nét văn hóa bản địa, các thí sinh đã hóa thân thành những cô gái H'Mông duyên dáng, cùng tham gia các hoạt động cùng thầy cô và học trò, mang đến bầu không khí ấm áp, gần gũi giữa vùng cao Tây Bắc.

Chuyến thăm đã trở thành trải nghiệm đáng nhớ, khi sự nồng hậu và thân tình của thầy cô, học sinh nơi đây để lại trong lòng các thí sinh nhiều cảm xúc sâu sắc.

Đặc biệt, khi được nghe câu chuyện về hành trình các thầy cô vượt khó “kéo” học sinh đến lớp, hay nỗ lực của các em nhỏ trên con đường học tập, nhiều thí sinh đã xúc động và tự nhủ phải cố gắng hơn nữa trong cuộc sống.

Khoảnh khắc giao lưu cùng học sinh vùng cao mang đến cho các thí sinh nhiều kỷ niệm đẹp về văn hoá, con người Tây Bắc (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh đó, trong tập 4, các thí sinh cũng có dịp khám phá Hang Táu - “ngôi làng nguyên thủy” nổi tiếng giữa lòng Mộc Châu. Nơi đây được ví như tách biệt khỏi thế giới hiện đại, không sóng điện thoại, không wifi, không nhà bê tông, chỉ có những nếp nhà gỗ đơn sơ của đồng bào H'Mông giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

Các thí sinh đã hòa mình vào đời sống cộng đồng, cùng trải nghiệm ẩm thực địa phương, giao lưu múa khèn và tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa truyền thống vô cùng đặc sắc, để cảm nhận rõ hơn nét đẹp mộc mạc, chân thực của con người nơi đây.

Các thí sinh giao lưu múa khèn cùng đồng bào H'Mông tại Mộc Châu (Ảnh: Ban tổ chức)

Trước đó, ở tập 1, các thí sinh bắt đầu hành trình tại Bản Vặt với chùa Vặt, thác Dải Yếm và trải nghiệm nghề truyền thống. Sang tập 2, họ hái chè trên đồi, chinh phục cầu kính, cưỡi ngựa, trượt dây và thử sức với các trò chơi mạo hiểm. Ở tập 3, các thí sinh khám phá ẩm thực, đặc sản vùng cao, gần gũi hơn với đời sống bản địa.

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết sau chuỗi ngày trải nghiệm thực tế, tìm hiểu văn hóa, danh thắng và sản phẩm du lịch tại Mộc Châu, các thí sinh đã thực sự trở thành những đại sứ du lịch Tây Bắc, sẵn sàng lan tỏa hình ảnh quyến rũ của mảnh đất này.

“Với các thí sinh Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam, sứ mệnh không chỉ nằm ở vẻ đẹp bên ngoài mà còn là trách nhiệm lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè trong nước và quốc tế”, bà Đàm Hương Thuỷ nói.

Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 15/11 tại Mộc Châu, Sơn La.