Tom Cruise lập kỷ lục Guinness với màn nhảy dù trong "Nhiệm vụ bất khả thi"

Tom Cruise – ngôi sao hành động kỳ cựu với hơn 40 năm lăn xả trên màn ảnh rộng – vừa lập nên một kỳ tích mới: kỷ lục Guinness thế giới với “Số lần nhảy dù cùng một chiếc dù đang cháy nhiều nhất trong một bộ phim”.

Theo tổ chức Guinness World Records (Kỷ lục Guinness thế giới), để có được cảnh quay ngoạn mục trong phim Mission: Impossible – The Final Reckoning (Nhiệm vụ bất khả thi - Nghiệp báo cuối cùng), Tom Cruise đã thực hiện tới 16 lần nhảy từ độ cao hơn 2.300 mét.

Hình ảnh Tom Cruise nhảy dù đang cháy trong phim "Nhiệm vụ bất khả thi" (Ảnh: People).

Khi nhảy, nam diễn viên mang theo cả thiết bị quay phim nặng tới 20 kg và thực hiện thao tác đốt dù, bung dù phụ chỉ trong vài giây sinh tử giữa không trung.

“Tom Cruise không chỉ đóng vai người hùng hành động, anh ấy chính là một người hùng hành động thực sự,” Craig Glenday, Tổng biên tập của Guinness World Records, chia sẻ.

Cảnh quay nhảy dù đang cháy của Tom Cruise không chỉ gây sốt toàn cầu mà còn đánh dấu tinh thần dấn thân hiếm có của một nghệ sĩ luôn đặt tính chân thật và trải nghiệm khán giả lên hàng đầu.

Trong đoạn phim được phát hành, Cruise xuất hiện bình tĩnh giữa bầu trời châu Phi, châm lửa đốt dù bằng tay rồi lao qua làn khói, thực hiện động tác cắt dây và bung dù phụ trong vòng chưa đầy 3 giây.

Có lúc, theo tiết lộ từ đạo diễn Christopher McQuarrie, Cruise thậm chí đã... ngất xỉu vì áp suất và sức nóng trong quá trình quay. "Có một ngày ở châu Phi, Tom đã thực hiện cú nhảy điên rồ nhất trong sự nghiệp của anh ấy," McQuarrie kể lại.

Tom Cruise thực hiện cú nhảy thật cùng với một chiếc dù đang cháy (Ảnh: People).

Mission: Impossible – The Final Reckoning là phần thứ 8 trong loạt phim đình đám kéo dài suốt 3 thập kỷ của Tom Cruise. Với ngân sách gần 400 triệu USD và doanh thu toàn cầu đã vượt 450 triệu USD, đây là một trong những phần phim hoành tráng nhất của thương hiệu Nhiệm vụ bất khả thi.

Không chỉ có Tom Cruise, phim còn quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như: Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhames và Pom Klementieff, cùng nhiều đại cảnh được quay tại các địa danh hiểm trở ở châu Phi, châu Âu và Trung Đông.

Tom Cruise tên thật là Thomas Cruise Mapother IV (SN 1962) là một trong những diễn viên có sự nghiệp ổn định và thành công nhất Hollywood.

Từ những năm 1980, anh đã ghi dấu ấn với Top Gun, Rain Man, Born on the Fourth of July và sau đó là hàng loạt bom tấn như The Last Samurai, Minority Report, Edge of Tomorrow hay Top Gun: Maverick.

Anh từng 3 lần được đề cử Oscar và nhận hàng chục giải thưởng danh giá khác.

Không chỉ là ngôi sao trên màn ảnh, Cruise còn nổi tiếng bởi sự cầu toàn, liều lĩnh và quyết tâm làm mọi thứ “cho thật” trong các cảnh quay phim hành động.

Nam diễn viên có bằng lái máy bay, bằng nhảy dù, từng thực hiện cảnh treo người ngoài tòa nhà Burj Khalifa ở độ cao hơn 800 mét, hoặc bám ngoài thân máy bay đang cất cánh trong phần phim Mission: Impossible – Rogue Nation (Nhiệm vụ bất khả thi - Quốc gia bí ẩn).

Tom Cruise trở thành biểu tượng diễn viên hết mình vì những cảnh quay chân thật (Ảnh: People).

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Tom Cruise cũng là đề tài thu hút công chúng. Anh từng trải qua 3 cuộc hôn nhân với Mimi Rogers, Nicole Kidman và Katie Holmes, có 3 người con và kín tiếng trong chuyện tình cảm sau khi ly hôn.

Cruise hiện sống một cuộc sống tương đối kín đáo tại Mỹ và được biết vẫn giữ lối sống nghiêm túc, kỷ luật, tránh xa tiệc tùng và những vụ bê bối.

Ở tuổi 62, Tom Cruise vẫn giữ thân hình săn chắc, thần thái năng động và sức khỏe ấn tượng, nhờ lối sống lành mạnh và luyện tập nghiêm ngặt. Việc anh lập kỷ lục Guinness không chỉ là thành tích cá nhân, mà còn như một thông điệp gửi tới giới làm phim: hành động thật, cảm xúc thật luôn là điều chạm tới trái tim người xem.

Giữa thời đại điện ảnh ngày càng lệ thuộc vào kỹ xảo CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính) và diễn viên đóng thế, Tom Cruise là biểu tượng hiếm hoi còn giữ vững tinh thần "nghệ sĩ chiến binh", sẵn sàng lăn xả để cống hiến cho vai diễn, cho bộ phim và cho khán giả.

Với cú nhảy dù bốc cháy điên rồ lần này, anh không chỉ làm nên lịch sử, mà còn khẳng định lại thương hiệu cá nhân Tom Cruise, một diễn viên "không gì là không thể".