Tình trạng của Pax Thiên sau tai nạn giao thông phải nhập viện

Theo Page Six, Pax Thiên gặp tai nạn hôm 30/7 tại Los Angeles (Mỹ). Hiện, Pax Thiên đã ổn định và Angelina Jolie túc trực ở bên con trai trong viện. "Mẹ cậu ấy ở bên anh ấy và cho biết tình hình của cậu ấy đã ổn định", nguồn tin cho biết. Theo Page Six, họ không rõ Pax Thiên bao giờ được xuất viện.

Pax Thiên được cho là đã đi xe đạp điện hoặc xe tay ga trên đường phố Los Angeles (Mỹ) vào khoảng 17h ngày 30/7 (giờ Mỹ). Nguồn tin nói với tờ TMZ, Pax Thiên va chạm với phía sau một chiếc ô tô trong lúc giao thông đông đúc. Tài xế đã xuống xe để kiểm tra Pax Thiên, đồng thời gọi cứu thương.

Pax Thiên gặp tai nạn giao thông khi điều khiển xe, ngày 30/7 (Ảnh: News).

Con trai Angelina Jolie được cho là không đội mũ bảo hiểm lúc xảy ra tai nạn. Nam thanh niên 20 tuổi được đưa gấp đến bệnh viện gần đó sau khi nói bị đau ở hông và đầu.

Theo những người qua đường, con trai của Brad và Angelina bị chấn thương ở đầu. Ban đầu, các bác sĩ lo lắng anh bị xuất huyết não nhưng sức khỏe của anh hiện ổn định hơn.

Theo một nguồn tin, Pax Thiên từng gặp tai nạn xe điện nhiều lần trước khi tông vào đuôi ô tô vào ngày 29/7. Bạn bè lo lắng vì anh không bao giờ đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe.

Theo luật của California (Mỹ), người đi xe đạp điện được xếp hạng 3 trở lên phải đội mũ. Chiếc Talaria Sting R MX4 của Pax Thiên thuộc diện phải đội mũ bảo hiểm.

Theo người này, Pax Thiên cố chấp không thực hiện biện pháp an toàn giao thông dù có tiền sử lái xe bất ổn. "Bạn bè lo lắng cho cậu ấy. Cậu ấy đang liều lĩnh. Họ cảm thấy bất an", một người bạn của gia đình cho biết.

Pax Thiên là một trong 3 người con nuôi của cặp sao nổi tiếng Angelina Jolie và Brad Pitt. Pax Thiên được hai ngôi sao nhận nuôi từ một trại mồ côi ở Việt Nam và đưa sang Mỹ sinh sống từ năm 2007.

Cũng như cha mẹ nuôi, Pax Thiên có niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật. Cậu bắt đầu tiếp xúc với ngành công nghiệp giải trí sớm. Khi còn nhỏ, Pax Thiên tham dự các sự kiện thảm đỏ cùng cha mẹ như Lễ trao giải Quả cầu vàng hay các buổi ra mắt phim.

Thay vì đóng phim, Pax Thiên lựa chọn công việc hậu trường. Cậu từng làm trợ lý trong các dự án điện ảnh của mẹ. Năm 2017, cậu giúp ê-kíp chụp lại các cảnh quay và hoạt động hậu trường trên phim trường First They Killed My Father.

Khi Angelina Jolie làm đạo diễn phim Without Blood, Pax Thiên được giao nhiệm vụ trợ lý cho mẹ. Năm 2023, Pax tiếp tục xuất hiện trên phim trường Maria. Đây là dự án phim mới nhất mà Angelina tham gia với vai trò nữ chính.

"Pax yêu thích âm nhạc và làm DJ", nữ diễn viên xinh đẹp nói về cậu con trai thứ hai của mình.

Pax Thiên và mẹ, ngôi sao điện ảnh Angelina Jolie (Ảnh: JJ).

Pax Thiên cũng khá thích nhiếp ảnh. Angelina Jolie từng tiết lộ rằng mỗi lần hộ tống mẹ đi các buổi chụp hình Pax Thiên thường đảm nhận vai trò nhiếp ảnh gia hậu trường cho mẹ.

Bên cạnh việc hỗ trợ mẹ, Pax Thiên còn theo đuổi công việc sáng tạo nghệ thuật thị giác truyền thông hỗn hợp và truyền thông số, với nghệ danh Embitto. Các tác phẩm của cậu đi theo trường phái trừu tượng, được tạo nên từ nhiều phương tiện hoặc chất liệu.

Theo Angelina, Pax Thiên và Zahara đang hỗ trợ cô xây dựng hãng thời trang mới của cô - Atelier Jolie. Cậu con nuôi gốc Việt cũng là điểm tựa tâm lý của Angelina Jolie khi mối quan hệ giữa cô và Brad Pitt đổ vỡ.

Vì sự nổi tiếng của cha mẹ nuôi, Pax Thiên phải chung sống với sự đeo bám của cánh săn ảnh từ khi còn nhỏ, cậu cũng không thể có cuộc sống riêng tư như những người bạn cùng trang lứa.