Tìm thấy thi thể đã phân hủy nặng trên ô tô của nam ca sĩ 20 tuổi

Cảnh sát Los Angeles tiết lộ, họ đã nhận được thông báo về mùi hôi thối bốc ra trong cốp của một chiếc ô tô điện đỗ tại Đại lộ North Mansfield (Mỹ). Các nguồn tin cho hay, thi thể được tìm thấy trong tình trạng không còn nguyên vẹn trên xe.

Một đại úy thuộc lực lượng cảnh sát Los Angeles cho hay, chiếc ô tô đã đỗ ở bãi giữ xe vài ngày trước khi được phát hiện. Chiếc xe được xác định thuộc về nam ca sĩ D4vd, tên thật là David Anthony Burke. Anh đang trong chuyến lưu diễn Withered World Tour.

Nam ca sĩ D4vd (Ảnh: Instagram).

Chiếc xe đã được báo cáo mất vào tuần trước. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy thi thể ở cốp xe đã chết được 5 ngày và bị phân làm nhiều mảnh.

Hiện, sở cảnh sát Los Angeles tiến hành điều tra vụ việc và chưa công bố danh tính thi thể cũng như nguyên nhân tử vong.

Thông tin khiến dư luận vô cùng hoang mang. Người đại diện của D4vd từ chối mọi cuộc gọi từ giới truyền thông.

Nguồn tin của NBC News cho hay, ca sĩ D4vd đã được thông báo về những gì đã xảy ra và hoàn toàn hợp tác với chính quyền dù đang lưu diễn.

Nam ca sĩ được mệnh danh là "hoàng tử dòng nhạc indie" cũng đăng bài trên Instagram vào ngày 8/9. Do vậy, khán giả tin rằng, thi thể trên xe không phải là nam ca sĩ trẻ.

D4vd (SN 2005) lớn lên tại Mỹ. Anh nổi lên như một "hoàng tử dòng nhạc indie" của thế hệ Gen Z và thường được so sánh với nữ ca sĩ Billie Eilish.

Ban đầu, D4vd là một game thủ và bắt đầu sáng tác nhạc theo lời khuyên của mẹ để lồng ghép vào các trò chơi điện tử của mình. Không có thiết bị thu âm chuyên nghiệp, D4vd đã sử dụng các ứng dụng trực tuyến để tạo nên những ca khúc mang đậm sắc thái riêng.

Năm 2022, D4vd nhanh chóng trở nên nổi tiếng với 2 ca khúc Romantic Homicide và Here With Me, thu hút hàng tỷ lượt nghe trên ứng dụng nghe nhạc trực tuyến Spotify và trở nên phổ biến trên toàn thế giới.

Đầu năm nay, anh đã phát hành album mang tên Withered. Album này được D4vd mô tả là một sự tiến hóa trong âm nhạc, phản ánh quá trình trưởng thành và những góc khuất trong tâm hồn anh.

Năm nay cũng ghi dấu ấn trong sự nghiệp của D4vd khi anh được mời trình diễn tại Lễ hội âm nhạc Coachella tại Mỹ, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả và truyền thông.