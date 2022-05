Ca sĩ xinh đẹp giành giải Grammy Dua Lipa ngã nhào trên sân khấu

Ca sĩ đình đám Dua Lipa đang bận rộn với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Future Nostalgia. Hôm thứ Năm vừa qua, cô có buổi diễn tại Milan, Italy.

Diện bộ trang phục ôm sát màu hồng gợi cảm, nữ ca sĩ 27 tuổi trình diễn sôi động bản hit Be The One. Khi đang nhảy và hát, Dua Lipa bất ngờ trượt chân ngã sõng soài trên sân khấu.

Dua Lipa ngã trên sân khấu (Video: Entertainment Tonight).

Một vũ công đứng gần Dua Lipa nhanh chóng đỡ nữ ca sĩ đứng dậy và Dua Lipa tiếp tục màn trình diễn của mình. Dua bắt đầu chuyến lưu diễn Future Nostalgia ở Mỹ vào tháng 2 và sau đó, cô cùng vũ đoàn đến Italy, Tây Ban Nha, Phần Lan và Na Uy. Nữ ca sĩ sẽ khép lại tour diễn kéo dài bằng buổi diễn tại Perth, Australia vào tháng 11 tới.

Cách đây ít ngày, nữ ca sĩ xinh đẹp đã phát hành đĩa đơn mới mang tên Potion hợp tác với Calvin Harris và Young Thug. Đây là ca khúc đánh dấu lần thứ hai Dua và Calvin hợp tác. Hai nghệ sĩ nổi tiếng từng phát hành ca khúc One Kiss vào năm 2018. Ca khúc này lập kỷ lục tám tuần đứng vị trí số một trong bảng xếp hạng âm nhạc Anh và giành giải đĩa đơn của năm tại lễ trao giải âm nhạc Anh năm 2019.

Dua Lipa ngã trong buổi diễn ở Italy (Ảnh: ET).

Cách đây hơn một tháng, ca sĩ xinh đẹp Dua Lipa đã có buổi diễn tại Washington D.C, Mỹ. Khi Dua Lipa say sưa biểu diễn bản hit New Rules trên sân khấu thì cô bị tuột tay và văng micro vào đám đông khán giả phía dưới.

Sau khoảnh khắc bất ngờ vì rơi mất micro, Dua Lipa lo lắng đưa tay lên che miệng. Sau đó cô chạy về khu vực khán giả và hỏi mọi người xem có ai nhìn thấy micro để đưa lại cho cô hay không. Sau khoảng thời gian ngắn tìm kiếm không thành công, nữ ca sĩ quay trở lại sân khấu, tiếp tục nhảy múa và được một vũ công đưa cho cô một chiếc micro mới.

Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Dua Lipa được cô lên kế hoạch đã lâu nhưng nhiều lần cô phải trì hoãn chuyến biểu diễn do đại dịch Covid-19. Đây là chuyến biểu diễn của ngôi sao ca nhạc xinh đẹp và tài năng nhằm mục đích quảng bá cho album phòng thu thứ hai của cô - Future Nostalgia.

Dua Lipa đang bận rộn với tour diễn vòng quanh thế giới (Ảnh: Getty Images).

Dua Lipa sinh năm 1995 là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ trẻ nổi tiếng nước Anh. Sau khi khởi nghiệp trong vai trò người mẫu, cô ký hợp đồng với hãng đĩa Warner Bros vào năm 2014 và phát hành album đầu tay mang tên mình vào năm 2017.

Album Dua Lipa giành vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng âm nhạc Anh và đĩa đơn New Rules trích từ album này đứng vị trí thứ sáu trong bảng xếp hạng âm nhạc của Mỹ. Album đã được chứng nhận đĩa bạch kim tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới và giúp Dua giành được giải Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất, Nghệ sĩ đột phá tại lễ trao giải âm nhạc Anh năm 2018.

Dua Lipa dự lễ trao giải Grammy (Video: Grammy).

Tháng 3/2020, Dua phát hành album thứ hai trong sự nghiệp mang tên Future Nostalgia. Album được đánh giá là một trong những album đỉnh cao của nhạc Pop thế hệ mới. Nó mang lại cho Dua Lipa sự tôn trọng trong nghề nghiệp, điều mà nữ ca sĩ luôn mong đợi, đồng thời mang lại cho cô nhiều niềm vui và hạnh phúc để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Nữ nghệ sĩ từng giành ba giải Grammy tiết lộ, cô đang bắt tay vào thực hiện album thứ ba và đây là album thể hiện sự trưởng thành của cô trong âm nhạc và cuộc sống.

"Tôi đã trưởng thành hơn và âm nhạc của tôi cũng vậy. Tôi đang phát huy hết khả năng của mình và không ngại nói về mọi thứ. Tôi thực sự đã hiểu là tôi muốn làm gì trong cuộc sống này", Dua tâm sự.