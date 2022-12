Phát động cuộc thi sáng tác văn học về đề tài lực lượng Công an nhân dân

Cuộc thi là một trong những hoạt động đặc biệt hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Từ năm 1999 đến nay, Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức 4 cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" (1999-2002; 2007-2010; 2012-2015, 2017-2020), thu hút hàng trăm các nhà văn, cây viết trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND) tham gia với nhiều tác phẩm có giá trị.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng cuộc thi phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức đã tạo điều kiện, cổ vũ những người cầm bút ở trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân có nhiều tác phẩm giá trị về lực lượng, góp phần xây dựng hình tượng người chiến sĩ công an đẹp trong lòng dân, lan tỏa các tấm gương người tốt, việc tốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, giá trị của cuộc thi đã góp phần không nhỏ tạo nên dòng văn học CAND trong dòng chảy văn học nước nhà.

Phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo cuộc thi nêu rõ: "Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" lần thứ V được tổ chức trong thời gian từ năm 2022 - 2025.

Ngoài việc tổ chức các Trại sáng tác, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức để các nhà văn thâm nhập thực tế tại Công an các đơn vị, địa phương để tiếp xúc với những nhân chứng, người thật, việc thật. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà văn thu thập được những chất liệu phù hợp với cảm hứng sáng tác; trong đó, nội dung chủ yếu tập trung vào hình ảnh người Cán bộ chiến sĩ CAND và yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng CAND.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ tại buổi Lễ phát động cuộc thi (Ảnh: Ban Tổ chức).

Cũng theo Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an mong muốn sau khi tổng kết cuộc thi, thông qua các tác phẩm dự thi sẽ tái hiện sinh động khí thế cách mạng của các tầng lớp Nhân dân trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phản ánh sinh động những chiến công, thành tích, khắc họa nên hình tượng cao đẹp của người chiến sĩ CAND: tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Đó sẽ là những tác phẩm phản ánh sinh động về cuộc chiến đấu âm thầm, lặng lẽ, gian khổ nhưng rất vinh quang của cán bộ chiến sĩ CAND, những chiến công đã tô thắm truyền thống vẻ vang trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND…

Chia sẻ tại buổi lễ, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết, mặc dù đã tham gia rất nhiều cuộc thi sáng tác văn học nhưng với các cuộc thi của Bộ Công an, ông luôn có những cảm xúc rất đặc biệt. Các cuộc thi của Bộ Công an như cánh cửa cho các nhà văn, nhà thơ, người dân "bước vào" để cảm nhận công việc của các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND.

Theo ông Thiều, nếu không có văn học, những việc làm thầm lặng của lực lượng Công an nhân dân sẽ chỉ lặng lẽ, ít được biết đến. Hiện nay, người dân đã hiểu thêm về lực lượng CAND nhưng vẫn cần được hiểu nhiều hơn nữa. Văn học không liệt kê các thành tích lực lượng CAND đã làm được mà bước đến, làm hiển lộ vẻ đẹp bên trong của người chiến sĩ Công an, những người đã và đang lặng lẽ cống hiến, hy sinh trên rất nhiều lĩnh vực để bảo vệ an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống.

Tại lễ phát động, đại diện cho các cây bút lâu năm và cây bút trẻ của lực lượng Công an nhân dân như nhà văn Như Phong, Trung tá Bùi Tuấn Minh đã chia sẻ cảm xúc về cuộc thi.