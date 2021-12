Tiết lộ về ngôi sao xinh đẹp giành 8 đề cử Grammy danh giá

Dân trí Ca sĩ Doja Cat là một trong những hiện tượng âm nhạc của năm 2021. Không chỉ sở hữu nhan sắc bốc lửa, nữ ca sĩ còn gây choáng khi được đề cử tới 8 giải Grammy danh giá.

Lễ trao giải Grammy 2022 sẽ diễn ra vào ngày 31/1/2022 và cách đây ít ngày, danh sách đề cử cho lễ trao giải âm nhạc uy tín nhất hành tinh đã được công bố. Jon Batiste dẫn đầu danh sách với 11 đề cử và đứng ở vị trí thứ 2 với 8 đề cử là ba ngôi sao: Justin Bieber, Doja Cat và H.E.R..

Doja Cat dự Billboard Music Awards

Năm 2021 là một trong những năm thành công nhất trong sự nghiệp của ca sĩ 26 tuổi Doja Cat. Chỉ riêng trong tháng 10, Doja đã vượt qua Drake để trở thành Rapper được nghe nhiều nhất trên Spotify. Trong năm 2021, nữ ca sĩ tài năng nhận được 3 giải thưởng American Music Awards, giải BMI, iHeartRadio Music Awards, 2 giải MTV Video Music Awards, một giải MTV Châu Âu....

Doja Cat - Một trong những sao nữ nổi tiếng nhất làng nhạc hiện nay.

Tài năng của nữ ca sĩ 9X một lần nữa được ghi nhận bởi viện hàn lâm thu âm Mỹ khi cô được đề cử tới 8 giải Grammy danh tiếng bao gồm: Bản thu âm của năm, Album của năm, Bài hát của năm, Màn trình diễn song ca xuất sắc nhất, Album Pop xuất sắc nhất.... Đáng chú ý, năm ngoái, Doja Cat đã lần đầu tiên được đề cử Grammy và cô chỉ mới ra mắt album đầu tay cách đây 3 năm.

Doja Cat bốc lửa dự sự kiện

Doja Cat bỏ học từ năm 16 tuổi để theo đuổi đam mê âm nhạc. Cô tự học hát, đọc rap và tìm kiếm nhạc cụ từ YouTube. Cô thường xuyên tạo ra những bản nhạc và tải nó lên SoundCloud.

Vào cuối năm 2012, sau khi Doja Cat chia sẻ ca khúc So High trên tài khoản SoundCloud. Cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của Dr. Luke, người sau đó đã mời cô ký hợp đồng với hãng đĩa Kemosabe.

Vào tháng 8 năm 2014, Doja Cat phát hành đĩa nhạc đầu tay của mình, Purrr !, ca khúc được mô tả là mang âm hưởng phương đông R&B. Sau đó tới năm 2018, cô ra mắt album phòng thu đầu tay Amala. Phiên bản deluxe của album được phát hành vào tháng 3 năm 2019 và có các đĩa đơn đột phá của cô như Juicy, Tia Tamera và Mooo. Album này gặt hái được những thành công "vừa phải".

Cuối năm 2019, nữ ca sĩ xinh đẹp ra mắt album thứ hai mang tên Hot Pink. Hot Pink gồm những ca khúc Pop và R & B mang tinh thần của nhạc funk, hip hop và soul. Album nhận được đánh giá chung tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc.

Năm 2020, ca khúc trích từ Hot Pink - Say So trở thành đĩa đơn quán quân đầu tiên của Doja Cat trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 sau khi được phối lại bởi rapper Nicki Minaj. Vào tháng 5 năm 2020, Hot Pink đạt vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Billboard 200 và nhận nhiều đề cử tại các giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ. Album này đã đưa tên tuổi Doja Cat trở nên nổi tiếng khắp thế giới.

Planet Her là album phòng thu thứ ba của Doja Cat, được phát hành vào ngày 25 tháng 6 năm 2021. Từ album này, Doja đã phát hành bốn đĩa đơn bao gồm Kiss Me More, You Right, Need to Know và Woman. Ba đĩa đơn đầu tiên đều lọt vào top 15 của bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ và Anh. Planet Her đạt vị trí số một ở New Zealand và lọt vào top 10 ở hàng chục quốc gia khác.

Doja Cat quyến rũ dự lễ trao giải Grammy

Album Planet Her được đề cử Album của năm và Album Pop xuất sắc nhất tại lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 64. Doja Cat chia sẻ, cô trưởng thành và tự tin hơn nhờ âm nhạc và trong tương lai, cô sẽ cân nhắc kỹ lưỡng về những nghệ sĩ mà cô hợp tác cùng để có thể tạo ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn.

Vĩnh Ngọc

Theo Hot