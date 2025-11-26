Thu Trang nhận giải Đạo diễn phim đầu tay: "Tôi bước ra khỏi vùng an toàn"

Tối 25/11, Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ XXIV khép lại sau 5 ngày với nhiều hoạt động sôi nổi. Sự kiện quy tụ nhiều đạo diễn, diễn viên đình đám, chuyên gia điện ảnh, trong đó nghệ sĩ Thu Trang là một trong những gương mặt được khán giả chú ý.

Đạo diễn Thu Trang cùng ông xã Tiến Luật tham dự lễ bế mạc LHP Việt Nam lần thứ XXIV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở phần trao giải, nghệ sĩ Thu Trang được xướng tên ở hạng mục Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc với phim Nụ hôn bạc tỷ.

Cô bày tỏ sự xúc động, niềm hạnh phúc khi đoạt giải thưởng lớn: "Được xướng tên là điều đáng mừng, nhưng được đứng cạnh nhiều anh chị em tài năng khác, mới là niềm vui trọn vẹn.

Cảm ơn mọi người đã cùng nhau làm nên một năm đẹp cho điện ảnh Việt Nam. Chúc mừng các anh chị đồng nghiệp, ai cũng xứng đáng nhận hoa, nhận giải, nhận yêu thương".

Thu Trang cũng muốn dành giải thưởng này cho những người đã yêu thương, đồng hành cùng cô trong chặng đường vừa qua: “Người đầu tiên là ê-kíp, những người đã cùng tôi vượt qua những khó khăn, nhưng cũng có những kỷ niệm vui.

Thứ hai là gia đình, đặc biệt là anh Tiến Luật, người âm thầm chống lưng cho tôi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và tất nhiên là khán giả, vì nếu không có sự đón nhận, thì dù đạo diễn có kể chuyện hay cỡ nào thì cũng vô nghĩa”.

Thu Trang hạnh phúc khi đoạt giải thưởng cho tác phẩm điện ảnh đầu tay (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thu Trang chia sẻ thêm, khi bước chân vào vai trò đạo diễn, cô mang tâm thế học hỏi, làm hết mình chứ không bao giờ dám mơ ước tới việc đoạt giải thưởng.

"Khi được xướng tên, tôi vừa vui, vừa run. Cảm xúc trong khoảnh khắc đó giống như mình dám bước ra khỏi vùng an toàn và may mắn là không bị ngã đau, mà còn được khán giả và hội đồng giám khảo công nhận. Tôi rất biết ơn", nữ đạo diễn bộc bạch.

Đoạt giải thưởng tại LHP Việt Nam lần thứ XXIV, Thu Trang xem đây là điều may mắn vì xung quanh có rất nhiều người giỏi giang. Tuy nhiên, cô cũng không phủ nhận những nỗ lực của bản thân mình.

"Tôi không làm phim để lấy giải, mà để kể chuyện mình tin. Và tôi nghĩ sự khích lệ này là dành cho sự chân thành đó. Đặc biệt là với một người phụ nữ lần đầu bước sang một vai trò mới, thì đây là nguồn năng lượng vô cùng quý giá.

Sau giải thưởng này, tôi không áp lực vì phải “đoạt giải nữa”, mà vì muốn phim sau phải hay hơn, chạm hơn, thật hơn", cô chia sẻ.

Nhan sắc rạng rỡ, mặn mà tuổi 41 của Thu Trang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán 2024, Thu Trang lần đầu ghi dấu ấn trên thị trường phim Tết với vai trò đạo diễn. Tác phẩm Nụ hôn bạc tỷ do Thu Trang đảm nhận vai trò đạo diễn, nhà sản xuất kiêm diễn viên đã nhận được phản ứng tích cực từ khán giả lẫn giới chuyên môn.

Bộ phim cũng giúp Thu Trang trở thành nữ đạo diễn trăm tỷ đầu tiên của điện ảnh Việt, cán mốc doanh thu hơn 220 tỷ đồng - thành tích vượt trội với một tác phẩm điện ảnh đầu tay.

Năm nay, Thu Trang tiếp tục “thừa thắng xông lên” với tác phẩm thứ hai mang tên Ai thương ai mến. Nữ nghệ sĩ cho biết, đây là dự án tâm huyết được cô ấp ủ từ lâu. Sau phim Nụ hôn bạc tỷ, Thu Trang tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, chủ động hơn trong việc làm phim vì vậy cô được kỳ vọng tiếp tục tạo nên những thành tích ấn tượng tại phòng vé vào dịp Tết dương lịch 2026.