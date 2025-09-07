Diễn viên Trung Quốc đoạt giải Nữ chính xuất sắc nhất Liên hoan phim Venice

Rạng sáng 7/9 (giờ Bắc Kinh), Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 82 diễn ra lễ bế mạc. Tại đây, nữ diễn viên Tân Chỉ Lôi đã được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nhờ vai diễn trong bộ phim The sun rises on us all (tạm dịch: Mặt trời lơ lửng giữa bầu trời).

Cô chính thức trở thành người thứ 3 trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ đạt được danh hiệu cao quý này, sau Củng Lợi (năm 1992) và Diệp Đức Nhàn (năm 2011).

Tân Chỉ Lôi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 82 (Ảnh: Getty).

Trong khoảnh khắc nhận giải, Tân Chỉ Lôi không giấu được sự xúc động vỡ òa. Cô nghẹn ngào cảm ơn ban tổ chức, ban giám khảo, đạo diễn, biên kịch, đồng nghiệp, ê-kíp sản xuất và gia đình.

Nước mắt lăn dài trên má, cô nâng cao chiếc cúp hướng về phía mẹ mình, nói một câu đơn giản nhưng đầy cảm xúc: “Mẹ ơi, mẹ nhìn này”.

Phát biểu cảm nghĩ, nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi cảm thấy như mình đang mơ vậy. Được đứng trên sân khấu tầm cỡ thế giới này, tôi vô cùng tự hào về bản thân. Tôi cũng rất tự hào khi là một diễn viên Trung Quốc một lần nữa được vinh danh tại Liên hoan phim Venice”.

Đồng thời, Tân Chỉ Lôi cũng gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ và truyền cảm hứng đến các bạn trẻ: “Tôi muốn nói với tất cả các cô gái rằng chỉ cần có ước mơ, hãy cứ mạnh dạn nghĩ, mạnh dạn làm, biết đâu một ngày nào đó sẽ thành hiện thực”.

Sau lễ trao giải, khi được hỏi về cảm xúc, Tân Chỉ Lôi cười và nói: “Cảm giác của tôi là xứng đáng. Đây là một kết quả ngoài mong đợi nhưng hoàn toàn hợp tình hợp lý”.

Cô bổ sung rằng việc bộ phim được công nhận trên sân khấu quốc tế là một vinh dự lớn của cô và giấc mơ đã trở thành sự thật.

Tân Chỉ Lôi nâng cao chiếc cúp danh giá (Ảnh: Sohu).

Để làm nên thành công của vai diễn này, nữ diễn viên đã phải đối mặt với nhiều khó khăn. Theo chia sẻ từ ê-kíp, đoàn phim The sun rises on us all đã quay tại nhiều thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông, nơi có thời tiết oi bức, ẩm ướt. Tuy nhiên, Tân Chỉ Lôi luôn nỗ lực hết mình.

Cô thường chìm đắm trong suy nghĩ về cuộc đời bi kịch của nhân vật Mỹ Vân ngay cả khi không diễn. Nhân vật này là một vai diễn phức tạp, đầy giằng xé nhưng cũng vô cùng kiên cường, rất tương đồng với tính cách kiên trì của chính cô ngoài đời.

Trong bộ phim, Tân Chỉ Lôi hóa thân Mỹ Vân, xa cách người yêu cũ Bảo Thụ (Trương Tụng Văn đóng) sau một tai nạn. Bảy năm sau, họ tình cờ gặp lại nhau, cùng đối mặt nỗi đau trong quá khứ.

Phim The sun rises on us all do đạo diễn Thái Thượng Quân chỉ đạo, với sự tham gia của các diễn viên Tân Chỉ Lôi, Trương Tụng Văn và Phùng Thiệu Phong.

Tân Chỉ Lôi (tên thật là Tân Lệ, SN 1986, quê ở Hắc Long Giang) tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương.

Trước khi đạt giải thưởng danh giá này, cô đã gặt hái được nhiều thành công trong các tác phẩm nổi tiếng như Phồn hoa, Khánh dư niên và Như Ý truyện. Giải thưởng tại Venice lần này không chỉ khẳng định tài năng của Tân Chỉ Lôi mà còn mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho sự nghiệp của cô.

Giới chuyên môn đánh giá cao màn thể hiện của Tân Chỉ Lôi trong phim The sun rises on us all. Theo tạp chí Variety, diễn xuất của cô đã chinh phục người xem ngay cả trong những phân đoạn không có lời thoại. Bằng cách biểu lộ cảm xúc và chiều sâu nội tâm qua từng cử chỉ, ánh mắt, cô đã làm chủ màn ảnh và thổi hồn vào nhân vật.

Được thành lập vào năm 1932, Liên hoan phim Venice là sự kiện điện ảnh lâu đời nhất thế giới. Mùa giải lần thứ 82 năm nay diễn ra từ ngày 27/8 đến 6/9.

Phim mở màn là La grazia (Duyên dáng) của đạo diễn người Italia Paolo Sorrentino, trong khi phim bế mạc là Dog 51 do Cédric Jimenez thực hiện. Tại lễ trao giải, Sư tử vàng thành tựu trọn đời năm nay đã vinh danh đạo diễn người Đức Werner Herzog và ngôi sao người Mỹ Kim Novak.

Sư tử vàng cho phim hay nhất thuộc về Father mother sister brother (Bố, mẹ, chị em, anh em) của đạo diễn Jim Jarmusch. Tác phẩm này gồm ba câu chuyện, khai thác sâu sắc mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Giải Sư tử bạc cho Đạo diễn xuất sắc được trao cho Benny Safdie với phim tiểu sử về võ sĩ MMA Mark Kerr, The smashing machine (Cỗ máy đập phá), có tài tử “The Rock” Dwayne Johnson đóng chính.

Tài tử người Italia Toni Servillo đã giành giải Nam chính xuất sắc với vai diễn trong phim La Grazia của đạo diễn Paolo Sorrentino.