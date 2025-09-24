Thông điệp phía sau loạt ảnh đạt 3,6 triệu lượt “thả tim” của Justin Bieber

Người hâm mộ vẫn liên tục “thả tim” và bình luận dưới loạt ảnh mới của Justin và vợ con. Những bức ảnh này nhận hơn 18.000 bình luận và gần 40.000 lượt chia sẻ từ người dùng mạng.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả thừa nhận, họ rất vui khi chứng kiến sự thay đổi tích cực của “hoàng tử nhạc pop”.

Loạt ảnh bình yên và hạnh phúc của Justin Bieber bên vợ con được chính nam ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân Instagram (Ảnh: Instagram).

Trong ảnh, Justin diện quần áo đời thường và giản dị nắm tay vợ con. Hình ảnh bình yên và hạnh phúc của ngôi sao thế hệ 9X khiến nhiều khán giả cảm động.

Đặc biệt, bức ảnh ghi lại cảnh Justin 3 thong dong nắm tay vợ con đi trên bãi cỏ xanh, phía xa là khung cảnh núi non và công trình sắc màu rực rỡ, nhận được sự quan tâm lớn từ người theo dõi.

Sau nhiều năm vật lộn với chứng khủng hoảng tâm lý và các vấn đề sức khỏe, Justin dường như đã tìm thấy sự cân bằng nhờ gia đình. Đây cũng là điều khiến khán giả hâm mộ nam ca sĩ Baby vui mừng và gửi lời chúc mừng tới gia đình của anh.

Bên dưới bình luận, nhiều ý kiến cho rằng, sự hiện diện và đồng hành kiên trì của Hailey (vợ Justin) chính là động lực lớn với nam ca sĩ, giúp anh vượt qua các khủng hoảng sức khỏe để tiếp tục làm việc. Năm nay, nam ca sĩ vừa trình làng sản phẩm âm nhạc mới sau thời gian dài nghỉ ngơi.

Con trai gần 1 tuổi là nguồn động lực to lớn với Justin trong hành trình chữa bệnh tâm lý (Ảnh: Instagram).

Justin Bieber luôn trân trọng sự đồng hành của vợ, người mẫu Hailey Bieber (Ảnh: Instagram).

Tháng 8 vừa rồi, một nguồn tin thân cận tiết lộ với truyền thông Mỹ, Justin Bieber đang tích cực điều trị chứng lo âu và đang cố gắng hiện diện trong đời sống của vợ con nhiều hơn.

Nguồn tin nói với tờ Entertainment Tonight: "Justin cảm thấy tốt hơn kể từ khi phát hành album Swag. Khoảng thời gian sáng tạo giúp anh ấy ổn định hơn. Anh ấy đang phải đối mặt với rất nhiều lo lắng trong cuộc sống, nhưng Justin cố gắng để thể hiện vai trò của mình trong đời sống gia đình, với vợ và con trai".

Tháng 9 này, vợ chồng Justin kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Đầu mùa hè này, mối quan hệ của Justin và Hailey cũng được cải thiện, sau khi họ quyết định nhờ sự hỗ trợ của các chuyên gia tâm lý.

"Mối quan hệ giữa Justin và Hailey dạo này khá hơn dù mọi thứ từng có lúc thăng trầm. Dù họ đã trải qua những giai đoạn khó khăn trong hôn nhân, chuyện ly hôn chưa bao giờ được họ nghĩ đến. Hailey yêu Justin và gia đình mà họ đã và đang xây dựng", nguồn tin nói.

Theo một nguồn tin thân cận, sức khỏe tinh thần và thể chất của Justin có sự chuyển biến tích cực từ cuối tháng 8 vừa rồi (Ảnh: Instagram).

Justin Bieber và Hailey Baldwin gặp nhau lần đầu vào năm 2009, khi cha của Hailey là diễn viên Stephen Baldwin kết nối. Lúc đó, Hailey thừa nhận, cô trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt của Justin.

Trong suốt những năm thiếu niên, họ duy trì một tình bạn thân thiết, thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện hoặc đi lễ nhà thờ.

Cuối năm 2015, Justin và Hailey bắt đầu hẹn hò một cách nghiêm túc. Họ công khai một vài khoảnh khắc lãng mạn trên mạng xã hội, nhưng mối quan hệ này chỉ kéo dài vài tháng và kết thúc vào năm 2016.

Trong thời gian này, Justin được cho là vẫn còn vương vấn mối quan hệ với bạn gái cũ - Selena Gomez. Năm 2018, sau khi xác nhận chia tay Selena, Justin và Hailey bất ngờ tái hợp. Họ thông báo đính hôn vài tuần sau đó.

Tháng 9/2018, cả hai đã đăng ký kết hôn tại một tòa án ở New York (Mỹ), chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Đến tháng 9/2019, họ tổ chức một đám cưới lãng mạn và ấm cúng với sự tham dự của bạn bè, người thân tại Nam Carolina (Mỹ).

Bất chấp những đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người, Justin và Hailey vẫn kiên trì bảo vệ tổ ấm nhỏ, đồng hành cùng nhau trong 7 năm qua. Họ đón con trai đầu lòng, bé Jack Blues Bieber, vào tháng 8/2024.

Hailey và Justin vừa kỷ niệm 7 năm ngày cưới (Ảnh: News).

Bạn bè của Justin thừa nhận, Hailey là người phụ nữ yêu gia đình và yêu Justin thực sự. Trong những năm qua, nam ca sĩ gặp nhiều vấn đề sức khỏe nhưng Hailey chưa từng từ bỏ anh. Cô kiên trì động viên chồng trở lại làm việc, gặp bác sĩ tâm lý.

Trung tuần tháng 5 vừa rồi, có thông tin cho rằng, Hailey đã đồng ý bán đi thương hiệu mỹ phẩm Rhode của cô cho e.l.f. Beauty với giá 1 tỷ USD để giúp chồng trả nợ một phần. Từ đầu năm nay, truyền thông Mỹ nhiều lần đưa tin về việc Justin vướng khoản nợ hơn 31,5 triệu USD.

Justin Bieber từng giành 2 giải Grammy, 8 giải Juno, 2 giải thưởng Âm nhạc Anh, 26 giải Billboard Music Awards, 18 giải thưởng American Music Awards và 33 lần lập kỷ lục Guinness thế giới.

Năm 2022, nam ca sĩ nổi tiếng thông báo mắc bệnh liệt nửa mặt, phải hủy gần như toàn bộ chuyến lưu diễn toàn cầu để tập trung chữa bệnh.

Sau gần 3 năm nghỉ ngơi, tới mùa hè năm nay, Justin phát hành album mới mang tên Swag. Theo Forbes, nam ca sĩ nổi tiếng đang sở hữu khối tài sản trị giá 300 triệu USD.