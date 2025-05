Hé lộ mối quan hệ thực sự giữa Justin Bieber và "kẻ săn mồi tình dục" Diddy

Diddy (tên khác là Sean Combs) đang bị xét xử tại New York (Mỹ). Vụ việc thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Ngôi sao ca nhạc bị cáo buộc liên quan đến buôn bán tình dục, tổ chức tội phạm và vận chuyển người để mại dâm.

Diddy bị tạm giam từ tháng 9/2024 và nhiều lần bị từ chối tại ngoại với lý do có thể gây nguy hiểm và ảnh hưởng tới vụ án. Sau khi Diddy bị tạm giam, nhiều nạn nhân, gồm cả nam và nữ, đồng loạt lên tiếng tố cáo nam ca sĩ. Nhiều nạn nhân thừa nhận, họ bị xâm hại khi còn là trẻ vị thành niên.

Justin Bieber phủ nhận việc là nạn nhân của Diddy (Ảnh: People).

Tháng 9 năm ngoái, khi Diddy bị tạm giam, Justin Bieber bất ngờ cũng trở thành tâm điểm truyền thông. "Hoàng tử nhạc pop" được cho là một nạn nhân của Diddy khi một loạt các hình ảnh, thông tin liên quan tới mối quan hệ giữa hai người được mang ra "mổ xẻ".

Trong đó, một video ghi lại hình ảnh Justin Bieber (khi đó 15 tuổi) ở chung với Diddy 48 tiếng nhanh chóng trở thành chủ đề thu hút cộng đồng mạng. Ở một video khác, Diddy trách móc Justin không thường xuyên gặp gỡ như lúc trước. Lúc này, Justin Bieber có phản ứng cúi gằm mặt và tỏ ra bối rối.

Những nghi vấn về góc khuất mối quan hệ giữa Justin và Diddy cũng được đặt ra khi một số MV của "hoàng tử nhạc pop" như Yummy, Where Are U Now, Lonely được cho là chứa thông điệp nhờ giúp đỡ, hé lộ góc tối kinh hoàng của giới giải trí.

Justin Bieber biết ơn Diddy vì từng giúp anh phát triển sự nghiệp và nổi tiếng như hiện tại (Ảnh: News).

Justin Bieber bước chân vào làng giải trí từ năm 15 tuổi. Anh nhận được sự hậu thuẫn từ các "đàn anh", trong đó có Diddy, có cơ hội tham gia các sự kiện của làng giải trí và thăng tiến như vũ bão trong ngành. Diddy từng dìu dắt Justin ở vai trò cố vấn.

Từ một ca sĩ chuyên hát lại các ca khúc nổi tiếng và đăng tải trên YouTube, Justin chạm tay vào vinh quang, sở hữu nhiều giải thưởng giá trị, là nghệ sĩ có ảnh hưởng và sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu USD.

Gần 1 năm qua, Justin chưa từng lên tiếng phản hồi những nghi vấn liên quan tới mối quan hệ giữa anh và Diddy. Vào ngày 16/5 vừa qua, nam ca sĩ thế hệ 9X bất ngờ phản hồi. Thông qua người đại diện, Justin khẳng định, anh chưa từng là nạn nhân của "ông trùm" Diddy.

Justin Bieber đã trải qua một năm khó khăn về tinh thần (Ảnh: DM).

Người đại diện cho biết Justin Bieber cảm thấy rất khó xử sau khi Diddy bị bắt và không biết phải nói thế nào trước truyền thông vì cả hai từng có mối quan hệ thân thiết. Diddy cũng là người giúp anh phát triển sự nghiệp ca hát và có được thành công như hiện tại.

"Justin Bieber không nằm trong các nạn nhân của Diddy. Anh ấy chưa từng bị Diddy lạm dụng hay xâm hại tình dục như tin đồn lan truyền trên mạng xã hội. Còn rất nhiều những nạn nhân khác bị Diddy làm hại trong vụ án lần này. Việc chuyển sự chú ý của dư luận khỏi các nạn nhân thực sự có thể khiến họ không được hưởng công lý một cách xứng đáng.

Vì vậy, chúng tôi mong mọi người thận trọng khi chia sẻ thông tin. Về các video ghi lại hình ảnh Diddy và Justin Bieber đi chơi hay các hành động thân mật của họ chỉ mang tính chất biểu diễn. Thực tế, Justin thân thiết với con trai của Diddy hơn", đại diện của nam ca sĩ nói.

Nghi vấn Justin Bieber nợ nần và sắp phá sản

Ngôi sao ca nhạc vướng nghi vấn nợ nần 8,8 triệu USD và có nguy cơ phá sản (Ảnh: GC Images).

Hơn một năm qua, cuộc sống của Justin Bieber trải qua nhiều biến động. Nam ca sĩ thường xuyên xuất hiện với hình ảnh mệt mỏi, tiều tụy. Anh vướng nghi vấn bị khủng hoảng tâm lý mới và điều này còn ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của anh và Hailey Bieber.

Justin và Hailey được cho là đã tìm tới các chuyên gia tâm lý, nhờ họ giúp đỡ để cứu vớt hôn nhân. Gần đây, họ xuất hiện thường xuyên bên nhau và đăng ảnh cậu con trai nhỏ lên mạng xã hội.

Không chỉ gặp khủng hoảng tinh thần, Justin Bieber còn đối mặt những khó khăn tài chính. Ngày 15/5, tờ TMZ đưa tin Justin Bieber đang nợ người quản lý lâu năm Scooter Braun 8,8 triệu USD (228 tỷ đồng).

Sự việc bắt đầu từ khi Justin Bieber hủy chuyến lưu diễn Justice vào năm 2022 vì lý do sức khỏe. Lúc đó, nam ca sĩ đã nhận được khoản thanh toán trước lên đến 40 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng). Do vậy, khoản phạt hợp đồng đã lên đến 24 triệu USD (622 tỷ đồng).

Justin Bieber và người quản lý cũ Scooter Braun (Ảnh: News).

Công ty HYBE dưới quyền Scooter Braun đã đứng ra trả trước khoản tiền phạt, và Justin Bieber cam kết trả lại sau 10 năm. Tuy nhiên, nam ca sĩ chỉ trả tiền được 1 kỳ rồi dừng lại.

Phía Justin Bieber phủ nhận điều này. Người quản lý kinh doanh Lou Taylor khẳng định Scooter Braun thu phí hoa hồng quá cao, lên đến 26 triệu USD (674 tỷ đồng). Công ty HYBE đã kiểm toán nội bộ và chứng minh Justin Bieber thực sự nợ Scooter Braun hơn 1 triệu USD (gần 26 tỷ đồng).

Công ty HYBE đã ủy quyền cho một công ty kiểm toán bên ngoài vào cuộc. Công ty đã đưa ra kết luận Justin Bieber nợ 8,8 triệu USD. Phía Justin Bieber đã không thể đưa ra phản bác với kết quả này.

Một số nguồn tin cho rằng, giọng ca Baby đang chìm trong cơn khủng hoảng kinh tế, dẫn đến suy đoán về việc anh có nguy cơ phá sản. The Hollywood Reporter cho biết: "Anh ấy đã cắt đứt quan hệ với các thành viên lâu năm trong ê-kíp, mắc nợ đáng kể, một số khoản chưa bao giờ được thanh toán".

Đại diện Justin Bieber đã bác bỏ mạnh mẽ cáo buộc trên, cho rằng các thông tin được đưa ra nhằm mục đích "câu view". Người này cũng nhấn mạnh, Justin Bieber đang tự tìm con đường riêng.

Justin Bieber đang nỗ lực giữ gìn cuộc hôn nhân với Hailey (Ảnh: DM).

Justin Bieber từng giành 2 giải Grammy, 8 giải Juno, 2 giải thưởng Âm nhạc Anh, 26 giải Billboard Music Awards, 18 giải thưởng American Music Awards và 33 lần lập kỷ lục Guinness thế giới.

Tạp chí Time đưa Justin Bieber vào danh sách một trong 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới vào năm 2011. Tờ Forbes vinh danh anh là một trong 10 người nổi tiếng có ảnh hưởng nhất thế giới vào các năm 2011, 2012 và 2013.

Năm 2022, anh mắc bệnh liệt nửa mặt, phải hủy gần như toàn bộ chuyến lưu diễn toàn cầu để tập trung chữa bệnh. Đến nay, anh vẫn chưa thể trở lại sân khấu ca hát thường xuyên.