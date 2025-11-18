Thỏa thuận 6 triệu USD và bí mật phía sau vụ băng “nóng” của Kim Kardashian

Ray J tố Kim Kardashian tự lên kế hoạch phát tán clip

Vụ bê bối tưởng chừng đã chìm vào quên lãng bất ngờ bị nhắc lại khi Ray J công khai tố cáo việc phát tán đoạn băng nhạy cảm năm xưa thực chất là chiêu trò truyền thông do mẹ con nhà Kardashian dàn dựng. Theo Ray J, năm 2003, anh và Kim đã đồng ý ghi lại những khoảnh khắc riêng tư một cách tự nguyện.

Kim Kardashian và Ray J từng hẹn hò trong quá khứ (Ảnh: News).

Đến năm 2006, cả hai thỏa thuận sẽ công bố đoạn clip để thu hút sự chú ý. Kim Kardashian khi đó được cho là đã đề nghị giao toàn quyền xử lý cho mẹ mình, bà Kris Jenner. Ray J cáo buộc gia đình Kardashian đã thao túng truyền thông và phải chịu trách nhiệm cho hậu quả.

Nguồn cơn vụ việc nổ ra khi Ray J hợp tác với FBI để điều tra nhà Kardashian theo Đạo luật chống Tống tiền và Tổ chức tham nhũng (RICO). Phía Kardashian lập tức phản bác, kiện Ray J tội bôi nhọ, cho rằng anh đã “bịa đặt về cuộc điều tra của FBI”.

Luật sư của Ray J khẳng định đã nộp hồ sơ để bác bỏ vụ kiện. Nam ca sĩ cũng cho rằng phía Kardashian nhiều lần vi phạm thỏa thuận giữa 2 bên khi liên tục nhắc đến đoạn băng trong các chương trình truyền hình thực tế, trái với cam kết “không đề cập lại”.

Kim Kardashian và mẹ ruột, bà Kris Jenner, phủ nhận những cáo buộc của Ray J (Ảnh: Getty Images).

Theo Ray J, gia đình Kardashian từng ký thỏa thuận chi trả cho anh 6 triệu USD để đổi lại quyền phát hành đoạn băng và cam kết không khai thác nội dung này trên truyền hình. Tuy nhiên, Kim, Kris, Kanye West (chồng cũ của Kim Kardashian) và Kendall Jenner vẫn nhắc đến vụ việc ngay sau đó trong chương trình The Kardashians.

Ngoài ra, Ray J cáo buộc phía Kardashian đã vu oan anh tấn công tình dục Kim khi cô đang ngủ, đồng thời tố anh phát hành clip để trả thù. Đây là điều mà gia đình Kim từng nhắc tới trên truyền hình.

Ngày 14/11, luật sư Alex Spiro - đại diện cho Kim Kardashian và Kris Jenner - lên tiếng phản bác: “Ray J đang hoảng loạn và lạc hướng. Những cáo buộc rời rạc này chẳng khiến ai lo ngại. Anh ta sẽ thua trong vụ kiện phù phiếm này thôi”.

Cuộc chiến pháp lý giữa Kim Kardashian và Ray J hiện thu hút sự chú ý lớn từ dư luận quốc tế.

Bê bối chấn động năm 2007 của Kim Kardashian

Kim Kardashian và Ray J hẹn hò vào đầu những năm 2000. Trong kỳ nghỉ tại Cabo (Mexico), hai người ghi lại cảnh thân mật. Vài năm sau, đoạn băng bị tung ra, gây chấn động truyền thông toàn cầu.

Kim Kardashian và Ray J được cho là có thỏa thuận bằng tiền trong việc phát hành clip "nóng" (Ảnh: Getty Images).

Ban đầu, Kim kiện đơn vị phát hành, nhưng cô được cho rằng nhanh chóng rút đơn sau khi đạt thỏa thuận trị giá khoảng 5 triệu USD và đồng ý để công ty này phân phối đoạn băng. Không lâu sau, chương trình Keeping Up With the Kardashians ra mắt, khiến danh tiếng gia đình Kardashian - Jenner tăng vọt.

Truyền thông Mỹ nhận định, những hình ảnh riêng tư của Kim là một trong những yếu tố giúp chương trình truyền hình thực tế của gia đình Kardashian được quan tâm. Vụ bê bối cũng được xem là bàn đạp đưa Kim trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2021, Kim thừa nhận vụ việc phát tán clip “nóng” cho cô “bài học đắt giá” và là điều bản thân buộc phải sống chung suốt đời: “Đã có nhiều điều tích cực xảy ra sau đó, nhưng nó vẫn là chuyện khiến tôi day dứt”.

Kim Kardashian hiện xây dựng hình tượng một nữ nghệ sĩ đa năng, doanh nhân thành đạt (Ảnh: Getty Images).

Từ một ngôi sao truyền hình thực tế, Kim Kardashian trở thành nữ nghệ sĩ giải trí nổi tiếng toàn cầu. Không chỉ vậy, người đẹp còn thử sức với lĩnh vực kinh doanh, gây dựng nên đế chế thời trang và làm đẹp tỷ USD.

Người đẹp hiện sở hữu khối tài sản ước tính 1,7 tỷ USD, phần lớn đến từ thương hiệu thời trang Skims. Về đời tư, Kim hiện giữ kín chuyện tình cảm và cho biết đã “quá mệt mỏi với các mối quan hệ”.

Cô từng có cuộc hôn nhân ồn ào với rapper Kanye West và có 4 đứa con. Sau vụ ly hôn, Kim Kardashian tập trung phát triển sự nghiệp và chăm sóc các con.