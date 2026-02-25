Nữ diễn viên chỉ có vài giây trong "Thỏ ơi": Cát-xê ra sao khi phim 300 tỷ?

Những tình tiết xoay quanh bộ phim Thỏ ơi vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Trong đó, phân cảnh có sự góp mặt của diễn viên hài Lê Trang được bàn luận sôi nổi.

Nhiều khán giả thậm chí gọi cô là “người đàn bà khổ nhất phim” khi nhân vật chỉ xuất hiện vài giây trên màn ảnh nhưng lại nhận cái kết thảm khốc, bị sát hại ngay khi vừa lộ diện.

Bên cạnh sự xuất hiện chớp nhoáng ấy, điều khiến nhiều người tò mò là mức thù lao mà Lê Trang nhận được cho vai diễn, nhất là khi doanh thu Thỏ ơi đang tiến sát 300 tỷ đồng (tính đến 8h ngày 25/2 theo số liệu của Box Office Vietnam).

Lê Trang góp mặt vào "Thỏ ơi" của Trấn Thành (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đi quay 10 ngày nhưng bị cắt chỉ còn vài giây trong “Thỏ ơi”

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về cơ duyên đến với dự án, Lê Trang cho biết cô nhận lời gần như ngay lập tức: "Khi được mời tham gia dự án lần này, tôi rất vui và nhận lời ngay. Lúc đầu tôi chỉ biết mình vào vai người giúp việc".

Theo nữ diễn viên, vai của cô thực tế đi theo tuyến nhân vật chính và thời gian ghi hình kéo dài gần 10 ngày. Tuy nhiên khi lên bản dựng cuối cùng, nhiều phân đoạn đã bị cắt.

Lê Trang cho biết: "Vai của tôi quay gần 10 ngày. Nhưng khi lên phim, để đảm bảo nhịp và cấu trúc chung, nhiều phân đoạn bị cắt. Bên nhà sản xuất cũng động viên tôi đừng buồn".

Lê Trang dự buổi công chiếu phim "Thỏ ơi" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo Lê Trang, các cảnh quay của cô chủ yếu là one-shot (quay một lần) và có sự tương tác với dàn diễn viên chính. Dù vậy, trên màn ảnh, nhân vật chỉ xuất hiện vài giây trước khi bị sát hại.

Khi được hỏi có buồn vì cảnh bị cắt nhiều, nữ diễn viên thẳng thắn bày tỏ: “Một số phân đoạn bị cắt vì tổng thể phim, tôi thấy điều đó hợp lý. Đại diện nhà sản xuất cũng mong các diễn viên thông cảm và tôi rất trân trọng điều đó".

Dù thời lượng xuất hiện ngắn ngủi, quá trình thực hiện cảnh quay của Lê Trang lại không hề đơn giản. Nữ diễn viên tiết lộ cảnh cô bị đâm phải quay đi quay lại nhiều lần.

“Dù trên phim chỉ vài giây, nhưng khi quay thì tốn rất nhiều thời gian. Cảnh bị đâm dùng dao giả nhưng diễn xuất phải thật, nên cảm giác đau cũng rất thật", Lê Trang kể.

Với cô, điều quan trọng không nằm ở thời lượng xuất hiện mà ở thái độ làm nghề: “Đã nhận vai thì lớn hay nhỏ tôi cũng làm hết mình. Còn lên phim thế nào là quyết định của đạo diễn và khâu dựng".

Trấn Thành và Lê Trang ở hậu trường quay phim (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trấn Thành hứa "thưởng nóng", cát-xê được tính như thế nào?

Trước những thắc mắc về mức thù lao, Lê Trang khẳng định cát-xê không được tính dựa trên số giây xuất hiện. Với Thỏ ơi, nữ diễn viên cho biết rất hài lòng với mức cát-xê được trả.

Cô nói thêm: "Gần 10 ngày quay, công sức bỏ ra như vậy thì mức thù lao đó hợp lý. Cát-xê không chỉ tính bằng thời lượng xuất hiện trên phim mà còn dựa vào số ngày làm việc và sự đồng hành cùng đoàn phim".

Theo nữ diễn viên, khi tham gia một dự án điện ảnh, nghệ sĩ phải dành trọn quỹ thời gian cho đoàn phim trong suốt lịch quay, chưa kể chi phí đi lại, ăn ở và cơ hội công việc khác phải tạm gác lại. Vì vậy, việc tính thù lao dựa trên số ngày làm việc là điều dễ hiểu trong cơ chế sản xuất phim.

Cô cũng nói thẳng về yếu tố tiền bạc trong nghề: “Nói thật, không ai đi đóng phim mà không quan tâm đến tiền bạc. Tôi còn phải lo cho cuộc sống của mình. Khi anh Thành mời, tôi không đặt nặng vai lớn hay nhỏ, nhưng vẫn phải có chi phí vì đi làm sẽ tốn công di chuyển, thời gian… Cát-xê cũng là để bù lại những chi phí đó".

Tuy nhiên, cô nhấn mạnh mức thù lao lần này là xứng đáng với công sức bỏ ra. Nữ diễn viên nói thêm: “Sau mỗi dự án, anh Thành rất tình cảm. Có phim thắng, anh còn thưởng thêm cho cả đoàn. Anh cũng nói nếu Thỏ ơi thắng, anh sẽ thưởng thêm để bù đắp công sức của mọi người".

Trước Thỏ ơi, Lê Trang từng tham gia Bố già. Với cô, Trấn Thành là “người anh, người thầy trong nghề”.

“Anh Thành rất bận rộn và cầu toàn trong từng thước phim. Những lúc anh lớn tiếng cũng chỉ để mọi người tập trung làm tốt hơn", nữ diễn viên nói.

Lê Trang vào vai tài xế trong phim "Báu vật trời cho" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngoài Thỏ ơi, dịp Tết vừa qua, Lê Trang còn góp mặt trong phim điện ảnh Báu vật trời cho (đạo diễn Lê Thanh Sơn) với vai tài xế. Tuy nhiên, một trong hai phân cảnh của cô cũng bị cắt.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Ngày gặp nhau ở buổi công chiếu, đạo diễn Lê Thanh Sơn xin lỗi vì cắt một cảnh của tôi. Tôi hiểu cho anh nên không buồn".