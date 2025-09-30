“Thiên nga Úc” Nicole Kidman và chồng ly thân sau 19 năm chung sống

Theo nguồn tin của TMZ, Keith Urban đã chuyển ra sống riêng từ đầu mùa hè năm nay và Nicole Kidman hiện chăm sóc 2 con gái. Nữ diễn viên được cho là cố gắng giữ gia đình ổn định và nỗ lực cứu vãn hôn nhân.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ: "Keith đã mua một ngôi nhà riêng ở Nashville (Mỹ) và dọn ra khỏi căn nhà chung của hai vợ chồng, cũng nằm trong khu vực này".

Nicole Kidman đăng ảnh kỷ niệm 19 năm ngày cưới trên trang cá nhân Instagram hồi đầu tháng 6 (Ảnh: Instagram).

Một người bạn của cặp đôi nói với tờ Variety: "Một số mối quan hệ đôi khi chỉ đơn giản là đi đến hồi kết".

Nguồn tin thân cận khác nói với tờ People: “Nicole không muốn chia tay. Cô ấy đang cố gắng để gìn giữ mái ấm cho các con”.

Thông tin Nicole và Keith ly thân khiến người hâm mộ xôn xao bởi trước đó, họ được xem là cặp vợ chồng hạnh phúc đáng ngưỡng mộ tại Hollywood.

Tháng 6 vừa rồi, nam ca sĩ nhạc đồng quê Keith Urban từng gây chú ý khi tắt sóng livestream (phát sóng trực tuyến) khi nhận được câu hỏi liên quan tới cảnh nóng của vợ anh và nam diễn viên kém tuổi Zac Efron trong bộ phim A Family Affair.

Sau câu hỏi nhạy cảm, Keith không đưa ra bất kỳ phản hồi nào và phía sản xuất sau đó xác nhận anh đã chủ động rời khỏi cuộc trò chuyện.

Lần xuất hiện cùng nhau gần nhất của Keith và Nicole là vào tháng 6 vừa rồi. Họ cùng tham dự trận đấu FIFA Club World Cup 2025 ở Nashville.

Cùng tháng đó, nữ diễn viên xinh đẹp đăng một bức ảnh chụp chung của 2 vợ chồng trên Instagram để kỷ niệm 19 năm ngày cưới.

Nicole Kidman và Keith Urban kết hôn vào tháng 6/2006 sau gần 1 năm hẹn hò. Họ gặp nhau lần đầu tại sự kiện nghệ thuật G’Day USA vào tháng 1/2005. Cặp sao có 2 con gái chung là Sunday Rose (17 tuổi) và Faith Margaret (14 tuổi).

Trước Keith Urban, Nicole trải qua cuộc hôn nhân dài 11 năm với tài tử Tom Cruise. Cô và ngôi sao Nhiệm vụ bất khả thi có 2 con nuôi.

Mối quan hệ của Nicole và các con nuôi được cho là không tốt khi nữ diễn viên hầu như không nhắc đến các con nuôi trong các cuộc phỏng vấn.

Nữ diễn viên được mệnh danh là “Thiên nga nước Úc” từng rất tự hào về cuộc hôn nhân của cô và Keith. Nicole khẳng định, sự xuất hiện của Keith khiến cô tìm lại niềm tin vào tình yêu, thực hiện ước mơ làm mẹ và có thêm động lực xây dựng sự nghiệp.

Nicole Kidman (SN 1967) được nhiều trang điện ảnh đánh giá là một trong những nữ diễn viên tài năng của điện ảnh thế giới với 111 giải thưởng điện ảnh, trong đó có một tượng vàng Oscar và 5 giải Quả Cầu Vàng.

Keith Urban (SN 1967) là ca sĩ kiêm nghệ sĩ guitar Australia nổi tiếng với phong cách nhạc đồng quê. Anh từng nhận 4 kèn vàng Grammy và nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác trong sự nghiệp ca hát.