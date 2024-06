Nicole Kidman tiết lộ bí quyết đóng cảnh nóng bên bạn diễn kém 20 tuổi

Người đẹp "thiên nga Australia" cho rằng những đạo diễn chỉ quan tâm tới xúc cảm tự nhiên giữa hai diễn viên đóng cặp với nhau là những người có cách làm việc... lười biếng.

Hiện tại, loạt cảnh nóng của Kidman và bạn diễn Efron trong phim A Family Affair thu hút nhiều sự quan tâm. Công chúng sửng sốt trước mức độ táo bạo của Kidman khi nữ diễn viên đã ở tuổi U60.

Nicole Kidman và Zac Efron trong "A Family Affair" (Ảnh: New York Post).

Trong cuộc phỏng vấn với tờ tin tức điện ảnh Hollywood Reporter, Kidman cho rằng đóng cảnh nóng cũng là một phần của nghệ thuật diễn xuất. Vì vậy, người diễn viên cần phải có cách để thực hiện tốt các cảnh thân mật, không thể chỉ dựa vào cảm xúc.

Chia sẻ của Nicole Kidman nhằm thể hiện sự phản ứng trước việc một số đạo diễn quá đề cao xúc cảm tự nhiên của hai diễn viên đóng cặp với nhau.

Có những đạo diễn thường yêu cầu hai diễn viên có khả năng sẽ đóng cặp với nhau thử thực hiện những động thái thân mật ngay trong buổi thử vai. Qua đó, đạo diễn muốn xem hai diễn viên có thực sự phù hợp để đóng cặp với nhau hay không.

Theo Kidman, các đạo diễn không nên yêu cầu hai diễn viên vừa gặp mặt đã phải thực hiện các động thái thân mật như vậy. Điều đó không phù hợp và còn tạo nên sự khó chịu cho diễn viên, dù họ vẫn sẽ thực hiện theo yêu cầu của đạo diễn.

Theo Kidman, đạo diễn nên là người đóng vai trò hỗ trợ để diễn viên có thể thực hiện tốt cảnh nóng, thay vì chỉ quan tâm tới xúc cảm tự nhiên của hai diễn viên dành cho nhau.

Nicole Kidman được xem là nhan sắc không tuổi của màn ảnh (Ảnh: New York Post).

"Luôn có cách để đạo diễn và diễn viên thực hiện tốt các cảnh thân mật. Biên kịch tạo nên kịch bản, đạo diễn định hướng cách thức tương tác. Hai diễn viên đóng cặp với nhau sẽ được hỗ trợ một cách chuyên nghiệp để thực hiện được cảnh nóng.

Kể cả hai diễn viên không có xúc cảm thăng hoa tự nhiên với nhau, họ vẫn có thể thực hiện cảnh nóng với nhau trên màn ảnh, bởi tất cả đều là diễn xuất mà thôi", Kidman nói.

Trong phim mới A Family Affair, Nicole Kidman vào vai một người mẹ có mối quan hệ tình cảm với người sếp khó tính của con gái. Trailer giới thiệu phim vừa được tung ra đã hé lộ một số cảnh nóng giữa Kidman và bạn diễn Efron.

Thực tế, khi đóng cảnh nóng với Kidman, chính nam diễn viên Efron mới là người hồi hộp và căng thẳng hơn.

Cảnh nóng của Kidman trong phim "A Family Affair" đang thu hút sự chú ý (Ảnh: New York Post).

Anh chia sẻ với tờ tin tức People: "Tôi vẫn luôn cảm thấy căng thẳng và lo lắng khi đóng cặp với đàn chị Nicole Kidman. Nhưng hợp tác với Nicole vẫn luôn là điều tuyệt vời bởi chị ấy rất tài năng, nhân hậu, luôn tạo cho đồng nghiệp cảm giác dễ chịu trong công việc".

Bộ phim hài tình cảm lãng mạn A Family Affair chứng kiến Nicole Kidman và Zac Efron tái ngộ trên màn ảnh sau 12 năm cùng đóng phim The Paperboy.

Thời gian gần đây, giới làm phim Hollywood hào hứng với đề tài xoay quanh những mối quan hệ tình cảm lệch tuổi, khi nhân vật nữ chính nhiều tuổi hơn hẳn nhân vật nam.

Trailer phim "A Family Affair" (Video: Netflix).

Bộ phim điện ảnh May December thu hút sự quan tâm hồi năm ngoái cũng xoay quanh cuộc hôn nhân lệch tuổi của một cặp vợ chồng. Trong phim này, nữ diễn viên Julianne Moore (63 tuổi) diễn xuất bên cạnh bạn diễn Charles Melton (33 tuổi).

Bộ phim chiếu trên nền tảng trực tuyến The Idea of You gây sốt trong năm nay xoay quanh chuyện tình giữa một phụ nữ trung niên đã ly hôn và một chàng ca sĩ trẻ kém cô nhiều tuổi. Trong phim, nữ diễn viên Anne Hathaway (41 tuổi) đóng cặp với bạn diễn Nicholas Galitzine (29 tuổi).