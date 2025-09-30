Hôn nhân đẹp như mơ của “thiên nga Úc” Nicole Kidman trước khi ly thân

Mới đây, thông tin cặp vợ chồng Nicole Kidman và Keith Urban chia tay sau 19 năm bên nhau khiến người hâm mộ xôn xao.

Theo chia sẻ từ bạn bè của cặp đôi, Keith là người chủ động kết thúc mối quan hệ và đã dọn ra khỏi căn nhà chung của họ từ đầu mùa hè. Nicole hiện chăm sóc 2 con và nỗ lực hàn gắn mối quan hệ.

Nicole Kidman và Keith Urban ly thân sau 19 năm bên nhau (Ảnh: Getty Images).

Trước khi đối mặt với sóng gió hôn nhân, Nicole và Keith từng nhận được sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp và khán giả bởi chuyện tình đẹp như cổ tích. Họ tiến tới hôn nhân sau hơn 1 năm gặp gỡ. Keith cũng là mối quan hệ chính thức đầu tiên của Nicole sau khi cô ly hôn tài tử Tom Cruise.

Cuộc gặp gỡ định mệnh của Nicole Kidman và Keith Urban

Nicole Kidman và Keith Urban gặp nhau lần đầu tại sự kiện nghệ thuật G’Day USA vào tháng 1/2005. Chỉ hơn một năm sau đó, họ tổ chức hôn lễ.

Vào năm 2017, trong một cuộc phỏng vấn, Nicole thừa nhận, cô phải lòng Keith ngay trong lần đầu gặp gỡ. Cô chủ động cho nam ca sĩ số điện thoại và muốn giữ quan hệ. Cô từng nghĩ Urban không thích mình vì đợi 4 tháng mới nhận được cuộc gọi đầu tiên từ anh.

Khi được hỏi về lý do không liên lạc với Nicole trong suốt 4 tháng sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, Keith giải thích, anh từng nghĩ rằng nữ diễn viên không thích mình.

“Cô ấy đẹp như một công chúa bước ra từ cổ tích. Hôm đó, tôi cố giữ bình tĩnh nhưng khí chất của Nicole khiến tôi cảm giác như mình đang tham dự một lễ hội hoàng gia. Vượt qua sự căng thẳng, tôi tìm cách có được số điện thoại của cô ấy”, Keith kể.

Keith Urban thừa nhận, vẻ đẹp rực rỡ như một công chúa bước ra từ cổ tích của Nicole Kidman khiến anh bị chinh phục ngay lần đầu gặp gỡ (Ảnh: Getty Images).

Sau cuộc gọi đầu tiên, Urban nhận ra rằng, Nicole giống như mọi cô gái khác và có cảm tình với anh. Nói về ấn tượng đầu tiên về bạn đời, nam ca sĩ nhạc đồng quê nói: “Cô ấy có đôi mắt to, tràn đầy năng lượng và đậm chất Australia”.

Hôn lễ của họ được tổ chức ấm cúng trước sự chứng kiến của bạn bè, người thân vào tháng 6/2006. Hai công chúa nhỏ lần lượt chào đời giúp tổ ấm của họ thêm ấm áp.

Tình yêu được nuôi dưỡng trong thử thách

Không chỉ là tình nhân, Nicole và Keith còn là những người bạn, đồng hành trong những giai đoạn khó khăn của cuộc sống.

Chỉ 4 tháng sau hôn lễ, Keith thừa nhận nghiện rượu và chất cấm. Với sự động viên của vợ, Keith Urban đồng ý đi cai nghiện trong 3 tháng.

Trong suốt giai đoạn chồng vật lộn với chứng nghiện rượu và cocaine, minh tinh tóc vàng luôn ở bên anh, động viên và cùng anh vượt qua khó khăn.

Sau này, trong rất nhiều lần phát biểu nhận giải, Keith luôn nhắc đến vợ với sự biết ơn lớn. Anh nói: “Nicole đã bỏ qua mọi lời gièm pha. Tôi chắc khi đó vợ tôi cũng tự hỏi nhiều lần nhưng sau tất cả, cô ấy vẫn chọn tình yêu và ở bên tôi”.

Hai cô con gái xinh xắn và ngoan ngoãn của Nicole Kidman và Keith Urban (Ảnh: Getty Images).

Năm 2017, Nicole tham dự gia dự án Big Little Lies, cô chịu nhiều tổn thương tâm lý khi vào vai nữ chính Celeste Wright - một người vợ bị chồng bạo hành.

Nữ diễn viên thực hiện nhiều cảnh bị đánh, bóp cổ và tấn công tình dục. Những cảnh quay và số phận của nhân vật trong phim khiến Nicole bị ám ảnh tâm lý. Thời gian đó, Keith Urban đã giúp vợ vượt qua.

“Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi là kết hôn với một nghệ sĩ. Bạn đời của tôi luôn biết cách hỗ trợ tôi. Sau những ngày quay phim mệt mỏi, tôi trở về nhà, nơi có vòng tay yêu thương và anh sẽ ôm mọi muộn phiền của tôi”, cô nói.

Hạnh phúc bắt nguồn từ sự đồng hành và thấu hiểu

Trong bài phỏng vấn với tờ People vào năm 2018, khi được hỏi về bí quyết gìn giữ hôn nhân, cô khẳng định, cả hai vợ chồng luôn đồng hành, ủng hộ sự nghiệp của nhau. Họ luôn sánh đôi tại các sự kiện của làng giải trí.

Nicole thường theo chồng lưu diễn, xem đó là dịp để họ hiểu hơn về công việc của đối phương và hâm nóng mối quan hệ. Ngoài ra, nữ diễn viên cho rằng thói quen hôn chào buổi sáng và tạm biệt cũng giúp duy trì hạnh phúc.

Hình ảnh chụp chung gần nhất của Nicole Kidman và Keith Urban được nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân vào tháng 6 vừa rồi (Ảnh: Instagram).

Về phần Keith Urban, anh khẳng định Nicole là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Anh từng sáng tác nhiều ca khúc cho vợ. Với Keith Urban, kết hôn với Nicole là thành tựu vĩ đại nhất vì nhờ cô, anh cai nghiện thành công và tìm lại niềm vui trong cuộc sống, công việc.

Cặp đôi còn thống nhất về cách chăm sóc, đồng hành cùng con. Hai cô con gái của được Keith và Nicole bảo vệ khỏi ống kính máy quay. Vợ chồng nữ diễn viên cũng thống nhất không bao giờ để các con ở nhà một mình. Do vậy, họ cố gắng điều chỉnh lịch làm việc để bố hoặc mẹ luôn ở bên 2 cô công chúa.

Năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm 18 năm ngày cưới, Nicole Kidman và Keith Urban cùng chia sẻ hình ảnh bên bờ biển kèm chú thích: "Mãi mãi bên nhau". Trong ảnh, minh tinh tóc vàng nằm trên vách đá, chồng cô ngồi cạnh chơi đàn guitar.

Nhiều khán giả đã khen bức ảnh của cặp đôi giống như cảnh trong một bộ phim tâm lý tình cảm. Bạn thân của Nicole Kidman - nữ diễn viên Naomi Watts - cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ hôn nhân của "thiên nga nước Úc".